HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Mẹ chồng” nhắn gửi ẩn ý tới Phương Oanh

Minh Ngọc |

Sau khi ông xã vướng lùm xùm, Phương Oanh sống kín tiếng hơn.

Diễn viên Quách Thu Phương và Phương Oanh từng đóng chung bộ phim Hương vị tình thân. Trong bộ phim, diễn viên Quách Thu Phương vào vai mẹ chồng của Phương Oanh. Sau khi hợp tác chung, cả hai có mối quan hệ thân thiết. Ngoài đời thực, diễn viên Phương Oanh gọi Quách Thu Phương là mẹ.

Mới đây, diễn viên Quách Thu Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cô chia sẻ clip bên Phương Oanh và nhắn gửi: “Có những người bước vào đời ta, đi cùng ta một đoạn đường rất đẹp, rồi rẽ sang một hướng khác. Có những điều tưởng chừng sẽ ở lại rất lâu, nhưng lại rời đi sớm hơn ta nghĩ. Đó không hẳn là mất mát, mà chỉ là một cuộc chia tay đúng lúc của duyên phận”. Dưới phần bình luận, Quách Thu Phương còn liên tục thả tim vào các bình luận của netizen động viên, khích lệ tới Phương Oanh.

Diễn viên Quách Thu Phương đăng tải khoảnh khắc bên Phương Oanh trên kênh TikTok. Nguồn: TikTok nhân vật

Cô còn viết bài đăng nhắn gửi ẩn ý tới diễn viên Phương Oanh. Nguồn: Chụp màn hình

Diễn viên Quách Thu Phương và Phương Oanh từng đóng chung bộ phim Hương vị tình thân. Ảnh: FBNV

Sau khi hợp tác chung, cả hai có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FBNV

Sau những ồn ào đời tư liên quan đến gia đình, Phương Oanh gần như rút khỏi làng giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Thời gian gần đây, nữ diễn viên mới hiếm hoi cập nhật hình ảnh nấu nướng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên gây lo lắng khi lộ diện với vẻ ngoài có phần gầy gò hơn trước.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh cũng từng gây chú ý khi chia sẻ một hình ảnh mang tính ẩn dụ về tình mẫu tử, khắc họa người mẹ dần chìm trong làn nước nhưng vẫn cố gắng nâng con mình lên cao. Ngay sau khi đăng tải, bức hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận về nhiều tương tác từ cộng đồng mạng. Dù vậy, hiện bài đăng này đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên.

Sau khi ông xã vướng lùm xùm, Phương Oanh sống kín tiếng hơn. Ảnh: FBNV

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim giờ vàng được đông đảo khán giả yêu mến. Trong suốt chặng đường làm nghề, nữ diễn viên để lại nhiều ấn tượng với loạt tác phẩm như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Đến năm 2023, cô quyết định tạm gác hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm lo cho gia đình.

Năm 2025, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh với vai diễn mới trong Gió ngang khoảng trời xanh. Chia sẻ về dự án này, nữ diễn viên thừa nhận đây là vai diễn khiến cô áp lực nhiều nhất từ trước đến nay. Khi bộ phim lên sóng, màn thể hiện của Phương Oanh tiếp tục nhận về nhiều phản hồi tích cực. Cách diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt và nhịp cảm xúc giúp nhân vật hiện lên chân thật, gần gũi, từ đó dễ chạm đến sự đồng cảm của khán giả.

Phương Oanh là diễn viên tay ngang, ghi dấu ấn đậm nét với khán giả qua bộ phim Quỳnh búp bê. Ảnh: FBNV

Tags

Quách Thu Phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại