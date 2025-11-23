Mẹ chồng biết tính toán, con dâu Hà Nội đỡ hẳn tiền chợ: Tủ lạnh lúc nào cũng sẵn đồ, bữa cơm ngon và rẻ

Lấy chồng xa thường đi kèm nhiều lo toan. Nhưng với Mai Ánh (36 tuổi, Hà Nội), hành trình làm dâu xa nhà lại được bù đắp bằng những thùng thực phẩm đầy ắp tình thương từ bố mẹ chồng ở Điện Biên. Mỗi tháng đôi lần, ông bà lại gửi lên một thùng đồ ăn tươi: gà, vịt, thịt lợn, trứng, rau… tất cả đều được lựa chọn cẩn thận.

Gia đình chị Mai Ánh (Hà Nội)

Háo hức nhất là lúc "khui" thùng thức ăn bố mẹ chồng gửi lên

Mai Ánh gọi đó là "combo đặc biệt": "Bố mẹ chồng siêng gửi, con dâu lại mê nấu nướng. Nhờ nguồn thực phẩm sạch và đầy đặn, căn bếp nhỏ của gia đình lúc nào cũng ấm lửa, còn mâm cơm ngày nào cũng đủ đầy".

Trong vô số công việc thường ngày, điều khiến Mai Ánh háo hức nhất có lẽ là giây phút mở thùng đồ bố mẹ chồng gửi. Những thực phẩm ấy không chỉ giúp căn bếp gọn gàng, đủ đầy mà còn mang theo cảm giác bình yên rất riêng.

"Với mình quà quê mẹ gửi không chỉ là những gói đồ nhỏ bé, mà là cả một khoảng trời yêu thương được gói ghém cẩn thận bằng đôi tay tảo tần của mẹ, đó không chỉ là những món quà quê dân dã, mà còn là nhịp cầu lặng lẽ nối hai người phụ nữ ở hai thế hệ, hai vị trí từng xa lạ nay dần thấu hiểu nhau.

Mỗi lần khui thùng đồ mình không chỉ thấy hương vị quê chồng, mà còn thấy cả sự mềm lòng, sự sẻ chia âm thầm mà mẹ dành cho mình – như một cách chấp nhận, một sự yêu thương dẫu chưa thành lời" - chị Ánh chia sẻ.

Vừa sơ chế, vừa chia hộp và cất tủ, mỗi bữa lại mang ra chế biến thành mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình, chị Ánh lại thấy trong từng thùng đồ ẩn chứa sự quan tâm, là nỗi nhớ, là khoảng cách được thu hẹp bằng những điều bình dị nhất. Với chị, món quà quê không chỉ là thực phẩm, đó là cách mẹ chồng trao gửi tình cảm cho con cháu, lặng lẽ mà chân thành.

Chiếc "tủ lạnh yêu thương" luôn đầy ắp

Mai Ánh gọi vui tủ lạnh của gia đình là "chiếc tủ lạnh yêu thương", bởi từ khi lấy chồng đến giờ tủ lạnh ấy chưa từng vơi. Cứ hết lại đầy, đều đặn từng tháng, bố mẹ chồng lại gửi một thùng thực phẩm đầy ắp lên Hà Nội cho cả gia đình. Bố mẹ chồng thương con trai, thương con dâu, rồi lại thương hai cháu nhỏ nên luôn gửi thực phẩm sạch để cả nhà yên tâm sử dụng.

"Mình gần như không phải đi chợ nữa, bố mẹ chồng mình chủ yếu gửi thịt gà, vịt, lợn... Đôi khi muốn đổi món cho gia đình, mình sẽ đi chợ mua tôm, cá..." - chị Ánh chia sẻ.

Giữa nhịp sống bận rộn ở Hà Nội, khi mà mỗi giờ tan tầm mọi người lại phải chịu cảnh tắc đường, nhiều khi về đến nhà cũng muộn, nhưng chiếc tủ lạnh của gia đình vẫn luôn đầy ắp thực phẩm được bố mẹ chồng chị gửi lên. Muốn nấu món gì chỉ cần mang thực phẩm ra giã đông và nấu, đôi khi muốn đổi món cho cả nhà, chị sẽ đi chợ mua thêm thức ăn.

Từ khi có tủ lạnh đầy ắp, chị Ánh cũng hình thành ba thói quen giúp chi tiêu bếp núc “nhẹ như không”:

- Lên thực đơn theo tuần – nhìn tủ lạnh đầy là chọn món ngay, không bị mua dư.

- Chia sẵn hộp – định lượng từng bữa – tránh lãng phí và giảm 30% tiền thực phẩm hỏng.

- Ưu tiên dùng hết đồ trong tủ trước khi mua thêm – hạn chế chi tiêu bộc phát, giảm số lần đi chợ xuống còn 1–2 lần/tháng.

Nhờ vậy, bữa ăn vẫn đủ dinh dưỡng, nhưng chi tiêu lại gọn gàng và có kiểm soát hơn hẳn.

"Sau một ngày dài bận rộn, vẫn đều đặn vào bếp, chuẩn bị từng bữa cơm cho gia đình. Mình chọn thực đơn không chỉ để ngon miệng, mà còn để chăm chút sức khỏe cho chồng con… Với mình, nấu ăn không chỉ là công việc thường ngày, mà là cách giữ lửa hạnh phúc. Cơm nhà chẳng cầu kỳ, nhưng lúc dọn ra mâm, thấy cả nhà quây quần bên nhau là biết công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng" - chị Ánh chia sẻ.

Với nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội, tiền chợ mỗi tháng có thể dao động từ 3–5 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu bận rộn và phải đặt đồ ăn sẵn. Nhưng nhờ “tủ lạnh yêu thương” luôn đầy ắp thực phẩm quê, nhà chị Mai Ánh cắt giảm được gần một nửa chi phí ăn uống. Việc có sẵn thịt, trứng, rau củ được sơ chế và chia hộp giúp chị giảm mạnh những khoản mua vội – mua gấp, tránh được cảnh “đi chợ lúc tan tầm thì cái gì cũng đắt”, đồng thời không lãng phí vì nguyên liệu đã được dùng hết theo từng tuần.

Chị Ánh bảo, đây không chỉ là may mắn, mà còn là một bài học chi tiêu rất thật: khi bếp đầy – ví tiền nhẹ gánh, khi nấu ăn có kế hoạch – gia đình vừa ăn ngon, vừa tiết kiệm mà không cần thắt lưng buộc bụng. Tình cảm mẹ chồng – con dâu được nuôi dưỡng bằng những thùng đồ quê, còn tài chính gia đình lại được cân bằng tự nhiên nhờ những bữa cơm lành, sạch và rẻ. Trong thời buổi giá cả tăng nhanh hơn tốc độ tan chảy của đá trong nồi lẩu, một chiếc tủ lạnh đầy ắp đôi khi chính là “khoản tiết kiệm vô hình” đáng quý nhất.

