Mẹ chồng khuyên “nữ diễn viên giờ vàng” ly hôn vội khi chồng bị bắt

Từ mỹ nhân vạn người mê, Park Han Byul lao đao khi chồng đi tù vì dính líu đến bê bối Burning Sun năm 2019. Cô biến mất khỏi showbiz, sống lặng lẽ ở đảo Jeju, mở quán cafe để kiếm sống nuôi con.

Sau 6 năm ở ẩn, Park Han Byul mới trở lại truyền hình qua chương trình Dad And I và trải lòng về quãng thời gian khó khăn. Nữ diễn viên tiết lộ khi bê bối nổ ra, ai ai cũng khuyên cô ly hôn với người chồng tai tiếng. Thậm chí cả mẹ chồng cũng khóc và khuyên con dâu ra đi, vì lợi ích của chính cô. "Dù là trên tivi hay trên mạng, mọi người cũng đều bàn tán về tôi. Gặp ai cũng vậy. Tôi cảm thấy bất lực, và mỗi ngày trôi đi với tôi đều giống cơn ác mộng. Nhiều khán giả giục tôi ly dị. Ngay cả mẹ chồng cũng bật khóc và khuyên tôi nên ly hôn vì nghĩ tới lợi ích của tôi sau này" - nữ diễn viên phim giờ vàng rơi nước mắt kể lại.

Quả thật vì bê bối của chồng mà sự nghiệp diễn xuất của Park Han Byul bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả, nhà sản xuất đều e ngại "vết chàm" Burning Sun của chồng cô, chừng nào chồng còn gắn bó với Park Han Byul. Nếu ly hôn, hẳn nữ diễn viên sẽ rộng đường quay lại showbiz hơn. Khán giả sẽ coi cuộc hôn nhân của cô chỉ là "tai nạn" và thương cảm, thay vì đặt dấu hỏi tại sao Park Han Byul vẫn ở bên kẻ đi tù vì môi giới mại dâm, kiếm tiền "bẩn" trên thân xác phụ nữ.

Tuy nhiên, ngôi sao 41 tuổi chọn cách giữ gìn cuộc hôn nhân vì các con. "Con tôi không làm gì sai hết. Tôi không thể tước đi gia đình của tụi nhỏ. Với tư cách là 1 người mẹ, tôi thấy mình đã đưa ra quyết định tốt nhất cho 2 con" - nữ diễn viên trả lời.

Cũng trong chương trình này, Park Han Byul bật khóc nức nở: "6 năm qua tôi như sống trong địa ngục!". Trước ống kính, cô nghẹn ngào xin lỗi khán giả thay ông xã Yoo In Suk: "Vì chuyện của chồng, người làm vợ như tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm. Đây cũng là lý do tôi ngừng hoạt động suốt thời gian qua".

Park Han Byul sinh năm 1984, vốn là hot girl huyền thoại ở Hàn Quốc, được nhiều khán giả châu Á biết đến nhờ những vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm giờ vàng ăn khách như Cặp Đôi Kỳ Lạ, My Fair Lady… Năm 2017, người đẹp họ Park bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia Yoo In Suk - chủ tịch Yuri Holdings.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đối mặt với sóng gió vào năm 2019 khi chồng cô dính líu đến vụ bê bối Burning Sun cùng Seungri. Hồi tháng 12/2020, Yoo In Suk bị tòa kết án 1 năm 8 tháng tù giam, 3 năm quản chế vì tội môi giới mại dâm và hối lộ.

Thời điểm chồng bị bắt, Park Han Byul đang ở đỉnh cao sự nghiệp trở lại với vai Yoon Ma Ri trong bộ phim giờ vàng Love in Sadness (Yêu Trong Đau Thương) của đài MBC. Bộ phim kể về một người phụ nữ chịu đựng sự bạo hành từ người chồng giàu có, và irony thay, vai diễn của cô dường như "tiên tri" cho chính cuộc đời thực. Park Han Byul đầu tư tâm huyết vào dự án, hy vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp cô khẳng định vị thế diễn viên sau thời gian nghỉ ngơi làm mẹ.

Tuy nhiên, ngay khi tin tức về chồng lan truyền, dư luận liền quay lưng với Park Han Byul. Khán giả trên các diễn đàn như Naver và Twitter (nay là X) dậy sóng, cáo buộc Park Han Byul "biết mà dung túng" cho hành vi phạm pháp của chồng. Dù cô một mực phủ nhận và khẳng định không liên quan, làn sóng tẩy chay vẫn ập đến. Nữ diễn viên bị nhiều khán giả yêu cầu cắt vai.

Đài MBC và nhà sản xuất nhận được hàng loạt yêu cầu từ khán giả đòi loại Park Han Byul khỏi vai diễn. Họ lâm vào thế khó khi phim mới chỉ đi được 16 trên 40 tập. Việc cắt vai nữ chính của Park Han Byul sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mạch phim và các vai diễn khác.

Ban đầu, ekip quyết định giữ nguyên thời lượng của Park Han Byul để hoàn thành bộ phim. Tuy nhiên sau đó, chính công ty quản lý của cô đã đề nghị phía nhà đài MBC giảm thiểu thời lượng diễn xuất. Cuối cùng, Park Han Byul phải cắt bỏ nhiều cảnh quay, giảm thời lượng xuất hiện trong phim Sự việc này không chỉ làm gián đoạn lịch phát sóng mà còn gây thiệt hại lớn về tài chính cho dự án. Công ty quản lý của Park Han Byul cũng thông báo tạm dừng mọi hoạt động của cô để "tránh ảnh hưởng tiêu cực". Những dự án tiếp theo đang trong vòng thảo luận cũng bị hủy bỏ. Từ một ngôi sao sáng giá, cô trở thành "người bị ruồng bỏ" trong mắt dư luận.

Trước sức ép dữ dội từ dư luận, cô buộc phải rời khỏi làng giải trí, cùng 2 con trai tới đảo Jeju sinh sống, ở ẩn nhằm tránh ánh nhìn soi mói của người đời. Mất đi nguồn thu nhập từ showbiz, nữ diễn viên quyết định mở quán cà phê tại đảo Jeju. Tuy nhiên không phải lúc nào việc kinh doanh cũng thuận lợi, cô từng phải chịu cảnh thua lỗ kéo dài.