Mẹ đơn thân xinh đẹp “chốt hẹn hò” ông chủ homestay ở Sapa: Nghẹn ngào kể lại quá khứ nuôi chồng cũ

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, nhiều cuộc gặp gỡ tại show hẹn hò còn chạm đến cảm xúc người xem bởi câu chuyện đời thật, sự trưởng thành sau đổ vỡ và mong muốn nghiêm túc trong tình cảm. Màn ghép đôi của cặp đôi bố mẹ đơn thân Phí Mạnh Quỳnh và Nguyễn Thu Hương tại Bạn Muốn Hẹn Hò - show mai mối do MC Quyền Linh và Ngọc Lan dẫn dắt là một ví dụ.

Được biết nam chính là Phí Mạnh Quỳnh (sinh năm 1986, Lào Cai) - một người bố đơn thân đến từ Sa Pa. Anh có xuất thân là kỹ sư xây dựng, hiện làm quản lý, vận hành homestay tại Sa Pa. Tại chương trình, anh tự nhận mình là người sống tình cảm, đáng tin cậy và luôn ưu tiên gia đình song cũng thừa nhận bản thân khá khô khan, không giỏi bày tỏ cảm xúc.

Phí Mạnh Quỳnh

Còn nữ chính là Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1991, Thanh Hóa - hiện sống tại TP.HCM) - một huấn luyện viên Pilates xinh đẹp, giàu cảm xúc. Cô gây thiện cảm bởi sự vui tính, giàu năng lượng nhưng cũng thẳng thắn cho biết mình là người “sống nhiều cảm xúc”, dễ vui nhưng cũng dễ buồn.

Nguyễn Thu Hương

Cả hai đều có điểm chung là đã từng trải qua hôn nhân đổ vỡ.

Mạnh Quỳnh chia sẻ anh ly hôn từ năm 2020, hiện có hai con nhỏ 7 tuổi và 9 tuổi, đang sống cùng mình và có sự hỗ trợ chăm sóc của bà nội. Anh cho biết nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ là sự chênh lệch trong suy nghĩ và tính cách do khoảng cách tuổi tác (6 tuổi). Dù vậy, cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình: “Quyết định là thuận tình ly hôn trong vui vẻ, không căng thẳng gì với nhau”.

Thu Hương cũng từng kết hôn và ly hôn hơn 4 năm, hiện có một con trai 8 tuổi đang sống cùng ông bà. Dù ly hôn nhẹ nhàng, không quá căng thẳng nhưng cô cũng rất xúc động khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình.

Theo Thu Hương, nguyên nhân sâu xa không đến từ một biến cố cụ thể mà từ sự mất kết nối giữa hai người: “Chỉ là vì hai người không còn sự kết nối với nhau nữa… sống chung nhưng không thể chia sẻ với nhau”.

Cô cũng thẳng thắn nhìn lại vai trò của mình trong cuộc hôn nhân cũ, khi từng là trụ cột kinh tế của gia đình: “Gần như là em là người làm kinh tế chính trong gia đình nên anh ấy rất áp lực nhưng không chia sẻ”. Chính sự im lặng kéo dài đã khiến khoảng cách ngày càng lớn, để rồi khi cô muốn ngồi lại trao đổi thì đã quá muộn để hàn gắn.

Thu Hương xúc động

Đến với show hẹn hò, Mạnh Quỳnh mong muốn tìm được người phụ nữ đủ yêu thương để trở thành mẹ của các con và là bến đỗ cho chính trái tim mình. Còn Thu Hương khát khao một nơi chốn bình yên.

Thu Hương chia sẻ: “Sâu trong em là một người phụ nữ thuộc về gia đình. Em rất muốn có một cuộc hôn nhân thứ hai”. Trong khi đó, Mạnh Quỳnh thừa nhận đã có thời gian dài không nghĩ đến việc tái hôn vì lo lắng cho các con nhưng đến hiện tại, anh quyết định mở lòng.

Về hình mẫu lý tưởng, nhà trai mong muốn một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân và dành nhiều tình cảm cho gia đình, bởi anh tin rằng người phụ nữ biết chăm sóc cho bản thân mình thì cũng sẽ biết quan tâm, chăm sóc cho những người thân. Ngược lại, nhà gái tìm kiếm một người đàn ông sống có trách nhiệm, thực tế và nhất quán giữa lời nói và hành động: “Em thích một người đàn ông nói được làm được, nói ít làm nhiều… lời nói có trọng lượng và trách nhiệm”.

Sau khi vén màn để gặp nhau, Mạnh Quỳnh không khỏi bất ngờ vì sự xinh đẹp của đối phương. Anh thừa nhận với Thu Hương: “Trước khi mở tấm chắn ra thì anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng bây giờ anh bị em thu hút quá rồi, không nói được nữa”.

Anh nói thêm với 2 MC: “Thật sự bạn ấy giống như người mẫu chứ không phải người bình thường nữa”. Ngọc Lan đồng tình, cho rằng Thu Hương là HLV pilates - bộ môn trau chuốt hình thể nên đẹp là đúng.

Cặp đôi trò chuyện vui vẻ sau khi mở rào

Dẫu vậy, cặp đôi cũng có trao đổi nhanh về con cái, khoảng cách địa lý, quan điểm hôn nhân,... và nhận ra nhiều điểm tương đồng. Vì vậy cả hai đã quyết định bấm nút hẹn hò, chính thức cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Phía dưới các đoạn cut từ chương trình, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú với cặp đôi bố mẹ đơn thân này. Mọi người cùng cho rằng cả hai đều có ngoại hình, có sự nghiệp ổn định và có hoàn cảnh tương đồng nên mong cặp đôi sẽ đi đến cái kết hạnh phúc ngoài đời.

“Trai xinh gái đẹp hợp duyên. Cầu mong cho 2 người được hạnh phúc”, “2 người này nhìn xứng đôi quá, ai cũng đẹp ngang nhau”, “Trời ơi, người ta gặp nhau mà tui là người rung động”, “Em gái xinh quá! Nhìn hiền dịu đáng yêu”, “Nhà trai và nhà gái về nhan sắc là môn đăng hộ đối rồi nghe”, “Đâu ra 1 cặp đẹp đôi thế nhở? Chụp hình cưới thì khỏi chê luôn”,... là một số bình luận từ dân tình.