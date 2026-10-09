Mẹ dặn không được đi theo người lạ, khách Tây ở Việt Nam “phá lệ” vì một lời rủ rê: Đi cho sóc ăn không?

Đang dạo chơi ở TP.HCM, nam du khách bất ngờ được một người đàn ông rủ đi cho sóc ăn. Anh chàng lập tức đi theo và phát hiện phía sau lời rủ rê tưởng vu vơ ấy là một khung cảnh rất đỗi đáng yêu.

Ở nhà mẹ dặn ra đường tuyệt đối không được đi theo người lạ. Thế nhưng sang Việt Nam, một du khách Tây lại nhanh chóng “quên bài” khi được một ông chú ở Sài Gòn rủ đi cho sóc ăn. Cuộc gặp tình cờ sau đó lại trở thành một trải nghiệm khiến anh chàng thích thú đến mức phải quay video chia sẻ lên mạng xã hội.

Mới đây, một du khách nước ngoài có tài khoản tên Jazz đăng tải đoạn video ghi lại cảnh mình đi theo một người đàn ông Việt Nam để tìm và cho những chú sóc trong công viên ăn. Đáng chú ý, chính anh chàng cũng tự trêu mình bằng dòng chú thích:

“Mẹ: Đừng đi theo người lạ. Tôi: Lẽo đẽo theo một người đàn ông khắp TP.HCM chỉ vì ông ấy bảo tôi có thể cho một chú sóc ăn.”

Ở nhà mẹ dặn ra đường tuyệt đối không được đi theo người lạ. Thế nhưng sang Việt Nam, một khách Tây lại tình nguyện đi theo một ông chú ở Sài Gòn khi được rủ đi cho sóc ăn. Nguồn: @jazzch8

Câu chuyện nghe vừa buồn cười vừa có phần “sai sai”, bởi nếu ở nhà mà được mẹ dặn dò như vậy thì chắc chẳng ai dám làm. Nhưng trong chuyến đi Việt Nam, lời mời đi cho sóc ăn dường như đủ sức khiến anh chàng phá lệ.

Theo video, trong lúc dạo chơi ở TP.HCM, nam du khách tình cờ gặp một người đàn ông Việt Nam. Người này hỏi anh có muốn đi cho những chú sóc ăn hay không. Không quá đắn đo, anh chàng đồng ý và bắt đầu đi theo người đàn ông.

Thế là một người cứ phăm phăm đi phía trước, còn anh Tây cao lêu nghêu lon ton theo sau. Không biết chính xác mình sắp được dẫn tới đâu, anh vừa tò mò vừa có chút hồi hộp, nhưng vẫn tiếp tục cuộc “phiêu lưu” bất đắc dĩ này.

Cuối cùng, hai người đi tới một khoảng cây xanh. Người đàn ông dừng lại, lấy thức ăn ra và kiên nhẫn đứng chờ. Chỉ một lúc sau, những chú sóc nhỏ với bộ lông sọc đặc trưng bắt đầu xuất hiện trên các cành cây rồi chạy xuống.

Không chỉ đứng nhìn, nam du khách còn được tự tay cho những chú sóc ăn. Những con vật nhỏ dường như đã quá quen với việc được con người cho ăn nên khá dạn dĩ, tiến lại gần để nhận thức ăn.

Từ một cuộc gặp tình cờ trên đường phố, chuyến đi của anh chàng bỗng biến thành một trải nghiệm rất “Việt Nam”: chẳng cần lịch trình cầu kỳ, đôi khi chỉ cần gặp đúng người và… chịu khó đi theo một chút là có thêm một kỷ niệm đáng nhớ.

Con vật nhỏ dường như đã quá quen với việc được con người cho ăn nên khá dạn dĩ, tiến lại gần để nhận thức ăn.

Hóa ra ông chú này khá nổi tiếng ở công viên Tao Đàn

Sau khi video được đăng tải, một số người dân và du khách nhanh chóng nhận ra địa điểm xuất hiện trong video là Công viên Tao Đàn, một trong những mảng xanh quen thuộc ở trung tâm TP.HCM.

