Mẹ đơn thân tái hôn với rapper thị phi: Diện mạo chồng sau 1 năm kết hôn gây xôn xao

Hình ảnh mới nhất của cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ.

Đó chính là Cindy Lư và Đạt G. Sau gần một năm kết hôn, Cindy Lư và Đạt G vẫn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mới đây, cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện của rapper B Ray. Bên cạnh khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng, cư dân mạng dành sự chú ý cho diện mạo của Đạt G khi xuất hiện qua ống kính cam thường.

Đạt G và Cindy Lư qua cam thường (Nguồn: Chiếc hài Vbiz)

Trong loạt hình ảnh được ghi lại tại sự kiện, nam rapper mặc tone xanh trắng tone sur tone với vợ. Dù vẫn giữ phong cách quen thuộc, nhiều cư dân mạng cho rằng Đạt G trông gầy hơn trước, gương mặt hốc hác và có phần xuống sắc.

Hàng loạt bình luận nhanh chóng xuất hiện dưới các bài đăng như: “Eo! Đạt xuống sắc vậy trời”, “Xuống sắc nhanh thật. Này là chăm lo cho vợ con quá hả?”, “Đạt giờ nhìn lạ vậy mọi người?”, “Đạt G nay nhìn kỳ vậy?”, “Nhìn khác năm trước nhiều. Gầy sọp đi trông thấy luôn đó”, “Vợ vẫn xinh xinh dễ thương còn chồng hơi xuống sắc nha”,...

Bên cạnh những ý kiến bất ngờ trước ngoại hình của nam ca sĩ, cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc bị dìm bởi góc máy và ánh sáng, chưa phản ánh đúng diện mạo ngoài đời.

Đạt G và Cindy Lư trong ảnh tự đăng

Dù diện mạo bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán, cuộc sống hôn nhân của Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1995) và Cindy Lư (Lư Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 1996) lại đang nhận được nhiều sự quan tâm theo hướng tích cực. Sau nhiều năm gắn bó và trải qua không ít sóng gió, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025, khép lại hành trình yêu đương từng vướng nhiều tranh cãi.

Trước khi về chung một nhà, chuyện tình của Đạt G và Cindy Lư từng là đề tài gây nhiều ý kiến trái chiều. Cindy Lư là cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc, đồng thời là vợ cũ của Hoài Lâm. Sau khi ly hôn, cô quyết định nuôi 2 con gái.

Ở thời điểm Đạt G và Cindy Lư công khai mối quan hệ, cả hai phải đối mặt với không ít lời bàn tán từ dư luận. Dẫu vậy, họ vẫn lựa chọn đồng hành, vượt qua nhiều biến cố trước khi quyết định xây dựng tổ ấm.

Sau khi kết hôn, Đạt G thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và hai con riêng của Cindy Lư. Nam ca sĩ nhiều lần đưa các bé đi chơi, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày và luôn khẳng định xem hai con như con ruột. Hình ảnh một Đạt G dành nhiều thời gian cho gia đình cũng khác khá nhiều so với hình tượng rapper nhiều thị phi trong quá khứ.

Không chỉ vậy, cặp đôi cũng nhiều lần khiến người hâm mộ chú ý bởi những chia sẻ ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân. Trong một đoạn video được Cindy Lư đăng tải vào đầu năm 2026, cô tiết lộ từng "mắc cỡ" khi chồng bất ngờ hỏi: "Nếu có kiếp sau em có muốn làm vợ anh không?". Cindy Lư cho biết đây là câu hỏi khiến cô xúc động bởi cảm nhận được sự trân trọng mà Đạt G dành cho mình. Hai vợ chồng cũng từng tiết lộ dự định sẽ sinh thêm con chung khi hai bé lớn hơn.

Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cả ở đời thường lẫn lúc cùng nhau đi sự kiện

(Ảnh: FBNV)