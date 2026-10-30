Mẹ đơn thân Phú Thọ lấy chồng thiếu gia: Sống trong resort nghìn tỷ nhưng không khoe đồng hồ, xe sang mà lại say sưa review phân bón

Chồng của Quỳnh Lương lại mê cuốc đất, trồng cây, thậm chí còn hào hứng review phân bón. Hình ảnh đời thường của vị thiếu gia Trà Vinh khiến dân tình không khỏi thích thú.

Từ một mẹ đơn thân từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Quỳnh Lương giờ đây có cuộc sống viên mãn bên ông xã Nguyễn Tiến Phát - thiếu gia Trà Vinh nổi tiếng. Không chỉ được chồng yêu thương, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sinh sống trong khu nhà vườn kết hợp nghỉ dưỡng rộng tới 12.000m2, với không gian xanh mướt chẳng khác nào resort cao cấp.

Thế nhưng, điều khiến dân tình thích thú nhất về cuộc sống làm dâu hào môn của Quỳnh Lương lại chẳng phải cơ ngơi hoành tráng hay những món đồ xa xỉ. Mà chính là hình ảnh người chồng thiếu gia của cô.

Bởi cứ dăm bữa nửa tháng, Quỳnh Lương lại khiến dân tình được phen cười lăn cười bò khi hé lộ một phiên bản rất khác của chồng. Thiếu gia giàu có, từng xuất hiện bảnh bao trên truyền hình, nay lại quanh năm suốt tháng quần đùi, áo phông, chân lấm tay bùn, cặm cụi làm vườn như một người nông dân chính hiệu.

Sau khi kết hôn, hình ảnh Tiến Phát lại khác xa tưởng tượng. Không phải những bộ vest chỉn chu, cũng chẳng phải dáng vẻ tổng tài ngồi uống trà ngắm cảnh trong khu nghỉ dưỡng rộng thênh thang, Tiến Phát thường xuyên xuất hiện với chiếc quần ngố, áo phông đơn giản, người lấm lem bùn đất. Có hôm anh còn đi chân trần, tay cầm vòi nước, mải mê chăm sóc từng gốc cây trong vườn.

Thậm chí, Tiến Phát còn hào hứng giới thiệu với mọi người loại phân bón dùng để chăm sóc cây, nhận xét rằng sản phẩm này "hơi đắt chút nhưng rất đáng". Nhìn cách anh say sưa chia sẻ kinh nghiệm, có thể thấy chuyện trồng trọt không đơn thuần là thú vui nhất thời mà thực sự là một sở thích được đầu tư nghiêm túc.

Một thiếu gia sở hữu cơ ngơi rộng lớn nhưng lại đặc biệt quan tâm đến chuyện đất đai, phân bón, cây cối, nghe qua cũng đủ thấy thú vị. Nhìn sự say mê của Tiến Phát, không ít người phải bật cười: Người ta làm thiếu gia thì review đồng hồ, siêu xe, còn chồng thiếu gia của Quỳnh Lương lại tâm huyết review cả phân bón.

Trong khi đó, Quỳnh Lương dường như cũng quá quen với hình ảnh đặc biệt này của chồng. Có lần, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng đứng cạnh nhau trong khu vườn, kèm dòng trạng thái đầy hài hước: "Được cái 2 vợ chồng không ai giống ai. Chồng mặc như thợ còn vợ thì mặc như khách".

Chỉ một câu nói đã đủ khiến dân tình hình dung ra sự đối lập của cặp đôi. Vợ xinh đẹp, ăn diện chỉn chu, còn chồng thì giản dị đến mức nếu không giới thiệu, có khi chẳng ai nhận ra đây chính là chủ nhân khu nghỉ dưỡng.

Đến chiếc quần làm vườn của thiếu gia cũng có câu chuyện khiến dân tình cười bò. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Lương còn từng tiết lộ một sự thật thú vị về bộ trang phục quen thuộc của chồng.

"Mua cho chồng cái quần ngố để làm vườn, mọi người thấy ngày nào cũng mặc bộ này, nhưng đúng là có mỗi một bộ thật, mặc xong tối tắm là mang đi giặt" - nữ diễn viên vừa kể vừa hướng camera về phía ông xã.

Và đúng như lời vợ nói, thiếu gia Trà Vinh xuất hiện với chiếc quần ngố quen thuộc, áo phông lấm tấm bùn đất, chân đi đất, tay vẫn đang loay hoay với vòi nước tưới cây. Khoảnh khắc ấy thực sự khiến người xem không biết nên gọi Tiến Phát là thiếu gia, ông chủ resort hay bác nông dân mê làm vườn nữa.

Sống giữa cơ ngơi rộng 12.000m2, vậy mà trang phục làm vườn yêu thích chỉ có đúng một bộ, mặc xong lại giặt để hôm sau diện tiếp. Sự giản dị có phần xuề xòa của Tiến Phát hoàn toàn trái ngược với hình dung thường thấy về những chàng thiếu gia giàu có.

Không chỉ mê trồng cây, Tiến Phát còn sẵn sàng chi tiền để sưu tầm những loại cây cảnh mình yêu thích. Quỳnh Lương từng hài hước than thở khi chồng mua một cây cảnh có giá tới 15 triệu. Xem ra, thú vui khiến vị thiếu gia này sẵn sàng đầu tư chẳng chỉ có xe sang mà còn là cây cối trong khu vườn nhà mình.

Thực tế, đằng sau những hình ảnh hài hước ấy là một Tiến Phát khá chăm chỉ và dành nhiều tâm huyết cho công việc. Quỳnh Lương từng tiết lộ chồng làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, bận rộn với các dự án và việc phát triển khu nghỉ dưỡng.

Có lẽ vì thế, những khoảnh khắc chân lấm tay bùn của Tiến Phát không chỉ khiến dân mạng bật cười mà còn cho thấy một khía cạnh rất đời thường của chàng thiếu gia nổi tiếng.

Từng là mẹ đơn thân, trải qua không ít thăng trầm, Quỳnh Lương hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng và các con. Cặp đôi kết hôn năm 2025 và đón con gái chung vào tháng 8/2025. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, nhưng vẫn duy trì công việc riêng của mình.

Đúng là lấy được chồng thiếu gia Trà Vinh, sống giữa resort 12.000m2 nhưng Quỳnh Lương lại thường xuyên khiến dân tình "ngã ngửa" vì những màn xuất hiện chẳng giống thiếu gia chút nào của ông xã. Còn Tiến Phát, xem ra danh xưng "thiếu gia chân đất" cũng hợp với anh không kém hình tượng tổng tài lịch lãm trên sóng truyền hình năm nào.