Mẹ đơn thân 29 tuổi có 2 con riêng được nam ca sĩ yêu say đắm, cưới làm vợ, hết mực yêu chiều

Chuyện tình nhiều sóng gió

Cindy Lư sinh năm 1996, được biết đến là cháu nội của NSƯT Bảo Quốc, em gái của nghệ sĩ Gia Bảo. Ngoài ra, cô còn được chú ý vì từng kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm. Cuộc hôn nhân của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng vì họ đến với nhau khi còn khá trẻ, trong thời điểm sự nghiệp của Hoài Lâm đang trên đà phát triển.

Dù không hoạt động showbiz nhưng Cindy Lư vẫn được nhiều người biết đến

Sau khi kết hôn, Cindy Lư lần lượt sinh hai cô con gái xinh xắn. Thời điểm đó, cô gần như rút khỏi mạng xã hội, lui về chăm sóc gia đình, làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Trong nhiều chia sẻ hiếm hoi, Cindy từng cho biết bản thân không đặt nặng vật chất, chỉ mong một mái ấm bình yên, nơi các con được lớn lên trong đủ đầy tình thương.

Tuy nhiên, hôn nhân của Cindy Lư và Hoài Lâm không kéo dài như kỳ vọng. Sau nhiều năm chung sống, cả hai xác nhận đường ai nấy đi. Việc trở thành mẹ đơn thân ở tuổi ngoài 20, lại nuôi hai con nhỏ là cú sốc lớn đối với Cindy. Trên các phương tiện truyền thông, cô từng thừa nhận có giai đoạn rơi vào khủng hoảng tinh thần, áp lực tài chính và chịu không ít lời bàn tán từ dư luận.

Thay vì chọn cách than vãn, Cindy Lư lặng lẽ đối diện. Cô bắt đầu kinh doanh online, chăm chỉ làm việc để lo cho hai con. Trên trang cá nhân, hình ảnh một bà mẹ trẻ tự tay chăm sóc con, đưa con đi học, dành toàn bộ thời gian ngoài công việc cho gia đình nhỏ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cindy Lư có chuyện tình nhiều sóng gió với Đạt G

Trong giai đoạn ấy, Cindy Lư quen biết nam ca sĩ Đạt G. Ban đầu, cả hai chỉ coi nhau như bạn bè, đồng nghiệp. Chính Cindy từng chia sẻ rằng, cô không còn đủ niềm tin để bước vào một mối quan hệ mới, đặc biệt là khi đã có hai con riêng. Thế nhưng, sự kiên nhẫn, chân thành và cách Đạt G đối xử với các con của cô đã dần khiến trái tim người mẹ đơn thân rung động.

Mối quan hệ của họ từng trải qua không ít sóng gió. Cả hai nhiều lần vướng tin đồn tan hợp, chia tay rồi lại tái hợp. Cindy Lư thẳng thắn thừa nhận, chính những áp lực dư luận, tổn thương quá khứ và trách nhiệm làm mẹ khiến cô phải cân nhắc rất nhiều trước mỗi quyết định. Dẫu vậy, sau tất cả, tình cảm chân thành đã giúp họ vượt qua những rào cản lớn nhất.

Hôn nhân ngọt ngào, được chồng yêu chiều

Sau một thời gian dài đồng hành, Đạt G chính thức cưới Cindy Lư làm vợ, đánh dấu cái kết viên mãn cho chuyện tình nhiều thăng trầm. Điều khiến công chúng xúc động không chỉ là đám cưới của hai người, mà còn là cách nam ca sĩ đối xử với hai con riêng của vợ.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới

Trong nhiều bài phỏng vấn, Đạt G không ngần ngại khẳng định anh yêu thương các bé như con ruột. Anh chủ động đưa đón con đi học, cùng vợ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Những hình ảnh gia đình bốn người quây quần bên nhau, cùng đi du lịch hay tổ chức sinh nhật cho các con thường xuyên được Cindy Lư chia sẻ, nhận về nhiều lời khen ngợi.

Về phía Cindy, cô cho biết điều khiến cô quyết định tái hôn không phải là danh tiếng hay vật chất, mà là cảm giác an toàn. Với cô, Đạt G là người đàn ông đủ chín chắn, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình và đặt hạnh phúc của vợ con lên hàng đầu. Cindy từng chia sẻ trên báo chí rằng, sau những tổn thương, cô học được cách trân trọng hiện tại và không để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc mới.

Đạt G yêu thương 2 con của vợ như con ruột

Ở tuổi 29, Cindy Lư có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Cô tập trung cho gia đình, kinh doanh và chăm sóc bản thân. Trên mạng xã hội, Cindy thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp như bữa cơm gia đình, buổi tối cùng chồng con xem phim hay những chuyến đi ngắn ngày để “đổi gió”.

Đạt G cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự trân trọng với vợ. Nam ca sĩ cho biết, chính Cindy Lư đã giúp anh học cách yêu thương, sống trách nhiệm và trưởng thành hơn. Việc trở thành người chồng, người cha đúng nghĩa là động lực để anh thay đổi, tiết chế bản thân và hướng đến cuộc sống tích cực hơn.

Cindy Lư được chồng yêu thương, chiều chuộng

Câu chuyện của Cindy Lư là minh chứng cho việc hạnh phúc không đến theo một khuôn mẫu cố định. Dù từng đổ vỡ, từng là mẹ đơn thân với hai con nhỏ, cô vẫn xứng đáng được yêu thương và có quyền mơ về một mái ấm trọn vẹn.

Sự bao dung, chân thành và nỗ lực từ cả hai phía đã giúp Cindy Lư và Đạt G xây dựng một gia đình ngọt ngào, bình yên, điều mà cô từng nghĩ mình khó có được sau những biến cố đầu đời.