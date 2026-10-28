Mẹ ruột bỏ đi, bố lấy vợ hai khiến chồng tôi ôm hận cả đời, nhưng khi về quê thăm, thấy cảnh tượng trong nhà mà tôi đau xót

Tôi từng khuyên chồng dù sao bà cũng đã sống với bố nhiều năm, không nên làm căng thẳng mọi chuyện, nhưng anh gạt đi.

Tôi lấy Tuấn được gần 3 năm, cũng từng ấy thời gian tôi sống trong cảnh khó xử vì chuyện gia đình chồng. Bố chồng tôi là người khó tính, gia trưởng, nói năng chẳng kiêng nể ai. Nghe Tuấn kể, ngày trước mẹ chồng tôi không chịu nổi những trận cãi vã triền miên nên đã bỏ nhà đi, từ đó biệt tăm biệt tích. Tuấn khi ấy còn nhỏ, ở lại với bố, rồi vài năm sau ông lấy vợ hai. Nhưng cuộc hôn nhân mới của bố không khiến Tuấn có thêm một người mẹ, ngược lại, nó càng làm mối quan hệ giữa hai bố con trở nên căng thẳng.

Tuấn vốn đã không thích mẹ kế, lại cho rằng bà là người thay thế mẹ ruột nên càng lớn càng chống đối. Hai người thường xuyên cãi nhau, bố chồng tôi đứng giữa cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Tuấn kể rằng mẹ kế hay xét nét, còn bà thì nói Tuấn hỗn hào, không coi ai ra gì. Tôi không sống cùng họ nên chẳng rõ ai đúng ai sai, chỉ biết những năm tháng ấy đã khiến Tuấn mang nhiều ác cảm.

Đến khi ra trường, Tuấn đi làm trên thành phố rồi thuê trọ ở riêng. Anh hiếm khi về quê, kể cả những dịp lễ Tết cũng chỉ ghé qua một lúc rồi đi. Đám cưới của chúng tôi, Tuấn còn nhất quyết không cho mẹ kế tham dự. Tôi từng khuyên chồng dù sao bà cũng đã sống với bố nhiều năm, không nên làm căng thẳng mọi chuyện, nhưng anh gạt đi, nói tôi không hiểu những gì anh đã trải qua. Tôi đành im lặng, không muốn ngay từ đầu đã khiến quan hệ vợ chồng trở nên bất hòa.

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Một năm trở lại đây, bố chồng tôi đổ bệnh nặng. Ông phải đi viện nhiều lần, trong nhà lại chẳng có tiền dành dụm nên thỉnh thoảng gọi điện cho Tuấn xin tiền khám chữa bệnh. Chồng tôi vẫn gửi, nhưng mỗi lần chỉ được một khoản nhỏ vì còn phải lo cho gia đình riêng. Điều khiến tôi băn khoăn là anh chỉ hỏi thăm bố, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến mẹ kế, dù bà vẫn là người ở bên chăm sóc ông hàng ngày.

Mấy hôm trước, tôi về quê cùng Tuấn thì thấy mẹ kế nằm co ro trên chiếc giường cũ, người sốt hầm hập, mặt mũi nhợt nhạt. Bà bảo mấy hôm nay mệt nhưng chưa có tiền mua thuốc, định đợi khỏe hơn rồi tính tiếp. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, đồ đạc chẳng có gì đáng giá, tôi thấy thương bà vô cùng. Dù sao bà cũng đã ở bên bố chồng tôi bao năm, lúc ông đau ốm, người chạy đi chạy lại chăm sóc vẫn là bà. Còn Tuấn, dù là con ruột, cũng chỉ thỉnh thoảng gửi tiền rồi thôi.

Tôi biết nếu nói với chồng chuyện muốn giúp mẹ kế, chắc chắn anh sẽ phản đối. Vì vậy, tôi đành lấy khoản tiền tiết kiệm riêng, đưa bà vài triệu đồng để mua thuốc và có chút tiền phòng khi cần đi khám. Số tiền ấy chẳng đáng là bao so với những gì bà cần, nhưng ít nhất tôi không đành lòng nhìn một người đang ốm mà đến thuốc cũng không có tiền mua.

Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện gia đình chồng. Tôi hiểu Tuấn có những tổn thương riêng, cũng không thể ép anh yêu quý một người mà anh vốn không chấp nhận. Nhưng tôi vẫn thấy xót xa khi một người phụ nữ đã sống gần nửa đời người trong căn nhà ấy, đến lúc đau ốm lại chẳng dám mở miệng nhờ ai giúp đỡ. Tôi không biết phải nói với chồng thế nào để anh tha thứ và bao dung hơn đây?