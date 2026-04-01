Mẹ lên mạng than vãn con trai "tí tuổi đã hoang phí", ai ngờ nghe chuyện chị kể, dân mạng nói thẳng: Sợ nhất kiểu phụ huynh này!

Những ai từng lớn lên trong nghèo khó đều hiểu cảm giác tự ti khi nhìn bạn bè diện đồ mới, còn mình thì mang đôi giày cũ kỹ không tên tuổi. Ở độ tuổi chưa thể tự kiếm tiền, chỉ cần trẻ bộc lộ một chút sự không hài lòng về điều kiện gia đình, ngay lập tức sẽ bị cha mẹ gán cho cái mác "đua đòi" hay "phù phiếm".

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã đăng video lên mạng than phiền về cậu con trai đang học cấp 2. Bà mua cho con một đôi giày thể thao không thương hiệu trên sàn thương mại Pinduoduo với giá 65 nhân dân tệ (khoảng 230.000 VNĐ). Khi con trai từ chối đi, bà lập tức chỉ trích con là kẻ ưa hình thức.

Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy? Trong video, cậu bé đã bày tỏ rất rõ ràng: "Con không chê nó rẻ, mà là nó quá xấu."

Cậu bé không thích màu sắc của đôi giày

Sự áp đặt nhân danh tiết kiệm

Đôi giày đen sì thô kệch đó hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của một thiếu niên. Thay vì lắng nghe, người mẹ lại đánh tráo khái niệm bằng cách lập luận: "Muốn đẹp thì chắc chắn phải đắt" . Bà thậm chí còn chưa từng hỏi con thích kiểu dáng hay màu sắc gì.

Đáng nói hơn, sau khi con không chịu đi, người mẹ này đã thu giày lại để... tự mình đi. Hành động này khiến cư dân mạng ngán ngẩm vì thực tế bà chỉ đang lấy cớ mua đồ cho con để mua thứ bản thân mình muốn, hoàn toàn không quan tâm đến nhu cầu thực sự của đứa trẻ.

Dân mạng chỉ ra rằng, với ngân sách 100 tệ, người ta hoàn toàn có thể chọn được những mẫu mã trẻ trung hơn trên các sàn thương mại điện tử. Nếu gia đình không đến mức túng quẫn, việc bỏ ra thêm một chút để mua một đôi giày chất lượng tốt (khoảng 200-300 tệ) nhằm bảo vệ lòng tự trọng của con là một khoản đầu tư xứng đáng.

Tôn trọng và lắng nghe: Nền tảng của giáo dục gia đình

Nhiều cha mẹ thường viện cớ "ngày xưa khổ cực" để ép con cái phải chấp nhận mọi thứ mình sắp đặt. Họ quên mất rằng trẻ em cũng có lòng tự trọng và gu thẩm mỹ riêng. Trẻ là một cá thể độc lập, không phải búp bê để cha mẹ tùy ý nhào nặn theo ý thích cá nhân.

Sai lầm lớn nhất trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái chính là thiếu sự lắng nghe. Cậu bé đã nói rõ mình muốn một đôi giày bóng rổ có mức giá tương đương, nhưng người mẹ lại chìm đắm trong định kiến "con mình đang đua đòi" và từ chối mọi lời giải thích.

Cách giáo dục áp đặt, nhân danh sự tiết kiệm để tước bỏ quyền phát biểu của con cái còn độc hại hơn cả sự "phù phiếm". Cha mẹ nên dẫn dắt con cái tiêu dùng hợp lý thay vì ép con phải chấp nhận sự tạm bợ và coi đó là lẽ đương nhiên. Một đôi giày có thể rẻ, nhưng lòng tự trọng của đứa trẻ thì vô giá.