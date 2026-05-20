Mẹ đảm khoe mâm cơm nhà, chồng hài hước 'nhờ cộng đồng mạng nên được ăn ngon'

Những ngày gần đây, loạt mâm cơm gia đình được bày biện đẹp mắt của chị Thu Hoài (36 tuổi, Hải Phòng) bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Không chỉ khiến hội chị em xuýt xoa bởi thực đơn phong phú, cách trình bày tinh tế, câu chuyện phía sau những bữa cơm ấy cũng khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là lời nhận xét hài hước của người chồng: “Nhờ cộng đồng mạng nên mới được ăn ngon”.

Câu nói dí dỏm nhưng đầy tình cảm nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho rằng đó chính là kiểu khen vợ một cách rất khéo léo.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thu Hoài cho biết chị đang kinh doanh chuỗi cửa hàng bún chả buổi trưa và một quán nhậu, nhưng vẫn cố gắng duy trì thói quen nấu cơm tối cho gia đình mỗi ngày.

“Nhà mình có hai bé rất thích ăn cơm mẹ nấu nên dù bận thế nào mình cũng cố gắng vào bếp. Với mình, bữa cơm gia đình luôn là khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày”, c hị nói.

Mâm cơm mang phong cách biển cả với cá tầm hấp xì dầu, rau dền luộc, vịt rang gừng.

Món cá hấp xì dầu được trang trí chiếc "lưới đánh cá" bằng cà rốt xinh xinh.

Ban đầu, chị chỉ đăng ảnh những mâm cơm lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè, không ngờ những bữa cơm mà chị nghĩ là giản dị ấy lại rất được cộng đồng mạng yêu thích. Nhiều chị em yêu bếp liên tục nhắn trong phần bình luận hỏi công thức, cách nấu hay bí quyết bày biện. Đó chính là lời động viên, nguồn cảm hứng để chị chăm chỉ nấu nướng hơn mỗi ngày.

“Từ lúc được mọi người quan tâm, mình có thêm động lực để tìm hiểu nhiều món ăn mới, học cách trình bày đẹp mắt hơn. Dần dần, việc nấu ăn không còn là trách nhiệm mà trở thành niềm vui mỗi ngày” , chị chia sẻ.

Điều khiến cư dân mạng thích thú nhất là câu chuyện phía sau phát ngôn “viral” của người chồng. Theo chị Hoài, trước đây chị nấu ăn khá đơn giản, chủ yếu chú trọng ăn ngon và nhanh gọn. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chị bắt đầu yêu thích đồ gốm Nhật và mê cách bày biện mâm cơm.

“Từ lúc biết đến gốm Nhật, mình bắt đầu thích cảm giác chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Một món ăn khi được đặt vào chiếc bát đẹp tự nhiên cũng khiến mình có cảm hứng hơn rất nhiều”, chị kể.

Không chỉ học hỏi công thức nấu ăn, Thu Hoài còn tham khảo cách phối màu món ăn, lựa chọn bát đĩa và trang trí bàn ăn từ cộng đồng mạng. Mỗi ngày một chút, căn bếp nhỏ dần trở thành nơi chị tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng. Chính vì vậy, chồng chị thường trêu vui: “Nhờ cộng đồng mạng mà anh mới được ăn ngon thế này”.

Lời nói hài hước ấy khiến dân mạng bật cười vì quá chân thật. Nhiều người để lại bình luận cho rằng phía sau những mâm cơm đẹp luôn là sự quan tâm, vun vén rất âm thầm của người phụ nữ dành cho gia đình.

Mâm cơm có món canh cua cà pháo, đậu nhồi thịt sốt cà chua, trứng non sốt thái, su su xào bò, dưa vàng tráng miệng.

Dưa vàng tráng miệng được decor như đàn gà con đáng yêu.

Không ít chị em đồng cảm, thú nhận rằng mình cũng “lên tay” nấu nướng nhờ… mạng xã hội. Từ vài món ăn quen thuộc, họ học thêm được nhiều công thức mới, cách trình bày hấp dẫn hơn để mỗi bữa cơm trở nên ấm cúng và thú vị.

Điều đặc biệt trong những mâm cơm của chị Hoài là dù được trình bày đẹp mắt nhưng các món ăn đều rất gần gũi, quen thuộc với gia đình Việt như cá kho , canh cua, thịt rang cháy cạnh, tôm hấp, rau luộc hay các món bún, nem, chả.

Chị Thu Hoài.

“Điều quý giá nhất là cảm giác cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, trò chuyện với nhau sau một ngày bận rộn. Chỉ cần mọi người ăn ngon miệng và hết sạch thức ăn là mình đã thấy hạnh phúc rồi” , chị tâm sự.

Mâm cơm có món đỗ luộc tạo hình tổ chim, thịt bò cuộn nấm kim châm nướng, cua hấp, măng cụt tráng miệng.

Bữa cơm có món canh cua cà pháo, cá trắm rán giòn, gà ri chiên mắm, ổi đào tráng miệng.

Hôm nay có canh chua cá ngần, khoai tây xào thịt bò, tôm sốt trứng muối, cá mai sốt thái.

Mâm cơm này có canh thanh trà nấu chua, cá lăng kho tộ, su su xào tỏ, ổi đào tráng miệng.

Thực đơn gồm món canh khoai tây ninh thit bò, lòng xào dưa, giò chấm mắm, thịt kho gừng.

Bữa ăn này có miến nấu tôm, đỗ xào tim, thit rang cháy cạnh, trứng rán.

Mâm cơm với món sườn kho, cải chip luộc, lạc tỏi ớt.