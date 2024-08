"Mẹ đẻ" của Sex and the City vẫn sử dụng app hẹn hò ở tuổi U70

Nói tới series đình đám Sex and the City thì ngoài dàn diễn viên thì nhân vật được nhắc tới nhiều không kém chính là Candace Bushnell. Bà là nhà báo, nhà sản xuất kiêm tác giả bộ sách bán chạy nhất Sex and the City.

Sinh năm 1958, Candace Bushnell đã viết một chuyên mục cho tờ The New York Observer (1994 – 1996) được chuyển thể thành tuyển tập bán chạy nhất Sex and the City. Cuốn sách này là nền tảng chính cho series Sex and the City được phát sóng từ năm 1996 trên kênh HBO.



Sarah Jessica Parker - nữ chính của series "Sex and the City" và nữ tác giả Candace Bushnell (bên phải)

Vào năm ngoái, nữ tác giả sinh năm 1958 đã có những chia sẻ về kinh nghiệm trong thời kỳ mãn kinh. Trong đó, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc phá bỏ những điều cấm kỵ xung quanh câu chuyện tình dục sau thời mãn kinh.

Candace Bushnell nói: "Tôi có rất nhiều câu chuyện để kể vì bản thân vẫn sử dụng ứng dụng hẹn hò. Tôi có rất nhiều cuộc hẹn hò điên rồ. Có một tuần tôi đi chơi với 2 người. Một là chàng trai mới 21 tuổi và một là người đàn ông 91 tuổi".

Theo đó, Candace Bushnell thẳng thắn thừa nhận bản thân vẫn giữ thói quen tìm hiểu, hẹn hò dù đã ở tuổi mãn kinh. Điều này giúp tác giả Sex and the City cảm thấy "thông minh và can đảm" hơn bao giờ hết.

Về cuộc sống tình cảm cá nhân, nữ tác giả Sex and the City từng kết hôn với vũ công chính của đoàn múa ballet New York City tên Charles Askegard - người kém bà 10 tuổi. Cả hai chỉ gặp gỡ 8 tuần trước khi quyết định kết hôn vào năm 2002. Tới năm 2011, cả hai chính thức ly hôn, Candace Bushnell trở về cuộc sống độc thân. Hậu ly hôn, nữ tác giả sinh năm 1958 cho biết bản thân không thân mật với bất kỳ ai trong 5 năm.