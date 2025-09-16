"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội

Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà phía trước được xây bằng gạch; phần sau và một dãy phòng trọ liền kề được dựng tạm bằng tôn. Vị trí ngôi nhà nằm đối diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa. Lực lượng chức năng cho biết toàn bộ khu vực nhà xưởng, đồ đạc phía trong bị cháy và các tấm tôn bao quanh đã bị lửa biến dạng. Tầng một của công trình được sử dụng làm nơi chứa đồ nghề cơ khí và để xe máy; trên gác xép là nơi ngủ của bốn nạn nhân.





Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1975, mẹ của nạn nhân N.) nghẹn ngào kể lại: khoảng 4h45 sáng 16/9, bà nhận được điện thoại từ con dâu. “Vừa nhấc máy, tôi nghe tiếng con dâu hoảng loạn kêu: ‘Mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi…’. Lúc đó, tôi bủn rủn tay chân, chỉ kịp bảo con dâu ôm con nhảy qua cửa sổ. Nhưng H. (con dâu bà Tươi - PV) nói sợ gãy chân, không dám nhảy rồi tắt máy. Sau đó, tôi không thể liên lạc được nữa. Tôi lập tức từ Phú Thọ xuống Thường Tín, nhưng khi tới nơi thì nghe tin cả gia đình con trai đã tử vong”, bà Tươi bật khóc.

Theo bà Tươi, anh N. (SN 1997) làm nghề cơ khí tại xưởng ở xã Thường Tín đã hơn 10 năm. Sau khi quen và gắn bó với chị H., chị cùng con gái riêng 5 tuổi về sống tại xưởng cùng anh. Cả hai vừa có thêm một bé gái gần 6 tháng tuổi.

Người thân của các nạn nhân đau xót khi cùng lúc mất đi cả 4 người thân

“Mấy tháng trước, tôi còn ở Thường Tín phụ chăm cháu nhỏ. Thấy cháu cứng cáp hơn, tôi mới trở về Phú Thọ để vợ chồng nó có không gian riêng. Không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng này”, bà nghẹn ngào.

Bà Tươi cho biết thêm, tầng 1 của xưởng cơ khí được dùng để chứa đồ nghề và xe máy, còn gác xép phía trên là nơi cả gia đình bốn người sinh sống. Sau vụ cháy, toàn bộ đồ đạc trong xưởng bị thiêu rụi, phần tôn quây bên ngoài cũng bị biến dạng.

Do sức nóng của ngọn lửa, phần quây tôn xung quanh ngôi nhà cũng bị biến dạng

Nhiều đồ đạc để tại tầng một bị thiêu rụi

“Sáng nay, lực lượng chức năng tìm thấy cả bốn người ở trên gác xép. Nghe bà con kể lại, N. đã chạy ra ngoài hô hoán, nhưng có thể vì thấy vợ còn mắc kẹt nên quay lại cứu, rồi không thoát ra được. Bố cháu mất sớm, N. luôn chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con. Nỗi đau này quá lớn đối với tôi”, bà Tươi đau xót chia sẻ.

Tại hiện trường, nhiều nhân chứng xác nhận lực lượng chức năng phát hiện thi thể cả bốn nạn nhân trên gác xép. Một số người cho hay, anh N. từng thoát ra ngoài kêu cứu, nhưng vì quay lại cứu vợ con nên bị mắc kẹt trong đám cháy. Gia đình và hàng xóm không giấu nổi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cả bốn người.

Một số vật dụng còn sót lại bên trong tầng 1 của ngôi nhà

Mọi thứ bị ám khói đen, nhiều đồ nghề cơ khí của nạn nhân đang để ngổn ngang

Ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, bà Nguyễn Thị Bồng (73 tuổi), bà ngoại của anh N., đôi mắt đỏ hoe, giọng run run: “Chúng nó dự định tháng 8 âm lịch này sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng. Bao nhiêu năm gắn bó, có với nhau hai đứa con, nay mới tính chuyện chính thức nên vợ nên chồng. Vậy mà chưa kịp thực hiện thì cả nhà đã mất… Thương cháu, thương chắt quá trời.”

Nỗi đau ấy không chỉ của riêng gia đình. Bà Diệp, người quen của nạn nhân, nghẹn ngào nói: “Vợ chồng họ sống rất tình cảm, ai cũng quý mến. Cháu lớn mới hơn 2 tuổi, cháu nhỏ mới vài tháng, nhìn thương lắm. Giờ cả gia đình cùng mất, chúng tôi không cầm được nước mắt.”

Người thân không khỏi bàng hoàng khi nghe tin 4 người thân ra đi mãi mãi sau trận hỏa hoạn trong đêm

Theo người dân địa phương, ngôi nhà vốn có nhiều lối thoát hiểm, nhưng khi sự việc xảy ra, các nạn nhân có thể quá hoảng loạn, thiếu kỹ năng nên không kịp chạy thoát. Cùng thời điểm sáng nay, một số sinh viên thuê trọ gần khu vực vụ cháy đã vội rời đi tìm chỗ tá túc tạm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, dựng rào chắn để phục vụ công tác điều tra.