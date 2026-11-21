Nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo của mẹ vợ nam diễn viên này.

Ngày 20/11, tờ Sohu đưa tin Chân Tử Đan tổ chức sinh nhật tuổi 69 cho mẹ vợ Từ Lợi Quân. Ngay khi những hình ảnh trong buổi tiệc được chia sẻ, nhan sắc nổi bật cùng khí chất cuốn hút của nữ đại gia Từ Lợi Quân nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ ở độ tuổi gần 70 thường khó tránh khỏi việc xuất hiện những dấu hiệu lão hóa rõ rệt như nếp nhăn, tóc bạc hay thể lực suy giảm. Thế nhưng, Từ Lợi Quân lại hoàn toàn khác biệt, gần như không để lộ vẻ già nua. Bà vẫn tự tin diện váy hai dây khoe vóc dáng thon gọn, chiều cao 1m75 đáng ngưỡng mộ, cũng như toát lên khí chất tràn đầy sức sống, sang trọng và đẳng cấp.

Đáng chú ý, khi chung khung hình với con gái Hoa hậu Uông Thi Thi và cháu ngoại Chân Tế Như, Từ Lợi Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ba thế hệ trong gia đình xuất hiện cùng nhau nhưng ngoại hình lại trông chẳng khác nào 3 chị em. Vợ Chân Tử Đan là Uông Thi Thi vốn sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng cao ráo giống hệt mẹ đại gia. Hiện tại, Chân Tế Như - con gái của cặp sao - cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn ba thế hệ phụ nữ trong gia đình đại gia kim cương, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước gen di truyền quá xuất sắc của nhà vợ tài tử Diệp Vấn.

Chân Tử Đan tổ chức sinh nhật cho mẹ vợ Từ Lợi Quân (áo đỏ). Nữ đại gia gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, trông như chị em với con gái Hoa hậu và cháu gái. Ảnh: Sina.

Bà Từ Lợi Quân là vợ của cố doanh nhân Uông Quốc Cường - người từng được truyền thông gọi là "Vua kim cương Canada", qua đời năm 2020 sau thời gian điều trị ung thư. Sau khi kết hôn, Từ Lợi Quân được Uông Quốc Cường yêu chiều hết mực và cùng chồng phát triển cơ ngơi trong lĩnh vực trang sức đá quý. Do đó, bà còn được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng kim cương". Đáng chú ý, Từ Lợi Quân chỉ lớn hơn con rể Chân Tử Đan 6 tuổi.

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ, sang trọng của mẹ vợ Chân Tử Đan. Ảnh: Instgram.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật nổi tiếng. Tại showbiz Trung Quốc, nam diễn viên được xem là ngôi sao biết đánh võ nhất, chỉ xếp sau Lý Tiểu Long. Chân Tử Đan Thành thạo nhiều bộ môn như quyền anh, Muay Thái, Taekwondo, Judo và võ thuật tổng hợp MMA. Chân Tử Đan nổi tiếng trên màn ảnh qua loạt vai diễn phô bày kỹ năng võ thuật điêu luyện trong series Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, The Prosecutor, John Wick 4... Sở hữu tài năng nổi bật cùng danh tiếng lẫy lừng, Chân Tử Đan vẫn không ít lần mất điểm trong mắt công chúng vì những hành xử không coi ai ra gì. Tài tử có hơn hai lần bị đồng nghiệp lên tiếng tố cáo vì tính cách ngông cuồng ngạo mạn.

Nam diễn viên hàng đầu kết hôn với Uông Thi Thi - người kém mình 18 tuổi, từng đăng quang Hoa hậu Hoa kiều năm 2001 tại Toronto - Canada - vào năm 2003. Quyết định kết hôn chỉ sau ba tháng tìm hiểu của cặp đôi từng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trước xuất thân bề thế của Uông Thi Thi, Chân Tử Đan từng bị đàm tiếu "chuột sa hũ nếp", cưới ái nữ đại gia vì tiền. Mặc lời gièm pha, cặp đôi vẫn vun vén tổ ấm. Đến nay, Chân Tử Đan và Uông Thi Thi đã bên nhau hơn 2 thập kỷ. Họ có với nhau 2 người con ưu tú đều đã trưởng thành là Chân Tế Như và Chân Tế Gia.

Chân Tử Đan có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Hoa hậu Uông Thi Thi. Ảnh: Instagram.

Cặp đôi có với nhau 2 con: 1 gái, 1 trai có ngoại hình nổi bật, thành tích học tập ưu tú. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sohu, Sina



