Mẹ ruột chưa biết tin NS Thương Tín đã qua đời

Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1980. Sáng 8/12, nghệ sĩ đã qua đời ở nhà riêng ở Khánh Hòa, hưởng thọ 70 tuổi. Thông tin này khiến khán giả và nhiều sao Việt bàng hoàng. Linh cữu của NS Thương Tín được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Mới đây, biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng đã về Khánh Hòa để thắp nén hương tưởng nhớ tới nghệ sĩ Thương Tín. Biên kịch chia sẻ: "Về đến Phan Rang lúc 2 giờ chiều, bỏ ăn trưa đến ngay nhà và mộ của cố nghệ sĩ Thương Tín để thắp nén hương rồi trò chuyện với linh hồn tượng đài đáng thương".

Linh cữu của NS Thương Tín được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, biên kịch còn tiết lộ mẹ của cố nghệ sĩ không hề biết thông tin con đã qua đời. Được biết, bà đã trên 90 tuổi, hiện đang mắc bệnh nên gia đình giấu thông tin buồn. Biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng chia sẻ: "Xúc động nhất là thăm người mẹ của cố nghệ sĩ Thương Tín đã trên 90 tuổi, bà đang bệnh, không cho bà biết tin về Thương Tín từ trần.

Nói chuyện với bà mà lòng tôi siết chặt nỗi đau, tôi không dám bỏ kính khỏi đôi mắt vì sợ lệ rơi khi hình ảnh mẹ già đau bệnh, tóc bạc, còn những đứa con tóc vẫn còn đen, gầy yếu đã phải vĩnh viễn xa mẹ, không hẹn ngày về. Chia tay bà mà nỗi đau trong lòng tôi thắt lại, nước mắt nuốt vào trong. Tại mộ trước vong linh của cố nghệ sĩ Thương Tín, tôi chỉ nói được với tượng đài rằng hãy ngủ một giấc ngủ dài và mãi mãi bình yên".

Mẹ ruột vẫn chưa biết tin nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời vì gia đình giấu kín. Ảnh: FBNV

Sáng 8/12, nghệ sĩ đã qua đời ở nhà riêng ở Khánh Hòa, hưởng thọ 70 tuổi. Ảnh: Tổng hợp

Khoảng 10 ngày trước, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chính thức lên tiếng chia sẻ một thông tin quan trọng, khẳng định con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không hề nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. Theo nhạc sĩ, những nội dung lan truyền trên mạng xã hội đều là thông tin giả mạo, được dựng lên với mục đích câu view và trục lợi cá nhân. Trong tang lễ vừa qua, con trai ông là Thanh Tùng cùng các thành viên trong gia đình đã trực tiếp túc trực, lo liệu chu toàn hậu sự cho cố nghệ sĩ Thương Tín.

Tô Hiếu chia sẻ: "Hiện trên các nền tảng mạng xã hội, có sự dựng chuyện câu view và kêu gọi giúp đỡ cho Thanh Tùng, là nhằm mục đích trục lợi. Tô Hiếu kính mong mọi người hãy cảnh giác với các thủ đoạn trên, nếu đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan công an phường xã gần nhất để có sự hổ trợ cần thiết".

Sau khi NS Thương Tín qua đời, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giả mạo, nhằm mục đích câu view khiến nhạc sĩ Tô Hiếu phải lên tiếng đính chính. Ảnh: Tô Hiếu

Trước khi ra đi, nghệ sĩ Thương Tín liên tục gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Đầu năm 2021, nghệ sĩ bất ngờ bị đột quỵ, khiến thể trạng suy giảm rõ rệt. Từ đó, cuộc sống của ông rơi vào cảnh chật vật khi phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ chạy shipper, đi hát tại đám cưới, sự kiện cho đến nhận lời tham gia một số dự án phim.

Đến năm 2024, nam nghệ sĩ không may tiếp tục bị đột quỵ lần thứ hai. Rất may, cơn tai biến này không quá nặng nên sức khỏe của ông dần ổn định. Trong thời gian điều trị và hồi phục, Thương Tín chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và các nhà hảo tâm.

Khi sức khỏe có phần khá hơn, ông từng quay lại làm công việc giao hàng để kiếm sống, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ dở vì thể lực suy yếu, không đủ sức tiếp tục lao động.