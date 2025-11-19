Mẹ Thùy Tiên gục khóc, con gái vẫy tay chào sau khi nghe tòa tuyên án 2 năm tù

Trải qua 2 phiên xét xử sáng và chiều diễn ra tại TAND TP.HCM, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt). Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Sau khi nghe toà tuyên án, dù đôi mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt cũng buồn bã nhưng Thuỳ Tiên vẫn dành cái ôm động viên cho Hằng Du Mục. Theo quan sát, cô còn liên tục đưa ánh mắt về phía sau để tìm kiếm hình bóng của mẹ. Khi nhìn thấy mẹ, Thuỳ Tiên còn có cái vẫy tay chào tạm biệt.

Thuỳ Tiên ôm Hằng Du Mục, vẫy tay chào tạm biệt mẹ sau khi nghe tuyên án 2 năm tù

Thuỳ Tiên quay lưng về phía sau, vẫy tay chào mẹ

Luật sư bào chữa cho Thuỳ Tiên đến để trao đổi nhưng cô nhanh chóng bị đưa ra xe

Thuỳ Tiên dù đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn bình tĩnh ôm Hằng Du Mục sau khi bị tuyên án

Không lâu sau đó, Thuỳ Tiên được đưa ra xe để di chuyển. Lúc này, mẹ của Thuỳ Tiên cũng đang đứng ở một vị trí gần đó. Thuỳ Tien vừa bước đi vừa ngoáy đầu nhìn mẹ, mẹ của Thuỳ Tiên cũng bật khóc, phải có người thân đứng bên cạnh để động viên. Sau khi xe đưa con gái rời phiên toà, mẹ Thuỳ Tiên lặng lẽ ra bên ngoài, bà đứng ở cửa một mình, gục khóc khi ai đó hỏi chuyện.

Mẹ của Thuỳ Tiên gục khóc, liên tục lấy tay lao nước mắt khi đứng bên ngoài cổng toà án

Mẹ Thuỳ Tiên chỉ biết khóc khi ai đó hỏi về con gái

Thuỳ Tiên được đưa ra xe sau khi kết thúc buổi xét xử

Thuỳ Tiên lại đưa ánh mắt tìm kiếm người thân

Mẹ Thuỳ Tiên nghẹn ngào vẫy tay chào con

Sau đó, bà đứng hồi lâu ở cổng toà án

Mẹ Thuỳ Tiên lặng lẽ, đôi mắt nhìn xa xăm

Bà đợi xe đưa con rời đi rồi mới ra về

Tại phiên toà, khi có cơ hội nói những lời cuối cùng, Thuỳ Tiên nói: "Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất tới những khác hàng đã luôn yêu thương tin tưởng bị cáo nhưng lại sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình. Hội đồng xét xử có hỏi bị cáo là nếu biết thì bị cáo có làm hay không, bị cáo hiểu được rằng, trước pháp luật thì không có chữ 'nếu', nên bị cáo hiểu những sai lầm của mình.

Bị cáo làm từ thiện để giúp đỡ mọi người chứ không phải để đỡ cho những cái sai của mình. Bị cáo chỉ chia sẻ thêm để hội đồng xét xử có thể xem xét, giảm nhẹ cho cổ đông trong Tập đoàn Chị Em Rọt khi bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp, ý tưởng làm ra trang trại riêng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số lân cận, giúp họ trồng, canh tác và được trả lương hàng tháng. Mọi người cũng mong muốn có một dự án kinh doanh giúp cho mình và giúp cho người".