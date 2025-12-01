Mẹ "phốt" tiệm bánh khiến con trai ăn xong đau bụng, ai ngờ nhân viên tung đoạn camera: Ai xem cũng phẫn nộ!

Một phụ nữ ở Trung Quốc dẫn con trai đi dạo trong tiệm bánh ngọt. Cậu bé bỗng đưa tay vào tủ kính đựng bánh và trực tiếp chạm tay vào những chiếc bánh mới làm. Nhân viên tiệm bánh thấy vậy liền tốt bụng nhắc nhở: "Bạn nhỏ, bánh không được dùng tay chạm vào đâu. Nếu con muốn ăn, cô sẽ lấy túi đựng cho con".

Câu nhắc nhở vốn rất thiện ý và kiên nhẫn, nhưng phản ứng của người mẹ lại khiến tất cả có mặt đều sững sờ.

Người mẹ nghe thấy lời nhắc liền đổi sắc mặt, lớn tiếng quát nhân viên: "Cô quát cái gì? Trẻ con thì biết gì chứ? Sờ một cái thì sao? Cùng lắm tôi mua là được!". Sau đó, người mẹ quay sang bảo con trai: "Đi lấy đi, đưa tay vào lấy. Con tự ăn thì con lấy được!"

Cậu bé nghe lời mẹ, đưa tay vào tủ và lấy chiếc bánh ra. Cuối cùng, người mẹ thanh toán rồi dẫn con rời khỏi tiệm bánh. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Hành động tiếp theo của người mẹ này thực sự khiến mọi người "mắt tròn mắt dẹt": Hiếm thấy có kiểu phụ huynh như vậy!

Đứa trẻ nghịch bánh và bị nhắc nhở

Năm phút sau khi rời khỏi tiệm bánh, người mẹ đăng liên tiếp nhiều video nói rằng: "Con trai tôi ăn bánh của tiệm này xong bị đau bụng. Mọi người hãy tránh xa tiệm này!".

Hàng loạt video bôi nhọ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiệm bánh.

Để chứng minh trong sạch, tiệm bánh đã công khai toàn bộ video giám sát cho thấy rõ hành động của người mẹ và đứa trẻ. Không ngờ, người mẹ lại bình luận dưới video rằng: "Video giám sát của tiệm là giả!". Khi video của tiệm được đăng tải, cư dân mạng mới biết rõ sự thật, phần bình luận lập tức tràn ngập sự phẫn nộ:

- "Người mẹ này thật quá đáng! May mà có camera, nếu không nhân viên tiệm bánh chẳng biết làm sao chứng minh!"; "Cha mẹ thế nào, con cái thế ấy! Sau lưng mỗi "đứa trẻ hư" đều có một phụ huynh tệ hại!"; "Trẻ hư cộng thêm người mẹ ngang ngược thì đúng là "vô địch", người không biết lý lẽ thật đáng sợ!"; "Sờ đồ của người khác không xin lỗi, còn quay sang vu khống, đúng là tam quan nát vụn!";...

Hành vi của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ

Sự việc khiến cư dân mạng tức giận không chỉ vì đó là chuyện nhỏ, mà vì nó phản ánh vấn đề giáo dưỡng và hệ giá trị của bậc cha mẹ.

Người mẹ này có lẽ đã quen với kiểu hành xử như vậy, đứa trẻ cũng dần hình thành tính cách tương tự qua những gì cậu ta được "mắt thấy tai nghe".

Hành động của người mẹ là một tấm gương cực kỳ tiêu cực cho con, vậy mà cô ta lại không tự nhận ra, thậm chí còn cổ vũ con tiếp tục đưa tay vào lấy bánh, như thể mình hoàn toàn có lý. Cô ta cho rằng chỉ cần bỏ tiền mua cái bánh là có thể "hả giận", và để con làm lại hành động sai trái kia là điều hợp lý.

Sau đó, người mẹ còn vô căn cứ vu khống tiệm bánh, thậm chí nói camera là giả. Cách làm thiếu suy nghĩ như vậy thật khiến người khác không thốt nên lời.

Câu chuyện này nhắc nhở nhiều phụ huynh rằng: cha mẹ thế nào thì con cái sẽ như vậy. Trẻ con sinh ra vốn tò mò, thấy bánh đẹp mắt thì không kiềm được muốn chạm. Khi đó, cha mẹ phải nhân cơ hội dạy trẻ rằng không được tùy tiện chạm vào đồ của người khác.

Thế nhưng người mẹ này lại dùng một cách cực đoan để dạy con bài học tệ nhất. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ hiểu rằng, mỗi hành động của mình đều ảnh hưởng đến trẻ theo cách âm thầm nhưng sâu sắc. Hôm nay cô "chống lưng" cho hành động sai của con, tức là đang tiếp tay cho cái sai đó lớn thêm.

Giáo dưỡng của cha mẹ quyết định tương lai của trẻ

Cha mẹ làm gương bằng hành động và lời nói ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn ta tưởng. Hôm nay, người mẹ kia tưởng rằng mình đang bảo vệ "lỗi nhỏ vô tình" của con, nhưng thực chất là đang dung túng con trở thành người không tôn trọng người khác, không tuân thủ quy tắc.

Trẻ sẽ nghĩ: làm sai cũng chẳng sao, vì mẹ sẽ bảo vệ. Sau này sẽ càng ngang ngược, càng không có giới hạn.

Chúng ta tin rằng: Hôm nay bạn bao che lỗi nhỏ của con, ngày mai xã hội sẽ thay bạn dạy con bằng cái giá lớn hơn. Bạn không dạy con, xã hội sẽ dạy nhưng sẽ rất đau.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, đặc biệt là mẹ, người mà trẻ phụ thuộc nhiều nhất trong những năm đầu đời. Mỗi hành động, lời nói của cha mẹ đều là sách giáo khoa sống trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Cha mẹ có giáo dưỡng, biết chừng mực, biết tôn trọng thì con cũng sẽ trở thành người có giáo dưỡng.

Là phụ huynh, ta đều hiểu: nuôi dạy con không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất, mà quan trọng là phẩm chất và giáo dưỡng. Một đứa trẻ có giáo dưỡng sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.