Mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến “trải lòng” trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm

Ngày 11-10, trên trang facebook cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến; từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ) thông tin, phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên) đã làm đơn xin hoãn phiên xét xử ngày 13-10 sắp tới.

Theo đó, TAND TP HCM đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không đạt kết quả. Do vậy, phiên xét xử sơ thẩm được lên lịch vào ngày 13-10, do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa. Tại các buổi hoà giải, hai bên thống nhất công khai kết quả định giá các bất động sản liên quan đến tranh chấp, với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

Vợ cố diễn viên: "Tôi không xem đây là cuộc chiến"

Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương chia sẻ: "Tôi không xem đây là một cuộc chiến. Tôi chỉ muốn giữ lại những gì anh Tiến đã mong muốn, thể hiện qua bản di chúc được lập tại Mỹ và đã được hợp pháp hóa lãnh sự".

Theo bà Phương, đây là vụ án tranh chấp thừa kế theo di chúc, trong đó tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến. Bà cho biết mình có đầy đủ chứng cứ gồm hình ảnh, chứng từ giao dịch, sao kê chuyển tiền, thông tin tài khoản người nhận và các giấy tờ chứng minh nguồn tiền mua nhà, xây nhà, tất cả đã được nộp cho tòa.

Mẹ cố diễn viên: "Có nhiều hiểu lầm không đáng có"

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho biết trước phiên xử, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến và hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ giữa bà và con dâu, như việc "không cho cháu nội, con dâu vào nhà" hay "ai là người nuôi dưỡng Đức Tiến từ nhỏ".

Diễn viên, người mẫu Đức Tiến cùng con gái

Theo hồ sơ vụ kiện, bà Phương cho rằng gia đình bà từng nhiều lần gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam để hỗ trợ Đức Tiến mua đất, xây nhà tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ) trước khi cả hai làm đám cưới, với tổng số tiền khoảng 50.000 USD.

Đối với thửa đất ở tỉnh Long An, tuy đứng tên Đức Tiến, bà Phương cho rằng đó cũng là tài sản hình thành từ tiền bà gửi về. Do đó, bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa: Công nhận quyền thừa kế của mình theo di chúc; Thanh toán cho bà Nguyễn Ngọc Ánh phần giá trị tương đương 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc; Xác định những người thừa kế hợp pháp của cố diễn viên gồm mẹ ruột (bà Ánh) và con gái chung (SN 2020).

Theo bà Ánh, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà cùng con trai mua năm 2009, chỉ đứng tên Đức Tiến. Khi con trai sang Mỹ định cư cùng vợ vào năm 2011, bà vẫn ở lại Việt Nam, tiếp tục quản lý và đóng thuế cho căn nhà này. Đối với thửa đất ở Long An, bà Ánh cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng bà, nên bà có quyền hưởng một phần trong 50% di sản của Đức Tiến.

Bà Ánh cũng đề nghị tòa hủy bỏ bản di chúc mà Đức Tiến lập tại Mỹ vào tháng 8-2023 (trước khi qua đời), trong đó để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Theo bà, di chúc này "không phù hợp với pháp luật Việt Nam".