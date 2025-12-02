Mẹ Hà Nội chia sẻ: Nhờ lập đúng 3 quỹ này từ sớm, ở tuổi 50 tôi không còn áp lực tiền bạc

Ngày tôi gặp chị Minh (50 tuổi, Hà Nội), chị vừa đi chợ cuối tuần về, tay xách mớ rau nhưng nét mặt nhẹ nhõm. Chị bảo: “Tôi từng kiếm 20 triệu mà tháng nào cũng thiếu. Giờ cũng từng ấy tiền thôi, nhưng chia đúng 3 quỹ nên đời sống yên ả hẳn.”

Chị cười, nói một câu nghe rất thật: “Không phải tôi giàu hơn – tôi chỉ bớt luộm thuộm với tiền.”

1. Quỹ thiết yếu – để 20 triệu không tiêu lộn xộn

Ở tuổi 40, chị từng rơi vào cảnh tiêu thiếu trước, tính sau. Chợ tuần nào cũng lố; hóa đơn điện – nước tăng bất ngờ; con cần mua sách; xe hỏng… tất cả dồn lại thành áp lực.

Khi đó chị quyết định lập quỹ thiết yếu, chuyển cố định ngay ngày 1 hàng tháng. Với thu nhập 20 triệu, chị dành 10 triệu – đúng 50% theo công thức 5 phần mà chị áp dụng.

Bảng Quỹ Thiết Yếu của chị Minh:

- Tiền chợ – thực phẩm: 5.000.000đ

- Hóa đơn điện – nước – mạng – gas: 2.000.000đ

- Xăng xe + gửi xe: 1.000.000đ

- Sinh hoạt cố định (đồ dùng, chất tẩy rửa, thuốc men cơ bản): 2.000.000đ

Tổng: 10.000.000đ

“Quỹ này giúp tôi sống theo mức ổn định, không vượt trần. Tiêu hết là dừng, không lấy của quỹ khác bù.”

2. Quỹ khẩn cấp – khoản từng cứu chị trong 3 lần biến cố

Chị Minh kể rất thật:

- Bố phải mổ tuyến giáp, đóng tạm ứng nhanh

- Con gái cần đóng thêm học phí lớp bổ trợ

- Chị bị tai nạn xe, nghỉ một tháng không thưởng

Nếu không có quỹ khẩn cấp, chị sẽ phải vay mượn ngay. Nhưng nhờ lập quỹ từ năm 40 tuổi, mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng.

Với thu nhập 20 triệu, chị dành 4 triệu/tháng cho quỹ này (20%). Chị nói: "Quỹ này không phải để dùng. Nó ở đó để tôi yên tâm".

Sau 10 năm duy trì, giờ quỹ của chị đã đủ tương đương 6 tháng chi tiêu, và vẫn tăng đều.

Cách chị vận hành quỹ:

- Thưởng Tết: gửi 50% vào quỹ

- Việc gì không khẩn: tuyệt đối không chạm tới

- Để ở tài khoản tiết kiệm kỳ hạn ngắn, dễ rút nhưng khó tiêu linh tinh

Nhờ đó, mỗi biến cố đi qua, gia đình không bị chao đảo.

3. Quỹ tương lai – lý do tuổi 50 không còn sợ những khoản lớn

Chị Minh nói một câu làm tôi bật cười: “Thứ đáng sợ nhất đời phụ nữ không phải giá rau, mà là những khoản bất thình lình”.

Từ năm 42 tuổi, chị tạo quỹ tương lai đi cùng từng mục tiêu của gia đình:

- Quỹ học đại học của con: 2.000.000đ/tháng

- Quỹ sửa nhà – thay đồ gia dụng: 2.000.000đ/tháng

- Quỹ hưu trí – chăm sóc bản thân: 2.000.000đ/tháng

Tổng: 6.000.000đ/tháng

Giờ nhìn lại tuổi 50:

- Con học đại học không khiến chị “toát mồ hôi”

- Điều hòa hỏng, bếp từ xuống cấp – thay được ngay

- Có một khoản hưu riêng, không lệ thuộc con cái

Chị bảo: “Từ lúc có Quỹ Tương Lai, tôi giống như có tấm bản đồ. Cứ đi đúng hướng là tới.”

4. Thu nhập 20 triệu/tháng nhưng tuổi 50 sống nhàn là vì mọi khoản đã rõ ràng

Chị Minh tâm sự, 20 triệu/tháng ngày trước với chị chẳng bao giờ đủ. Nhưng 20 triệu hiện tại lại giúp chị sống:

- Không áp lực

- Không nợ

- Không cãi nhau với chồng vì tiền

- Không lo biến cố bất ngờ

- Không sợ tuổi già

Và quan trọng nhất: chị thấy mình tự chủ.

5. Lời nhắn của chị Minh dành cho phụ nữ 40–50 tuổi

Đừng chờ giàu rồi mới chia tiền – không bao giờ có thời điểm ‘đủ’ cả. Thu nhập 20 triệu mà không chia 3 quỹ thì vẫn mệt như thường.

- Quỹ Thiết Yếu: giúp bạn không lộn xộn.

- Quỹ Khẩn Cấp: giúp gia đình không chao đảo.

- Quỹ Tương Lai: giúp tuổi 50 điềm tĩnh.

Chị Minh cười: Cứ thử tách 3 quỹ một tháng xem. Bạn sẽ ngạc nhiên vì đời sống nhẹ đi thật”.