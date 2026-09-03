Mẹ đơn thân Vbiz trải qua 2 lần ly hôn: 42 tuổi sinh cặp lai Tây, đang điều trị ung thư

Khi bước vào lần xạ trị, cô từng chia sẻ những tác dụng phụ như mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, buồn nôn và mất ngủ.

Hồng Nhung là một trong những giọng ca nổi bật của Việt Nam nhiều thập kỷ qua và được công chúng gọi bằng biệt danh thân mật "Bống". Trong sự nghiệp, Hồng Nhung thường được nhắc đến như một thành viên của "bộ tứ diva" làng nhạc Việt, bên cạnh Thanh Lam, Mỹ Linh và Trần Thu Hà.

Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, xuất hiện bên cạnh nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ hơn. Hình ảnh Hồng Nhung thử sức với vũ đạo, các tiết mục biểu diễn hiện đại và liên tục làm mới phong cách giúp cô nhận được nhiều sự chú ý.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Hồng Nhung có thể kể đến Nhớ mùa thu Hà Nội, Có phải em mùa thu Hà Nội, Thuở Bống là người, Một cõi đi về, Như cánh vạc bay, Đóa hoa vô thường... Ảnh: FBNV

Trước khi đến với doanh nhân người Mỹ Kevin Gilmore, Hồng Nhung từng trải qua một cuộc hôn nhân khá kín tiếng. Chuyện này ít được nữ ca sĩ nhắc đến trước truyền thông. Theo những thông tin từng được đăng tải, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô kéo dài hơn 2 năm trước khi cả hai quyết định chia tay.

Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Hồng Nhung gặp Kevin Gilmore - doanh nhân người Mỹ kém cô 3 tuổi. Cả hai quen biết thông qua một người bạn chung rồi có thêm cơ hội gặp gỡ khi cùng chơi thể thao. Họ đính hôn vào năm 2007 và kết hôn khoảng năm 2010. Đến năm 2011, nữ ca sĩ mới công khai chuyện đã lên xe hoa lần hai.

Trong nhiều năm, tổ ấm của Hồng Nhung và chồng ngoại quốc từng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi hiếm khi chia sẻ quá sâu về đời sống riêng nhưng thường xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc gia đình.

Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Hồng Nhung gặp Kevin Gilmore - doanh nhân người Mỹ kém cô 3 tuổi. Ảnh: FBNV

Một trong những dấu mốc đặc biệt nhất trong cuộc đời Hồng Nhung là khi cô làm mẹ ở tuổi 42. Năm 2012, Hồng Nhung và Kevin Gilmore đón cặp song sinh một trai, một gái tại Mỹ. Hai bé có tên là Aiden và Lea, tên gọi thân mật ở nhà là Tôm và Tép. Vì bố là người Mỹ nên hai con của nữ diva sở hữu nhiều nét lai Tây.

Thời điểm mới sinh con, Hồng Nhung khá kín tiếng. Nữ ca sĩ không công khai rộng rãi hình ảnh hai bé và phải đến khi Tôm - Tép khoảng 2 tuổi, cô mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc của các con với khán giả.

Cô chào đón cặp song sinh ở tuổi 41. Ảnh: FBNV

Tháng 6/2018, Hồng Nhung bất ngờ xác nhận cuộc hôn nhân với Kevin Gilmore đã kết thúc. Nữ ca sĩ cho biết hai người đã có khoảng 6 tháng trò chuyện trước khi đi đến quyết định chia tay và khẳng định vẫn cùng nhau thực hiện trách nhiệm của bố mẹ đối với hai con.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, hai con trở thành một trong những điểm tựa quan trọng nhất của Hồng Nhung. Nữ ca sĩ vẫn duy trì công việc nghệ thuật song song với việc chăm sóc, đồng hành cùng Tôm và Tép trong quá trình trưởng thành.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, Hồng Nhung bước vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Trong một cuộc trò chuyện vào cuối năm 2018, cô cũng thẳng thắn nói về những tổn thương sau ly hôn và mong câu chuyện của mình có thể đem đến góc nhìn tích cực hơn cho những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Tháng 6/2018, Hồng Nhung bất ngờ xác nhận cuộc hôn nhân với Kevin Gilmore đã kết thúc. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2024, Hồng Nhung nhận chẩn đoán mắc ung thư vú. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, ngày 1/11/2024 là thời điểm cô biết kết quả. Khi đó, cô đang chuẩn bị cho live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội nên ban đầu quyết định giữ kín bệnh tình, tiếp tục tập luyện và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Tháng 1/2025, Hồng Nhung lần đầu công khai chuyện mắc ung thư khi đăng tải hình ảnh từ bệnh viện sau ca phẫu thuật. Nữ ca sĩ cho biết ban đầu không muốn mọi người lo lắng nhưng sau khi tỉnh lại đã thay đổi quyết định, mong câu chuyện của mình có thể đem đến sự đồng cảm và hy vọng cho những phụ nữ cũng đang chiến đấu với ung thư vú.

Sau phẫu thuật, Hồng Nhung tiếp tục xạ trị. Tháng 3/2025, khi bước vào lần xạ trị, cô từng chia sẻ những tác dụng phụ như mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, buồn nôn và mất ngủ. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực và tiếp tục công việc khi sức khỏe cho phép.

Tháng 1/2025, diva lần đầu tiên công khai về căn bệnh với khán giả. Ảnh: FBNV

Hồng Nhung cho biết bệnh được phát hiện trong quá trình tầm soát sức khỏe. Ảnh: FBNV

Khi bước vào lần xạ trị, cô từng chia sẻ những tác dụng phụ như mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, buồn nôn và mất ngủ. Ảnh: FBNV

Dẫu đối diện với những vấn đề sức khỏe, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và sắp xếp thời gian chăm sóc hai con. Sau hơn một năm kể từ khi phát hiện bệnh, nữ ca sĩ cho biết biến cố khiến cô thay đổi nhiều trong cách nhìn nhận cuộc sống, biết lắng nghe cơ thể và trân trọng hơn những điều tưởng như bình thường. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc, concert và gặp gỡ khán giả. Sau hơn 4 thập kỷ ca hát, Hồng Nhung vẫn được xem là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng của nhạc Việt.