Nhiều bình luận cho biết người đàn ông xuất hiện trong video thường xuyên tới đây cho sóc ăn và khá thân thiện với mọi người. Một tài khoản chia sẻ rằng ngay khu vực cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng thường có một người đàn ông mang chuối tới cho sóc vào khoảng 4 giờ chiều.

Một người khác viết: “Đúng là công viên Tao Đàn. Chú ấy gần như ngày nào cũng ở đó để cho các con vật ăn, rất thân thiện”. Có người thậm chí còn bất ngờ vì sống ở TP.HCM nhưng cũng chưa từng biết đến “hoạt động” thú vị này.

“Tôi cũng đến từ TP.HCM mà còn không biết có chuyện này.”

“Hôm qua mình đi Tao Đàn, ngay cổng Nguyễn Thị Minh Khai có một chú hay đem chuối cho sóc ăn lúc khoảng 4 giờ chiều.”

“Công viên Tao Đàn đúng không? Chú ấy gần như ngày nào cũng ở đó để cho các con vật ăn, rất thân thiện.”

Nhiều dân mạng nhanh chóng nhận ra người đàn ông hay cho sóc ăn ở công viên Tao Đàn

Không chỉ người Việt, một số du khách nước ngoài trong phần bình luận cũng tỏ ra thích thú trước hình ảnh những người lớn tuổi ở Sài Gòn mang thức ăn ra công viên cho chim và sóc.

Một bình luận hài hước viết: “Bạn phải là công chúa Disney ở Việt Nam mất thôi". Một người khác hỏi nam du khách đã cho sóc ăn gì, và anh trả lời rằng có lẽ đó là những miếng bánh mì nhỏ.

Không chỉ Tao Đàn, nhiều nơi ở Sài Gòn cũng có những “người bạn của động vật”

Câu chuyện trong video cũng khiến nhiều cư dân mạng chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Một số người cho biết tại các công viên hoặc những khu vực có nhiều cây xanh ở TP.HCM, không khó bắt gặp người dân mang trái cây, bánh hoặc thức ăn phù hợp tới cho chim, sóc.

Có người kể bố mình cũng thường mang trái cây ra công viên Gia Định để cho sóc ăn. Một tài khoản khác chia sẻ từng nhìn thấy những chú sóc chạy nhảy trên dây điện và chuyền qua các tán cây ở khu vực trung tâm, khiến người đi đường không khỏi thích thú.

Những chú sóc trong công viên thường xuyên được cho ăn. Ảnh: Sưu tầm

“Ba tôi cũng mang trái cây ra cho sóc ăn ở công viên Gia Định.”

“Tôi từng làm việc ở khu vực Quận 1, gần Dinh Độc Lập, và thấy một bé sóc chạy trên dây điện. Dễ thương lắm.”

“Khu vực gần Tòa án, đi dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xuống gần Takashimaya ấy, dừng đèn đỏ là có thể thấy mấy chú sóc nhảy qua nhảy lại trên cây, cưng lắm.”

Những câu chuyện nhỏ này khiến phần bình luận của video trở nên đặc biệt dễ thương. Với người địa phương, việc bắt gặp sóc trong những công viên nhiều cây xanh có thể đã khá quen thuộc. Nhưng với du khách nước ngoài, đây lại có thể là một trong những trải nghiệm bất ngờ và đáng nhớ nhất khi khám phá TP.HCM.

Và có lẽ cũng nhờ vậy mà câu chuyện “mẹ dặn đừng đi theo người lạ” của anh chàng lại có một cái kết khá đáng yêu: đi theo một người lạ ở Sài Gòn, cuối cùng không phải chuyện gì đáng sợ, mà lại được gặp những chú sóc nhỏ và mang về một kỷ niệm rất riêng của chuyến đi Việt Nam.