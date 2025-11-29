Mẹ Nguyễn Xuân Đạt xác nhận con mình biệt tích 10 năm nay

Ngày 28/11, trao đổi với Vietnamnet, đại diện Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh nhân thân của anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989).

Theo vị đại diện, ngày 27/11, lực lượng chức năng đã về làm việc với công an xã để thu thập thông tin liên quan, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ xác định được rằng anh Đạt không còn sinh sống tại địa phương.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Miên (tên thường gọi Nhiên, mẹ anh Đạt) cho biết con trai bà đã biệt tích suốt 10 năm kể từ sau khi bố mất. Sau ngày rời quê, anh Đạt không trở về, không liên lạc và cũng không ai nắm được tung tích. Hiện bà Miên sống một mình trong căn nhà cấp 4 đơn sơ và hoàn toàn mất liên lạc với con.

Bà Miên cho hay chiều 27/11, lực lượng chức năng có đến gặp gia đình để nắm bắt thông tin về anh Đạt, nhưng chưa thông báo nội dung cụ thể.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Miên, mẹ anh Đạt. Ảnh: Vietnamnet

Người thân đột nhiên "biến mất", khi nào nên báo công an?

Khi người thân mất liên lạc không rõ lý do là bị bắt cóc, bỏ nhà trốn đi hay vì lý do nào khác nên khi bị mất tin tức của người thân, vì lo lắng mà nhiều người đã ngay lập tức báo công an. Và, có nhiều ý kiến cho rằng, chỉ được báo công an sau khi người thân mất tích 24 giờ.

Tuy nhiên, hiện các văn bản pháp luật hiện hành không quy định thời gian mất tích bao lâu được báo công an. Do đó, thông tin truyền tai nhau rằng phải qua 24 giờ không có tin tức của người thân thì mới được báo công an là không đúng sự thật.

Dù không có quy định cụ thể về việc mất tích bao lâu được báo công an nhưng khi nhận thấy việc mất tích của người thân có dấu hiệu tội phạm thì người dân nên chủ động báo càng sớm càng tốt để cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng điều tra, tìm kiếm.

Căn cứ Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cá nhân, tổ chức khi phát hiện có thể tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền hoặc nếu có thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì có thể thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Điều 145 Luật này nêu rõ, mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời và các cơ quan có thẩm quyền cũng không được từ chối.

Do vậy, dù không có quy định nhưng nếu người thân mất tích và nhận ra có dấu hiệu tội phạm thì có thể báo ngay cho công an.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền là công an cấp xã.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý báo công an bởi Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự có nêu rõ: "Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật".

Do đó, khi có thông tin về một vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì nên nhanh chóng trình báo để giải quyết. Nếu có bằng chứng hoặc đồ vật, tài liệu liên quan thì nên nộp kèm theo sẽ thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm, xử lý.

Biệt tích 2 năm, Tòa án sẽ ra quyết định công nhận mất tích?

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015, một người sẽ được Tòa án tuyên bố mất tích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã biệt tích 02 năm liền trở lên mặc dù có sử dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm mà vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó đang còn sống hay đã chết;

- Người có quyền, lợi ích liên quan có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích.

Trong đó, thời hạn 02 năm được tính cụ thể như sau:

- Tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó;

- Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo thang có tin tức cuối cùng;

- Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Sau 02 năm biệt tích, nếu người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến người này gửi đến Tòa yêu cầu tuyên bố người đó mất tích thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý, Tòa án sẽ thông báo tìm kiếm người này.

Và sau khi kết thúc tìm kiếm trong thời gian 10 ngày, Tòa sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Nếu chấp nhận, Tòa án sẽ quyết định tuyên bố một người mất tích.

Như vậy, nếu chỉ phải biệt tích 02 năm thì Tòa sẽ không tuyên bố một người mất tích. Điều kiện để Tòa xem xét và ra quyết định tuyên bố một người mất tích là khi có đơn yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan cũng như đã áp dụng nhiều biện pháp tìm kiếm mà không có kết quả.