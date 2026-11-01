Mẹ trẻ Hà Nội bức xúc vì bị yêu cầu trả gần 4 triệu đồng tiền sơn nhà: Từ chuyện chi phí đến tranh cãi nuôi dạy con gay gắt

Sau khi công việc hoàn tất, chủ nhà đưa hóa đơn tổng cộng 12 triệu đồng, tính tiền sơn hai lớp với đơn giá 15.000 đồng/m² và yêu cầu gia đình chị thanh toán 30% chi phí.

Mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện của gia đình sau khi kết thúc thời gian thuê nhà. Theo lời kể, trong quá trình sinh sống, con nhỏ của chị có vẽ lên tường, khiến một mảng tường rộng khoảng 20m² bị bẩn. Người mẹ thừa nhận đây là lỗi của gia đình và xác định cần có trách nhiệm khắc phục trước khi trả nhà.

Khi bàn giao, chủ nhà đề nghị chị hỗ trợ một phần tiền sơn sửa. Nghĩ rằng mình có lỗi nên người thuê vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, sau khi công việc hoàn tất, chủ nhà đưa hóa đơn tổng cộng 12 triệu đồng, tính tiền sơn hai lớp với đơn giá 15.000 đồng/m² và yêu cầu gia đình chị thanh toán 30% chi phí.

Khoảng tường vẽ bậy được người mẹ chia sẻ

Người mẹ cho rằng cách tính này chưa hợp lý. Chị nói mình sẵn sàng chịu trách nhiệm với phần tường bị con vẽ bẩn, thậm chí đồng ý tính trên diện tích 50m² thay vì 20m² ban đầu. Tuy nhiên, chị không đồng tình với việc phải góp tiền sơn lại toàn bộ hai tầng nhà, bởi theo chị, chủ nhà cũng có nhu cầu làm mới không gian để đón khách thuê tiếp theo.

Đáng nói, chủ nhà hiện vẫn giữ khoản tiền đặt cọc 7 triệu đồng, trong khi hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Người thuê rơi vào tình thế vừa muốn giải quyết ổn thỏa, vừa ấm ức vì cho rằng mình đã chủ động nhận trách nhiệm nhưng vẫn bị yêu cầu chi trả khoản tiền chưa thỏa đáng.

Trách nhiệm của cha mẹ hay chi phí hao mòn khi cho thuê nhà?

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người đọc đứng về phía chủ nhà, cho rằng trẻ vẽ bậy lên tường là hành vi gây hư hỏng tài sản và cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Việc thuê nhà không đồng nghĩa với quyền sử dụng tùy ý, càng không thể mặc nhiên cho rằng nhà có trẻ nhỏ thì chủ nhà phải chấp nhận mọi dấu vết do trẻ để lại.

Một số người kể từng cho thuê nhà và gặp tình huống tương tự. Có gia đình để lại những bức tường bị vẽ kín, dán giấy, thậm chí khoan đục hoặc làm bẩn nhiều khu vực. Khi người thuê chuyển đi, chủ nhà phải mất nhiều ngày dọn dẹp, thuê thợ và mua sơn sửa lại. Vì vậy, họ cho rằng người thuê cần có ý thức giữ gìn tài sản, đồng thời không nên xem nhẹ công sức và chi phí mà chủ nhà phải bỏ ra.

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng chủ nhà cần phân biệt rõ phần hư hỏng do người thuê gây ra với nhu cầu tân trang nhà cửa để tiếp tục kinh doanh. Một số người đặt câu hỏi về mức giá 12 triệu đồng, cho rằng cần xem hóa đơn chi tiết, diện tích thực tế được sơn và khối lượng công việc trước khi kết luận khoản tiền yêu cầu là hợp lý. Nếu chỉ xử lý một vài mảng tường, người thuê có thể chủ động tìm thợ và thống nhất chi phí trước khi bàn giao.

Thực tế, việc sơn lại riêng một mảng tường đôi khi khiến màu sắc không đồng đều, đặc biệt nếu lớp sơn cũ đã xuống cấp. Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa mọi chi phí sơn mới toàn bộ căn nhà đều mặc nhiên thuộc về người thuê. Cần xem xét tình trạng nhà lúc bàn giao, mức độ hư hỏng, thỏa thuận trong hợp đồng và phần công việc thực tế cần thiết để khắc phục.

Hai bên cần đối chiếu hợp đồng thuê nhà, hình ảnh hiện trạng trước và sau thời gian thuê, hóa đơn cùng bảng kê chi phí sơn sửa. Khoản tiền đặt cọc cũng nên được quyết toán rõ ràng, thay vì giữ lại toàn bộ khi chưa có sự thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên.

Dạy con không vẽ bậy cũng là dạy con biết tôn trọng tài sản của người khác

Nhiều ý kiến cũng nhắc đến trách nhiệm của cha mẹ trong việc hướng dẫn con sử dụng không gian sinh hoạt chung.

Trẻ nhỏ thường thích vẽ nguệch ngoạc lên những bề mặt rộng, từ giấy, sách vở đến tường nhà. Đó có thể là biểu hiện của sự tò mò và nhu cầu khám phá, nhưng không có nghĩa cha mẹ nên mặc nhiên cho phép con muốn vẽ ở đâu cũng được. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ cần được hướng dẫn rằng tường nhà không phải giấy vẽ, đồ đạc trong nhà không phải món đồ muốn làm gì cũng được. Nếu con thích vẽ, cha mẹ có thể chuẩn bị giấy, bảng vẽ hoặc một góc sáng tạo riêng để trẻ thỏa sức thể hiện. Khi con lỡ vẽ lên tường, thay vì chỉ quát mắng hay đổ lỗi cho sự hiếu động, người lớn nên giải thích vì sao hành động ấy không phù hợp, đồng thời cùng con khắc phục trong khả năng.

Quan trọng hơn, trẻ cần hiểu rằng dù đó là nhà mình hay nhà đi thuê, tài sản của người khác đều phải được giữ gìn. Đây không chỉ là chuyện bảo vệ một bức tường sạch đẹp, mà còn là bài học đầu đời về ý thức, trách nhiệm và sự tôn trọng.