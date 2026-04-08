"Mẹ đơn thân giàu bậc nhất showbiz Việt": Tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên các con trong căn biệt thự rộng 200m2

Nhật Kim Anh được ví là "phú bà" vì cuộc sống giàu có, thành đạt.

Nhật Kim Anh, người được mệnh danh là "mẹ đơn thân giàu bậc nhất showbiz Việt" hay "phú bà showbiz", hiện đang sở hữu khối tài sản đáng mơ ước và cuộc sống bình yên sau nhiều biến cố. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô gặt hái thành công vang dội trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, điều hành hệ thống với hàng nghìn nhân sự.

Sau nhiều năm tích lũy, Nhật Kim Anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng hơn 200m2 tại Tp.HCM. Công trình này từng được định giá hơn 20 tỷ đồng từ nhiều năm trước. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian thư giãn giúp nữ diễn viên cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc căng thẳng.

Với vai trò Chủ tịch một công ty mỹ phẩm, Nhật Kim Anh được bạn bè và đồng nghiệp gọi vui là "phú bà showbiz". Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi, cô có cuộc sống dư dả, thường xuyên mua sắm hàng hiệu, đầu tư bất động sản và tận hưởng những chuyến du lịch quốc tế sang trọng.

Sau sinh con thứ 2, Nhật Kim Anh thỉnh thoảng nhận lời góp mặt ở một vài sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Thời gian còn lại, cô dành phần lớn cho con trong căn biệt thự rộng hơn 200m2 tại Tp.HCM, được định giá hơn 20 tỷ đồng cách đây nhiều năm. Từng quen chạy show, quay phim, họp hành công ty, cuộc sống Nhật Kim Anh thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Nhật Kim Anh bên các con.

Nhật Kim Anh dành thời gian, tâm sức chăm con gái hơn 1 tuổi.

Dù bận rộn với guồng quay công việc, Nhật Kim Anh luôn ưu tiên thời gian cho tổ ấm nhỏ. Cô hiện đang nỗ lực chăm sóc hai con, đặc biệt là con gái út hơn 1 tuổi. Để quán xuyến việc nhà và chăm nom trẻ nhỏ, mẹ của nữ diễn viên thường xuyên từ Vũng Tàu lên Tp.HCM để hỗ trợ con gái.

Nữ diễn viên chia sẻ, dù đôi lúc cảm thấy đơn độc và mệt mỏi khi phải thức đêm nhiều lần chăm con, nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy các con khôn lớn mỗi ngày. Hiện tại, cô và chồng cũ cũng đã hóa giải được các mâu thuẫn để cùng nhau nuôi dạy con trai chung một cách tốt nhất.

Diễn viên tìm đến con đường tu tập Phật pháp.

Nhiều năm qua, Nhật Kim Anh hướng đến con đường tu tập. Cô thường xuyên đi chùa, các chuyến hành hương về vùng đất Phật Ấn Độ. Tại nhà, diễn viên bài trí một không gian thờ Phật, dành thời gian tụng kinh, cầu nguyện cho bản thân và gia đình.

Từ khi biết đến Phật pháp, ca sĩ Nhật Kim Anh nói cô nhìn nhận cuộc sống dưới góc nhìn nhân quả; hoan hỷ đón nhận những điều không như ý và buông bỏ để được bình thản trong tâm hồn.

Song song với đời sống tinh thần, cô còn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng. Nhật Kim Anh kết hợp nhiều bộ môn như gym, boxing, yoga và thiền định. Về dinh dưỡng, cô ưu tiên rau xanh và thay thế cơm bằng khoai lang để đảm bảo sức khỏe và duy trì hình thể cân đối.

Nhật Kim Anh chăm tập luyện để giữ dáng.

Nhiều khán giả trông đợi Nhật Kim Anh sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, cô lúc này muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo gia đình. "Tôi không đoán được tương lai nhưng tin vào duyên phận. Đến một lúc nào đó tôi hy vọng kết hôn và sẽ thông báo tin vui tới khán giả", cô nói.

Nhật Kim Anh trở lại với dự án điện ảnh "Mẹ mìn".

Mặc dù gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh, Nhật Kim Anh khẳng định nghệ thuật vẫn là đam mê lớn nhất. Mới đây, cô đã chính thức trở lại màn ảnh rộng thông qua dự án điện ảnh "Mẹ mìn", hợp tác cùng các diễn viên Minh Hằng và Rima Thanh Vy. Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô không còn áp lực chuyện cạnh tranh hay se sua, mà chỉ tập trung mang đến màu sắc riêng biệt cho nhân vật của mình.



