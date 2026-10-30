Mẹ chồng bị tai nạn, nằm viện cả tháng trời mà không mất một đồng viện phí: Tôi bất ngờ phát hiện bí mật chồng giấu suốt nhiều năm

Anh bảo bố mất sớm, mẹ đã vất vả nuôi anh trưởng thành, giờ có điều kiện thì anh muốn lo cho bà một chỗ dựa.

Mẹ chồng tôi vừa gặp tai nạn giao thông cách đây không lâu. Bà bị gãy chân, phải phẫu thuật và nằm viện điều trị gần một tháng. Những ngày đầu, tôi rất lo lắng vì gia đình vốn chẳng dư dả gì. Chồng tôi làm kinh doanh nhỏ, thu nhập lúc có lúc không, còn tôi làm văn phòng, lương chỉ đủ trang trải các khoản sinh hoạt, học hành của hai con. Có những tháng vợ chồng phải chắt bóp từng đồng, tiền tiết kiệm gần như chẳng có.

Vậy mà lần này, tôi không nghe thấy chồng bảo đóng tiền viện phí. Sau khi hoàn tất thủ tục, chồng tôi còn nhận thêm gần 20 triệu đồng tiền trợ cấp nằm viện. Tôi ngạc nhiên hỏi thì anh mới thú nhận đã mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ từ nhiều năm trước.

Tôi xem lại các khoản đóng phí mới biết mỗi năm anh phải dành gần 100 triệu đồng để duy trì hợp đồng. Số tiền ấy không hề nhỏ với gia đình tôi. Tôi thực sự sốc, bởi có những tháng con cần đóng học phí, tôi phải vay tạm bạn bè, có lúc muốn mua cho mình một món đồ cũng phải đắn đo. Tôi không hiểu vì sao anh có thể âm thầm dành một khoản tiền lớn như thế cho mẹ mà chưa từng bàn bạc với vợ.

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Khi tôi chất vấn, anh chỉ bình thản nói đó là khoản tiền báo hiếu. Anh bảo bố mất sớm, mẹ đã vất vả nuôi anh trưởng thành, giờ có điều kiện thì anh muốn lo cho bà một chỗ dựa. Anh cũng nói nếu không có hợp đồng bảo hiểm này, đợt tai nạn vừa rồi, gia đình có thể phải chạy vạy hàng trăm triệu đồng.

Tôi không phủ nhận suy nghĩ của chồng là có lý. Nhìn mẹ chồng được chăm sóc tốt, không phải lo lắng chuyện viện phí, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng điều khiến tôi vẫn chưa thể vui vẻ hoàn toàn là suốt những năm qua, anh đã lựa chọn mức bảo hiểm lớn như thế, trong khi vợ chồng luôn phải tính toán từng khoản tiền cho cuộc sống chung.

Tôi hiểu báo hiếu là trách nhiệm, nhưng liệu một người chồng có thể tự quyết định dành gần 100 triệu đồng mỗi năm cho cha mẹ mà không cần sự đồng thuận của vợ? Hay tôi đang quá ích kỷ khi cảm thấy chạnh lòng trước một việc làm vốn xuất phát từ sự hiếu thảo của anh?