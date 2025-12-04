Mẹ khoe 7 bộ váy định mặc trong lễ tốt nghiệp của con, dân mạng xem xong lắc đầu: Nếu chị thương con thì thay ngay bộ khác!

Ngày nay trẻ con rất sĩ diện. Từ chuyện bố mẹ đưa đón đến các buổi họp phụ huynh, chỉ cần là nơi phụ huynh phải xuất hiện ở trường, bọn trẻ đều mong cha mẹ mình ăn mặc đẹp đẽ, chỉn chu để "nở mày nở mặt". Nhìn lại thời đi học, cảm giác đó thật ra rất dễ hiểu.

Khi xưa, trong lớp nếu bạn nào có mẹ xinh đẹp, dáng chuẩn, ăn mặc chỉn chu sẽ luôn trở thành niềm ngưỡng mộ. Nhiều phụ huynh trẻ bây giờ cũng hiểu điều đó, nên cứ hễ có hoạt động ở trường là ai cũng muốn mình trông thật nổi bật, xem như giúp con giành chút thể diện.

Phụ huynh đi dự lễ tốt nghiệp của con, 7 bộ đồ đều bị chê

Mới đây, một phụ huynh ở Trung Quốc chuẩn bị hẳn 7 bộ trang phục để dự lễ tốt nghiệp của con trai học lớp 6 (ở Trung Quốc, bậc tiểu học có 6 lớp, dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi).

Bảy bộ được chị khoe trên MXH đều là váy: có bộ váy hai dây, có bộ dạng suit váy ngắn. Nếu người mặc là sinh viên đại học, chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: người mặc là mẹ của một học sinh lớp 6.

Ngoài tuổi tác, quan trọng hơn là vai trò. Ở một sự kiện như lễ tốt nghiệp, phụ huynh đang đại diện cho gia đình, xuất hiện với tư cách người lớn của học sinh. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khuyên chị nếu nghĩ đến con thì nên tìm ngay bộ khác để mặc, tránh để giáo viên và các phụ huynh khác có ấn tượng không tốt.

"Nhìn thì chỉn chu, nhưng lại phảng phất cảm giác hơi… gợi cảm quá mức"; "Nói thật, toàn bộ trang phục của chị chỉ hợp đi chơi thôi"; "Nếu thương con thì nên thay bộ khác" - là một số bình luận của cư dân mạng.

4 trong số 7 bộ váy được người mẹ khoe trên MXH

Được biết, người mẹ còn khoe trên mạng một đôi giày cao gót pha lê trong suốt. Cô dự định dùng để phối với tất cả các bộ đồ. Loại giày này vốn thiếu vẻ chín chắn, khi kết hợp với váy ngắn lại càng dễ gây cảm giác không phù hợp. òng, nhưng nếu đã vì con, việc lắng nghe cũng là điều cần thiết.

Hình ảnh của phụ huynh ảnh hưởng trực tiếp đến con

Phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ trẻ thích làm đẹp là điều dễ hiểu. Trong sinh hoạt thường ngày, mặc váy ngắn hay áo hai dây là quyền tự do cá nhân. Nhưng trong môi trường trường học, nhất là dịp trang trọng như lễ tốt nghiệp, những trang phục đó rõ ràng không phù hợp.

Mỗi hoàn cảnh gắn với một vai trò khác nhau. Tại trường, phụ huynh chính là tấm gương đầu tiên của con. Cách ăn mặc không chỉ là chuyện "giữ thể diện cho con" mà còn thể hiện hiểu biết cơ bản về lễ nghi xã hội. Đẹp là tốt, nhưng đẹp mà đánh mất sự chừng mực thì lại phản tác dụng.

Ngược lại, cũng có kiểu phụ huynh biết con sĩ diện nhưng lại cố tình ăn mặc xuề xòa khi đưa đón hoặc tham gia hoạt động của trường, với lý lẽ "trẻ con không nên học đòi hư vinh". Nhưng họ quên đặt mình vào vị trí của con: ai đi học mà không mong bố mẹ trông tươm tất một chút?

Nếu thực sự nghĩ cho con, phụ huynh nên giữ cho mình hình ảnh gọn gàng, vừa phải, không luộm thuộm nhưng cũng không phô trương quá mức. Hình ảnh phù hợp, đúng vai, đúng cảnh không chỉ giúp con tự tin hơn mà còn thể hiện sự tôn trọng môi trường học đường.

Quản lý hình ảnh bản thân là bài học bắt buộc của người trưởng thành và cũng là bài học dành cho mỗi phụ huynh.