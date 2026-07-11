"Mẹ ơi, về nhà" và chi tiết gói mì khiến Gen Z “giật mình” nhớ nhà

Xem phim hợp tác quốc tế, Gen Z bất ngờ chạm tim bởi gói mì quốc dân quen thuộc. "Mẹ ơi, về nhà" nhờ đó trở thành trạm sạc cảm xúc viral rầm rộ mạng xã hội.

Lát cắt đời thực của "thế hệ cửa hàng tiện lợi"

"Mẹ ơi, về nhà" (Here I Am) là dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, quy tụ dàn cast thực lực gồm Lee Yi Kyung, Choi Daniel, Hoàng Yến Chibi và Minh Hà. Thay vì tô vẽ những ánh hào quang xa xỉ của sự thành công, bộ phim chọn một lối đi riêng khi trực diện soi chiếu cuộc sống của những người trẻ xa xứ, đang loay hoay định vị bản thân giữa áp lực bủa vây của dòng đời.

Giữa những đô thị không bao giờ ngủ, góc cửa hàng tiện lợi sáng đèn xuyên đêm chính là nơi phản chiếu rõ nét nhất chân dung của một thế hệ mới.

Đó là những ca làm muộn đổi lấy đồng lương ít ỏi, những bữa ăn vội vã để kịp ca trực, và là trạm dừng chân tạm bợ cho những tâm hồn lạc lõng. Từ góc quay này, khái niệm "thế hệ cửa hàng tiện lợi" hiện lên đầy ám ảnh, gắn liền với thuật ngữ "Thế hệ 880.000 Won" tại Hàn Quốc – những người trẻ có học vấn, có khát vọng nhưng vẫn mắc kẹt trong cái bẫy thu nhập thấp, việc làm bấp bênh và khoảng cách đến ước mơ ngày một xa vời.

Từng bối cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam những năm 2000s được ekip Hàn Quốc tái hiện tỉ mỉ và giàu cảm xúc

"Chất Việt" nguyên bản kết nối những miền ký ức

Điều khiến dân tình bàn tán không chỉ là câu chuyện cảm động, mà còn là khả năng tái hiện bối cảnh thập niên 2000 đầy chân thực của ê-kíp. Chẳng phải là những đại cảnh hoành tráng, cái "chất Việt" trong phim nằm gọn ở những thứ bình dị nhất: gói mì Miliket "thần thánh", hộp sữa Ông Thọ ngọt lịm, cho đến bóng dáng chiếc áo dài trắng thướt tha trên phố biển Vũng Tàu... Từng chi tiết nhỏ xíu được chăm chút kỹ đến mức xem đến đâu là khán giả có cảm giác "về nhà" đến đó.

Đáng chú ý, phân cảnh tại một cửa hàng tiện lợi hiện đại bất ngờ trở thành "điểm chạm" lay động lòng người. Giữa các quầy kệ bày biện đủ loại hàng hóa tân thời, gói mì Hai Tôm Miliket xuất hiện một cách khiêm nhường. Ống kính không cố tình quay cận cảnh, nhân vật không có lời thoại lăng xê, gói mì chỉ ở đó, tự nhiên và đời thường như chính nó ngoài đời thực.

Cửa hàng tiện lợi không chỉ là điểm dừng chân của nhân vật mà còn là nơi xuất hiện các sản phẩm hiện đại của thương hiệu di sản

Chính sự sắp đặt đầy dụng ý nghệ thuật ấy đã kích hoạt "bộ nhớ cảm xúc" của người xem. Nhiều khán giả trẻ thừa nhận họ đã khựng lại khi nhận ra hương vị tuổi thơ: gói mì giấy Kraft từng là người bạn đồng hành qua những đêm ôn thi miệt mài, là món "đặc sản" chia nhau trong những buổi tụ tập bạn bè, và là biểu tượng của gian bếp nhỏ ấm áp có dáng mẹ gầy.

Từ gói mì quốc dân đến sợi dây neo giữ tâm hồn người xa xứ

Sự xuất hiện của Miliket không chỉ là một chi tiết hoài niệm, mà còn mở ra câu chuyện lớn hơn về dòng máu Việt trên toàn cầu. Với khoảng 2,34 triệu người gốc Việt tại Mỹ cùng cộng đồng người Việt đang lớn mạnh từng ngày tại Nhật Bản và khắp năm châu, nỗi nhớ quê hương thường không nằm ở những điều đao to búa lớn. Nó ẩn hiện trong một lần đi siêu thị xứ người vô tình bắt gặp gói mì quen thuộc, một mùi hành phi thơm nức mũi, hay một cách nêm nếm món ăn gợi nhớ vòng tay mẹ...

Việc đặt một thương hiệu di sản song hành cùng mạch phim hiện đại còn gửi gắm thông điệp chuyển mình đầy tinh tế. Thấu hiểu xu hướng của người trẻ ngày nay – không chỉ tìm kiếm giá trị cảm xúc mà còn theo đuổi lối sống bền vững – thương hiệu quốc dân đã chọn giữ lại nét mộc mạc của chiếc bao bì giấy Kraft "xi măng" huyền thoại. Đằng sau lớp vỏ hoài cổ ấy là chất lượng được cải tiến vượt bậc, vừa giữ trọn vẹn "cái hồn" nguyên bản, vừa trở thành bệ phóng tiếp thêm tự tin cho thế hệ trẻ bứt phá, vươn tầm thế giới.

Món ăn giản dị mang hương vị quê nhà trở thành trạm sạc tinh thần quý giá cho những người trẻ xa xứ

Chạm vào những giá trị nguyên bản dịu lành giữa đời thực

Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh, tại các buổi công chiếu, thương hiệu này còn nhẹ nhàng "kết nối" với khán giả qua một góc photobooth trải nghiệm ngộ nghĩnh và những phần quà dễ thương gắn liền với linh vật CoMi đáng yêu. Không hề có sự cường điệu, chỉ là một không gian nhỏ để các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc xem phim ý nghĩa cùng bạn bè.

Không gian tương tác thương hiệu di sản tại các cụm rạp đang trở thành điểm đến được giới trẻ cực kỳ yêu thích

Câu chuyện của "Mẹ ơi, về nhà" và chi tiết gói mì nhỏ nhắn ấy giống như một lời nhắc khẽ: trong muôn vàn những điều mới mẻ của cuộc sống hiện đại, những điều thân thuộc và bình dị nhất – như tình cảm gia đình hay một tô mì ấm nóng lúc đêm muộn – vẫn luôn có một chỗ đứng rất riêng và là điểm tựa mạnh mẽ nhất trong trái tim mỗi người.