Mẹ nghẹn ngào khoác áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp thay con gái vừa qua đời

Ngày 19/9, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, cho biết nhà trường trao tấm bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho Đỗ Thị Trà - nữ sinh viên qua đời vì bạo bệnh.

Mẹ của Trà khoác áo cử nhân, nhận bằng tốt nghiệp thay con. (Ảnh: Đ.H)

Theo nhà trường, Đỗ Thị Trà quê ở xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị). Năm 2018, Trà nhập học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Kiến trúc. Theo kế hoạch, năm 2023, em sẽ cùng bạn bè khoác áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp.

Thế nhưng, trong thời gian theo học tại trường, Trà phải chống chọi với căn bệnh suy thận. Vì bệnh tật, em chưa kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra – điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp. Tháng 7/2024, Trà qua đời khi ước mơ tốt nghiệp đại học vẫn còn dang dở.

Trước lúc qua đời, Trà chỉ kịp gửi lại một tâm nguyện giản dị nếu không thể ở lại, em vẫn mong được nhận tấm bằng tốt nghiệp như bạn bè đồng khóa.

Hiểu được tâm nguyện ấy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa quyết định đặc cách công nhận tốt nghiệp cho Đỗ Thị Trà. Bên di ảnh của Trà, người mẹ đã thay em mặc áo cử nhân và nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Sáng 19/9, trên Fanpage chính thức, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi…”.



