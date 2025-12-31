Mẹ đơn thân được nam nghệ sĩ đình đám hơn 37 tuổi yêu say đắm, mua đất xây nhà ở TP.HCM

Chuyện tình lệch 37 tuổi từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều

Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ, nổi tiếng từ hải ngoại cho đến trong nước với lối diễn duyên dáng, hài hước nhưng đầy chiều sâu.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nghệ sĩ Hồng Đào, anh từng khá kín tiếng về đời sống riêng và thừa nhận bản thân không còn đặt nặng chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp Tăng Khánh Chi.

Nghệ sĩ Quang Minh và vợ kém 37 tuổi

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, kém Quang Minh 37 tuổi. Cô sở hữu nhan sắc khá nóng bỏng, từng là người mẫu ảnh, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Trước khi đến với Quang Minh, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con riêng.

Cả hai bắt đầu gặp nhau vào năm 2023. Họ giữ kín mối quan hệ trong khoảng thời gian đầu, chọn cách yêu trong thầm lặng để tránh ồn ào truyền thông và tập trung vào việc nuôi dưỡng cảm xúc thật sự dành cho nhau.

Tăng Khánh Chi sở hữu nhan sắc gợi cảm, nóng bỏng

Tháng 11/2024, Quang Minh đón nhận niềm hạnh phúc lớn khi lần thứ ba lên chức cha ở độ tuổi xấp xỉ 70. Ban đầu, anh dự tính sẽ giữ kín thông tin này trong một thời gian để tránh những tác động không mong muốn đến cuộc sống riêng. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc con trai chào đời, tình cảm dành cho bé ngày một lớn dần, khiến anh quyết định công khai niềm vui làm bố thay vì tiếp tục che giấu.

Việc hơn vợ đến 37 tuổi, lại làm cha ở tuổi không còn trẻ khiến Quang Minh phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nam diễn viên thừa nhận anh từng bị choáng váng và suy sụp tinh thần trước những bình luận tiêu cực. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực giữ sự bình tĩnh, tự động viên bản thân để không ảnh hưởng đến tâm lý của bạn gái.

Cặp đôi hiện có cuộc sống hạnh phúc bên con chung, con riêng

Về phần Tăng Khánh Chi, tuy kém Quang Minh 37 tuổi, nhưng cô là người mạnh mẽ hơn, luôn đứng ra động viên nam nghệ sĩ vượt qua áp lực dư luận. "Tôi mới là người tạo năng lượng cho gia đình. Tôi bảo anh ấy rằng tôi đã đọc hết bình luận rồi, nhưng thấy bình thường. Không ai sống cho cuộc đời của mình", bà xã Quang Minh chia sẻ.

Mua đất xây nhà, hạnh phúc đón năm mới

Sau khi về chung một nhà, Quang Minh và Tăng Khánh Chi dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường của cả hai từ việc chăm con, chơi đùa cùng con trai Dustin, cho đến cùng nhau đi du lịch và dự sự kiện, đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, vào ngày 31/12, Tăng Khánh Chi đã đăng tải một dòng trạng thái dài, tổng kết năm 2025 và chào đón năm mới. Cô viết: "Hôm nay là ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2025… Thành tựu lớn nhất của mình là cùng chồng và các con luôn giữ được tiếng cười trong gia đình. Chào đón 2026 là sự vun đắp, đồng hành cho những dự định tương lai của gia đình mình sẽ thành công rực rỡ".

Quang Minh rất yêu chiều vợ, anh từng hứa sẽ thưởng tiền lớn động viên vợ giảm cân, "tút tát" nhan sắc

Ngay dưới phần bình luận, nghệ sĩ Quang Minh cũng bày tỏ mong ước cho năm mới: "Và điều ước nguyện của gia đình là sức khỏe luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc trong sự bình an, thương chúc cả nhà mình sẽ gặp may mắn trong năm 2026".

Những dòng chia sẻ này không chỉ thể hiện tình cảm bền chặt giữa hai vợ chồng, mà còn cho thấy họ trân trọng từng khoảnh khắc giản dị bên nhau.

Đặc biệt, Quang Minh còn chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng đứng trước một mảnh đất tại TP.HCM - địa điểm được cho là nơi cặp đôi dự định xây dựng tổ ấm lâu dài.

Nam nghệ sĩ khoe ảnh chụp trước khu đất được cho là nơi vợ chồng anh dự định xây dựng tổ ấm lâu dài

Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị, tươi cười rạng rỡ, đứng trước khu đất trống, bên cạnh là những ngôi nhà cao tầng sang trọng. Trên hình ảnh, Quang Minh viết dòng chữ tiếng Anh: "My dream come true - Welcome 2026" (Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực – Chào đón 2026), như một lời khẳng định cho cột mốc mới của cuộc đời.

Ở tuổi mà nhiều người chọn an nhàn, Quang Minh vẫn miệt mài lao động nghệ thuật, song song với việc vun vén cho gia đình nhỏ. Với anh, hạnh phúc không nằm ở sự ồn ào, mà ở những bữa cơm có đủ tiếng cười, những kế hoạch được bàn bạc cùng nhau và cảm giác bình an khi nghĩ về tương lai.