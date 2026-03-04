Mẹ đơn thân mang khoản nợ 1,7 tỷ vẫn được doanh nhân giàu có cầu hôn, mua nhà 38 tỷ để vợ làm "đường lui"

Năm 1985, Đan Đan sinh ra trong một gia đình trí thức tại Thương Lạc, Thiểm Tây. Cô học hết cấp 2 thì bỏ dở việc học sau kỳ thi vào cấp ba năm 2000, bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Sau đó gia đình chuyển đến Tây An, cô làm nhiều công việc khác nhau: bán mỹ phẩm, lao động phổ thông… thu nhập thấp và bấp bênh.

Cú vấp đầu đời

Năm 2007, khi 22 tuổi, Đan Đan kết hôn với người chồng đầu tiên sau chưa đầy một năm quen biết. Cả hai đều trẻ, đến với nhau vì cảm xúc. Hôn nhân nhanh chóng đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền. Sau khi sinh con gái, cô ở nhà làm nội trợ.

Biến cố xảy ra vào mùa hè năm 2015 khi việc đầu tư thất bại khiến hai vợ chồng gánh khoản nợ lớn. Họ ly hôn và Đan Đan nhận phần nghĩa vụ 450.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Điều duy nhất cô giữ được là quyền nuôi con gái.

Sau ly hôn, cô gửi con cho mẹ chăm sóc để vào Quảng Châu làm việc, quyết tâm trả nợ. Chính tại đây, bước ngoặt cuộc đời xuất hiện.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tại một buổi tiệc sinh nhật bạn vào năm 2015, Đan Đan gặp Tiểu Giản, hơn cô 1 tuổi, người Cao Hùng, con một trong gia đình có học thức, thạc sĩ, làm quản lý cấp cao trong một công ty sản xuất với thu nhập gần một triệu NDT/năm thời điểm đó. Anh sang Quảng Châu công tác từ năm 2014.

Hai người ấn tượng về nhau nhưng chưa trò chuyện nhiều. Vài ngày sau, họ gặp lại trong một buổi tụ họp khác. Khi cùng song ca bài "Chia tay vui vẻ", khoảng cách giữa họ rút ngắn. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện thường xuyên và nhận ra quan điểm sống tương đồng.

Một tháng sau, anh Giản tỏ tình. Đan Đan thẳng thắn nói mình từng ly hôn và có con gái. Anh đáp: "Anh không bận tâm". Cô tiếp tục nói về khoản nợ 450.000 NDT. Anh trả lời: "Không sao, anh có thể giúp em trả".

Dù xúc động, Đan Đan vẫn từ chối và thậm chí xóa liên lạc vì sợ tổn thương lần nữa. Vài ngày sau, anh Giản tìm đến tận nơi ở của cô, mang theo hoa và nói rõ: Anh đã suy nghĩ kỹ, chấp nhận toàn bộ quá khứ của cô.

Hai người chính thức hẹn hò. Trong chưa đầy nửa năm, anh Giản đã giúp cô trả hết khoản nợ 450.000 NDT, chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng và chăm sóc cô chu đáo.

Gia đình anh ban đầu phản đối vì khoảng cách học vấn và hoàn cảnh: một người thạc sĩ, thu nhập cao, chưa từng kết hôn; một người chỉ học hết cấp hai, đã ly hôn và có con. Nhưng anh Giản kiên định với lựa chọn của mình.

Khi Đan Đan lo sợ tái hôn sẽ lại thất bại và con gái không còn chốn nương thân, anh đề nghị mua cho cô một căn nhà tại Tây An, đứng tên riêng cô để làm "đường lui". Chỉ trong vài ngày, anh mua căn hộ hơn 120 m² với giá hơn một triệu NDT, thanh toán toàn bộ và ghi tên Đan Đan trên sổ đỏ.

Ngày 1/4/2016, họ đăng ký kết hôn tại Tây An khi quen nhau chưa đầy một năm.

Gia đình bốn người

Tháng 11/2016, họ tổ chức hôn lễ tại Đài Loan và nhận được sự chúc phúc từ gia đình anh. Sau đó, do điều động công việc, anh Giản sang Việt Nam làm việc, còn Đan Đan sống tại căn nhà ở Tây An, chăm sóc con gái.

Đầu năm 2018, cô mang thai ngoài ý muốn. Dù từng dự định không sinh thêm con, cuối cùng cô quyết định giữ lại vì mong muốn có kết tinh tình yêu. Tháng 8/2018, cô sinh con trai tại Tây An; anh Giản xin nghỉ một tháng để chăm sóc vợ tại trung tâm hậu sản.

Năm 2021, theo mong muốn của ông bà nội, Đan Đan đưa con trai sang Cao Hùng sinh sống tại căn nhà của chồng. Con gái cô hoàn tất thủ tục và đoàn tụ cùng mẹ vào tháng 5/2022, được sắp xếp học tại một trường trung học ở Đài Loan.

Tháng 7/2022, Đan Đan lập tài khoản Douyin chia sẻ cuộc sống hôn nhân, thu hút nhiều sự quan tâm. Hiện cô sống tại Đài Loan, chăm sóc hai con, học tiếng Anh, tập thể dục và tham gia các hoạt động xã hội. Công việc của anh Giản cũng đã điều chuyển về Đài Loan, giúp gia đình đoàn tụ thường xuyên hơn. Anh đối xử tốt với con riêng của vợ và cố gắng đáp ứng nhu cầu học tập của bé.

Câu chuyện của Đan Đan không chỉ là hành trình từ nợ nần đến ổn định, mà còn là quyết định dám bước tiếp sau đổ vỡ. Cô cho rằng, ly hôn không phải dấu chấm hết. Khi gặp người phù hợp và đủ trách nhiệm, phụ nữ hoàn toàn có thể lựa chọn hạnh phúc lần nữa.