Mẹ hứa cho 200 triệu làm của hồi môn, nhưng ngày cưới thấy hành động của thông gia, bà lập tức đổi ý, hôm sau chỉ đưa tôi 20 triệu

Tôi không ngờ mẹ đẻ lại để ý chuyện đó nhiều đến thế.

Ngày cưới, tôi đã nghĩ mình là cô gái may mắn khi được mẹ đẻ chuẩn bị cho 200 triệu đồng làm của hồi môn. Mẹ bảo số tiền ấy để tôi phòng thân, sau này vợ chồng có khó khăn thì còn có cái mà xoay xở. Tôi biết mẹ đã dành dụm nhiều năm mới có được khoản tiền lớn như vậy, nên trong lòng vừa biết ơn vừa mong đến ngày cưới để được nhận món quà ấy trước mặt họ hàng hai bên

Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra như tôi tưởng tượng.

Hôm cưới, nhà chồng tôi không trao vàng, không tặng tiền, cũng chẳng có món quà nào đáng kể. Mẹ chồng chỉ nói vài lời chúc phúc rồi thôi. Ban đầu, tôi nghĩ có thể gia đình chồng có cách thể hiện riêng, hoặc họ muốn để sau đám cưới mới tính chuyện quà cáp. Tôi cũng tự nhủ mình lấy chồng chứ đâu phải đi buôn một cuộc hôn nhân, nên không muốn vì chuyện tiền bạc mà mất vui trong ngày trọng đại.

Nhưng tôi không ngờ mẹ đẻ lại để ý chuyện đó nhiều đến thế. Trước ngày cưới, mẹ từng nói sẽ trao cho tôi 200 triệu ngay trong tiệc cưới để họ hàng chứng kiến, cũng là để tôi có chút vốn liếng khi bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà hôm ấy, mẹ tuyệt nhiên không nhắc đến khoản tiền đó. Tôi nhìn mẹ vài lần, trong lòng thấp thỏm, nhưng khách khứa đông đúc, tôi chẳng thể hỏi thẳng.

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Sáng hôm sau, vợ chồng tôi về nhà ngoại làm lễ lại mặt. Tôi vừa bước vào nhà, mẹ đã gọi riêng tôi vào phòng rồi đưa cho tôi 20 triệu đồng. Tôi ngỡ ngàng hỏi khoản tiền 200 triệu mẹ đã hứa đâu, mẹ liền thở dài, nói rằng nhìn cách nhà chồng cư xử trong ngày cưới, mẹ chẳng còn muốn trao số tiền ấy nữa.

Theo mẹ, nhà chồng keo kiệt đến mức con trai lấy vợ mà không có nổi chút quà cho con dâu, thì nếu mẹ đưa 200 triệu cho tôi, sớm muộn gì số tiền đó cũng vào tay họ. Mẹ sợ tôi nhẹ dạ, chồng hỏi là đưa, mẹ chồng nhờ là chi, cuối cùng tiền của mẹ dành dụm lại trở thành tài sản chung của cả gia đình bên ấy. Vì thế, mẹ quyết định giữ lại, chỉ đưa tôi 20 triệu để chi tiêu trước mắt, còn khoản lớn kia mẹ sẽ cất đi cho tôi.

Nghe mẹ nói, tôi bật khóc. Tôi không phải tiếc 200 triệu đến mức không hiểu lòng mẹ, mà đau vì cảm giác mẹ đang coi thường gia đình chồng tôi. Tôi lấy chồng vì tình yêu, chưa bao giờ nghĩ nhà chồng phải cho bao nhiêu mới xứng đáng. Vậy mà chỉ vì họ không tặng quà trong ngày cưới, mẹ đã cho rằng họ keo kiệt, rồi mặc định sau này họ sẽ tìm cách lấy tiền của tôi.

Tôi kể với mẹ rằng mẹ chồng cũng đã nói một câu khiến tôi khó xử. Bà bảo không thấy thông gia cho con gái thứ gì, không biết nhà ngoại có coi trọng con gái không? Khi ấy, tôi chỉ biết cười trừ, nói rằng chuyện tiền bạc mẹ tôi tự có tính toán, tôi không tiện can thiệp. Nhưng bây giờ, nghe mẹ đẻ nói những lời tương tự về nhà chồng, tôi càng cảm thấy mình bị kẹt giữa hai bên.

Tôi hiểu mẹ thương tôi, sợ tôi lấy chồng rồi chịu thiệt. Nhưng tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân vừa bắt đầu đã bị phủ bóng bởi chuyện ai cho nhiều, ai cho ít. Tôi chẳng biết có nên tiếp tục thuyết phục mẹ trao lại khoản tiền đã hứa hay cứ để mẹ giữ?