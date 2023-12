Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu cảm thán “thằng này may” khi con rể lần đầu đặt chân đến chơi nhà

Thời gian qua, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội. Chuyện tình 3 năm của chàng hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam khiến không ít người ngưỡng mộ.

Trong một phỏng vấn mới đây, Đoàn Văn Hậu lần đầu chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu tới nhà bố mẹ vợ. Nam cầu thủ bày tỏ đó là một sự cố khá bất ngờ, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Khi đó Doãn Hải My bị gãy chân, Văn Hậu đã lập tức chạy tới nhà, đúng lúc đó thấy My và bố mẹ bước xuống xe. Anh đã xin phép bà Đoàn Mai được đỡ Hải My lên nhà và vào chơi.

Hải My cũng bật cười khi nghe chồng gợi nhắc về kỷ niệm. Cô cho biết: “Trước đó bọn em chỉ gặp ở dưới nhà thôi, tầm 15-20 phút em sẽ bị gọi lên nhà luôn.

Hôm đó em bị gãy chân, em nhắn tin bảo với Hậu: Anh ơi em bị gãy chân. Hậu qua nhà em luôn. Em với bố mẹ vừa xuống xe thì Hậu xin phép: Cho cháu đỡ Thóc (biệt danh của Hải My - PV) lên nhà và cho cháu xin phép vào nhà. Đến giờ mẹ em vẫn bảo: Đấy thằng này may, không là không biết bao giờ mới được lên nhà”.

Có thể thấy qua lời kể của nàng WAGs, Văn Hậu đã phải trải qua thời gian thử thách khá dài mới có được sự chấp thuận và ủng hộ của bố mẹ vợ.

Là tiểu thư “lá ngọc cành vàng”, Hải My được bố mẹ cưng chiều nhưng cũng rất khắt khe trong việc yêu đương.

Việc không để con gái gặp bạn trai trước cửa nhà quá lâu đã cho thấy phần nào sự dạy dỗ, giáo dục nghiêm khắc của bà Đoàn Mai và ông Doãn Hải Sơn.

