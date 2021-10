Mẹ trẻ Phú Thọ có màn "lột xác" ngoạn mục sau lời nhận xét "to như trâu, ăn hết phần của chồng con"

Làm mẹ là thiên chức vĩ đại của người phụ nữ. Nhưng để thực hiện được thiên chức ấy, chị em đã phải đánh đổi không ít, một trong số đó là nhan sắc, vóc dáng. Dẫu vậy, thay vì chấp nhận bản thân phải xấu đi, không ít mẹ bỉm sữa đã quyết tâm, nỗ lực thay đổi bản thân để lấy lại vẻ xinh đẹp và quyến rũ vốn có.

Bà mẹ 2 con Nguyễn Thị Lan Anh (25 tuổi, ở Phú Thọ) kết hôn đến nay được 4 năm và có 2 nhóc tỳ. Bé lớn hơn 3 tuổi và bé nhỏ 5 tháng tuổi. Thời con gái, Lan Anh vốn đã sở hữu vóc dáng mũm mĩm với chiều cao 1m63, cân nặng loanh quanh ở mức 60-70kg, có thời gian đỉnh điểm lên đến 76kg.

Lần mang thai đầu tiên, Lan Anh tăng vọt lên 84kg. Sau khi sinh xong, cô lao vào giảm cân và phải loay hoay rất lâu với nhiều biện pháp khác nhau mới giảm được về mức 52kg. Tuy nhiên vừa đẹp chưa được bao lâu, Lan Anh lại mang thai lần 2.

Trong thời gian bầu bí, Lan Anh ăn uống “thả phanh” theo nhu cầu, cơ địa lại dễ tăng cân nhanh nên đến khi lên bàn đẻ, cô tăng tổng cộng hơn 31kg, về mốc 83,2kg.

Lan Anh khi mang thai lần 2.

Cô tăng tổng cộng 31kg và chạm mốc 83,2kg.

Lan Anh khi vừa sinh con.

Vì tăng cân nhiều, Lan Anh khá mệt mỏi, đi lại khó khăn, 2 cổ chân đau nhức vì phải gánh cơ thể quá nặng. Da bụng, đùi, chân, tay của Lan Anh bị rạn hết. Sồ sề, xấu xí là những điều Lan Anh tự nhận xét về mình. Không chỉ vậy, cô còn có nguy cơ gặp nhiều vấn đề nguy hiểm trong thai kỳ như: Tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ…

“Bạn bè, hàng xóm hay trêu mình là: “Trông người to như con trâu, ăn hết phần chồng con, đẻ xong chắc phải nặng hơn 1 tạ”. Mình biết là họ nói vô tư thôi nhưng vẫn buồn và stress lắm. May mắn ông xã lại rất thông cảm cho mình. Anh ấy luôn động viên, an ủi vợ từ lúc bầu cho đến sau sinh” - Lan Anh kể.

Nhiều người sinh xong thì cân nặng “ngót” nhanh nhưng Lan Anh thì vẫn cứ y nguyên như vậy. Không chấp nhận để bản thân xuống sắc, sau khi sinh con thứ 2 được 1 tháng thì Lan Anh bắt đầu công cuộc tìm dáng thon. Cô giảm cân một phần là vì muốn lấy lại sự tự tin, truyền cảm hứng cho các chị em bỉm sữa. Nhưng quan trọng hơn cả, Lan Anh muốn giảm cân vì sức khỏe của chính mình.

Áp dụng chế độ ăn Eat Clean trong 4 tháng, Lan Anh đã giảm được 23kg.

"1 bộ đồ, 2 số phận".

Vóc dáng hiện tại của bà mẹ 2 con.

Trước đây, đã có lần Lan Anh vì nóng vội mà lao vào áp dụng các phương pháp độc hại như: Nhịn ăn, uống dấm, uống chanh... Và đều thất bại vì những phương pháp thiếu khoa học sẽ không tốt cho sức khỏe và không thể áp dụng lâu dài. Sau này, khi nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng, bà mẹ trẻ quyết định giảm cân bằng chế độ Eat Clean.

Trong chế độ này, Lan Anh lên thực đơn và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Cô chia nhỏ các bữa ăn, lựa chọn thực phẩm tươi như: Rau, củ, quả, thịt, trứng, sữa, hải sản và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Lan Anh tránh xa đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường nhân tạo… Chế độ ăn này cũng không làm ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ cho con bú của bà mẹ 2 con.

Vì sinh mổ nên Lan Anh chưa thể tập luyện, nhưng hàng ngày, cô vẫn vận động nhẹ nhàng cho cơ thể linh hoạt và tiêu hao calo. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực và nghiêm túc, Lan Anh đã nhẹ nhàng “tống khứ” 23kg mỡ thừa sau 4 tháng.

Lan Anh xinh đẹp, lột xác ngỡ ngàng.

Giảm cân là một hành trình không dễ dàng, thậm chí rất căng thẳng nhưng với Lan Anh suốt quá trình đó cô luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

“Mình không phải nhịn ăn, mình vẫn được ăn thoải mái với một thực đơn có chọn lọc nhưng đa dạng, không bị nhàm chán. Dần dần, mình xem nó như là lối sống nên tâm lý rất thoải mái. Đặc biệt cũng phải cảm ơn chồng vì anh đã luôn ở bên cạnh hỗ trợ mình từ việc nhà cửa đến chăm nom 2 con, nấu đồ ăn cho vợ. Nhờ vậy mà mình càng có nhiều động lực để cố gắng” - Lan Anh bộc bạch.

Bà mẹ 9x cũng tiết lộ, sau khi giảm cân thành công, cô cảm thấy rất tự tin, cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái. Hiện Lan Anh vẫn tiếp tục ăn theo chế độ này để duy trì thành quả của mình.