Mẹ trẻ tiêu hơn 100 triệu mang thai con đầu lòng, "vượt cạn" đau đớn gấp 3 lần

Sau khi vào phòng sinh thường, do khó sinh nên cô nàng được bác sĩ chuyển ngay sang phòng cấp cứu.Sau khi vào phòng sinh thường, do khó sinh nên cô nàng được bác sĩ chuyển ngay sang phòng cấp cứu.Sau khi vào phòng sinh thường, do khó sinh nên cô nàng được bác sĩ chuyển ngay sang phòng cấp cứu.Sau khi vào phòng sinh thường, do khó sinh nên cô nàng được bác sĩ chuyển ngay sang phòng cấp cứu.