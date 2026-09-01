Mẹ chồng cho con dâu 50 triệu, chồng lén lấy sạch rồi bỏ đi: Tôi quyết định ly hôn thì mẹ chồng bất ngờ từ mặt con trai

Trong lòng tôi thì ngổn ngang đủ thứ mà không biết phải quyết định thế nào.

Chuyện bắt đầu từ 50 triệu đồng mẹ chồng đưa cho tôi. Bà biết dạo này tiền học của các cháu rồi đủ thứ sinh hoạt trong nhà đều đến kỳ đóng, nên gom góp đưa tôi số tiền ấy, dặn tôi cứ cầm lấy mà lo cho các con, thiếu đâu ông bà tính tiếp. Tôi nhận tiền mà vừa mừng vừa ngại, bởi từ trước đến nay ông bà không phải người dư dả gì.

Tôi cất tiền rất kỹ, vậy mà chỉ hôm sau, tôi phát hiện số tiền biến mất. Chồng thì không có nhà, tôi nghi ngờ anh lấy nên gọi điện hỏi anh. Chồng quanh co một lúc rồi thừa nhận đã lấy. Anh không nói rõ dùng vào việc gì, chỉ bảo tôi đừng hỏi nữa. Tôi vừa tức vừa tủi, vì đó là tiền mẹ chồng cho để lo cho các con chứ không phải tiền riêng của anh.

Tôi không ngờ hôm đó anh không về, và đến nay đã 5 ngày, điện thoại lúc gọi được, lúc không, anh cứ như mất tích luôn vậy. Con hỏi bố đâu, tôi chỉ biết nói bố đi giải quyết việc. Còn trong lòng tôi thì ngổn ngang đủ thứ: tiền học của con, tiền ăn uống, tiền điện nước, rồi cảm giác mình bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phản bội...

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ rất nhiều rồi quyết định sẽ làm thủ tục ly hôn đơn phương. Tôi không muốn tiếp tục sống cảnh một mình gánh con, còn chồng thích đi đâu thì đi, lấy trộm tiền rồi bỏ mặc mẹ con tôi.

Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ chồng phản ứng khiến tôi bất ngờ. Bà không trách tôi mà quay sang trách chính con trai mình. Ông bà còn viết hẳn một tờ giấy từ mặt anh, nói rằng nếu anh đã lấy tiền rồi bỏ vợ con như vậy thì ông bà không muốn nhận anh làm con nữa.

Mẹ chồng cầm tay tôi, bảo tôi đừng vội ly hôn. Bà nói nếu tôi còn thương con, còn muốn ở lại thì cứ ở, ông bà sẽ lo cho mẹ con tôi. Tiền học, tiền sinh hoạt thiếu đâu ông bà sẽ cố gắng bù vào. Bà còn nói thẳng rằng dù con trai có thế nào, ông bà cũng nhất quyết không bạc đãi con dâu.

Nghe những lời ấy, tôi vừa khóc vừa thấy lòng mình rối bời. Tôi biết bố mẹ chồng thương tôi thật, thương cả các cháu. Nhưng hôn nhân đâu thể chỉ dựa vào tình thương của bố mẹ hai bên. Tôi ở lại thì có ông bà đỡ đần, các con cũng có ông bà bên cạnh, nhưng còn người chồng đã bỏ đi thì sao?

Những ngày qua tôi gần như không ngủ ngon. Tôi thương con, cũng thương bố mẹ chồng. Tôi không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này nữa.