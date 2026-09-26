Mẹ đơn thân U40 từng thi hoa hậu, sau 4 năm ly hôn bất ngờ công khai tình mới Việt kiều khiến cả MXH bùng nổ

Ở tuổi 36, người đẹp gây chú ý khi công khai mối quan hệ với thủ môn nổi bật của đội tuyển Việt Nam sau hơn một năm kín tiếng.

Hoàng Oanh, tên đầy đủ Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được biết đến từ khi giành giải Nhất Hot VTeen 2006, sau đó tham gia các cuộc thi nhan sắc và giành danh hiệu Á hậu tại Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Từ một gương mặt bước ra từ các cuộc thi dành cho giới trẻ, Hoàng Oanh dần tạo dấu ấn riêng với nghề MC. Cô xuất hiện tại nhiều chương trình truyền hình, sự kiện và thử sức ở lĩnh vực điện ảnh qua các bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba...

Năm 2022, Hoàng Oanh xác nhận ly hôn. Sau biến cố, nữ MC trở về Việt Nam và bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác: vừa gây dựng lại công việc, vừa chăm sóc con trai. Khoảng thời gian đầu, cô từng thừa nhận có nỗi lo khán giả đã quên mình sau thời gian dài vắng bóng. Hoàng Oanh mất khoảng hai năm để thích nghi trở lại với nhịp làm việc và từng bước ổn định cuộc sống, kinh tế.

Thay vì biến chuyện đời tư thành tâm điểm, nữ MC tập trung nhiều hơn vào công việc và vai trò làm mẹ. Cô trở lại với các chương trình truyền hình, sự kiện, hoạt động nghệ thuật và duy trì hình ảnh một MC thanh lịch. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Hoàng Oanh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023. Cô cũng tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động giải trí, cho thấy sự trở lại tương đối đều đặn sau thời gian dành nhiều thời gian cho gia đình.

Làm mẹ đơn thân nhưng không đóng cửa với tình yêu

Sau ly hôn, Hoàng Oanh dành phần lớn thời gian cho con trai. Cô từng chia sẻ rằng điều mình quan tâm trong một mối quan hệ mới không đơn thuần là chuyện kết hôn mà là tìm được một người đồng hành có thể thấu hiểu, yêu thương cả cô và con.

Đầu năm 2026, nữ MC lần đầu úp mở về chuyện tình cảm mới. Dịp Valentine, cô đăng hình ảnh nắm tay một người đàn ông, song khéo léo giấu danh tính. Đi kèm là dòng trạng thái bằng tiếng Anh: “Feel like coming home. Thanks universe you are here”.

Sau đó, Hoàng Oanh xác nhận cô đã mở lòng với một mối quan hệ mới nhưng vẫn muốn giữ danh tính người yêu ở phạm vi riêng tư. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết bản thân hiện tại có cách nhìn khác về tình yêu: chậm hơn, chắc chắn hơn và không đặt nặng việc một mối quan hệ phải nhanh chóng đi đến đâu.

Cô cũng từng nói trân trọng người đồng hành hiện tại bởi người này không chỉ yêu thương cô mà còn quan tâm đến gia đình cô. Đây được xem là một trong những khác biệt trong cách Hoàng Oanh nhìn nhận chuyện tình cảm sau những biến động của cuộc sống.

Danh tính người đàn ông bên cạnh Hoàng Oanh dần được khán giả nhận ra qua những chi tiết nhỏ trên mạng xã hội. Người được nhắc đến là thủ môn Patrik Lê Giang, sinh năm 1992 tại Slovakia, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Anh trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2023 và hiện khoác áo CLB Công an TP HCM.

Bức ảnh chụp Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh trong một sự kiện từ 1 năm trước. Nguồn: Mẹ trẻ U40

Hoàng Oanh và Patrik đã có hơn một năm gắn bó trước khi công khai. Trong thời gian đó, cả hai nhiều lần xuất hiện tại những địa điểm có sự trùng khớp về bối cảnh, cùng đi du lịch và tham dự một số sự kiện của bạn bè nhưng không xác nhận mối quan hệ.Cuối năm 2025, Hoàng Oanh từng chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Slovakia. Đây cũng là quê hương của Patrik. Đến giữa năm 2026, nữ MC thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai trong các trận đấu.

Ngày 18/7, sau một trận đấu tại Thái Nguyên, Patrik tiến về phía khu vực khán đài nơi Hoàng Oanh ngồi và cởi áo đấu trao cho cô. Những khoảnh khắc này khiến nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người ngày càng rõ ràng.

Màn công khai gây chú ý trên sân Mỹ Đình

Tối 26/8 trở thành thời điểm mối quan hệ được công chúng nhìn thấy rõ nhất.

Trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài với chiếc áo in tên Patrik Lê Giang để cổ vũ bạn trai. Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan, Patrik tiến về phía Hoàng Oanh, ôm và hôn nhẹ lên trán cô. Nữ MC sau đó xuống sân và cùng anh nâng chiếc cúp vô địch.

Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh cùng ăn mừng với cúp vô địch (Ảnh: Cu Đồng)

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi đây là lần đầu hai người thể hiện tình cảm công khai sau thời gian dài giữ kín.

Một ngày sau, Patrik và Hoàng Oanh tiếp tục được bắt gặp nắm tay, ôm và thể hiện tình cảm tại một quán cà phê trong khuôn viên khách sạn ở Hà Nội, nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú.

Đến tháng 9, mối quan hệ tiếp tục nhận được sự chú ý khi ca sĩ Đoan Trang đăng hình ảnh chúc mừng Hoàng Oanh bước sang tuổi 36, trong đó có sự xuất hiện của Patrik. Đoan Trang cũng cho biết Hoàng Oanh từng giới thiệu bạn trai với cô qua cuộc gọi video.

Một Hoàng Oanh khác ở tuổi 36

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Hoàng Oanh không chỉ nằm ở việc cô có tình yêu mới, mà còn ở cách cuộc sống của nữ MC thay đổi sau tuổi 30. Từ một người đẹp bước vào showbiz bằng các cuộc thi dành cho tuổi teen, Hoàng Oanh đã trải qua nhiều vai trò: người mẫu, Á hậu, diễn viên, MC, rồi trở thành mẹ đơn thân và từng bước gây dựng lại sự nghiệp sau biến cố hôn nhân.

Ở tuổi 36, cô tiếp tục làm việc, chăm sóc con trai và đón nhận một mối quan hệ mới theo cách kín đáo hơn. Hoàng Oanh từng chia sẻ rằng khi còn trẻ, cô thường làm mọi thứ theo cảm xúc, còn hiện tại lựa chọn chậm và chắc hơn.

Sau hơn một năm giữ kín, chuyện tình với Patrik cuối cùng được xác nhận bằng một khoảnh khắc rất khác: giữa sân Mỹ Đình, trước hàng nghìn khán giả và ngay sau khi thủ môn Việt kiều cùng đội tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch. Với Hoàng Oanh, đó cũng là một dấu mốc mới trong hành trình sau ly hôn: sự nghiệp đã trở lại, con trai là một phần quan trọng của cuộc sống, còn chuyện tình cảm được mở ra theo một cách bình tĩnh và kín tiếng hơn trước.

Tổng hợp

Ảnh: FBNV