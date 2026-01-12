Mẹ chồng 2 tháng tắm 1 lần, không đánh răng, con dâu đăng cảnh sinh hoạt riêng tư lên mạng than vãn

Mới đây, trên một hội nhóm kín dành cho chị em phụ nữ với hơn 600 nghìn thành viên trên mạng xã hội, một bài đăng ẩn danh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người phụ nữ tạm gọi là A., hiện đã lấy chồng được 6 năm và đang sống chung với gia đình chồng.

Đi kèm bài viết là 3 hình ảnh chụp nhà vệ sinh và phòng ngủ bừa bộn, quần áo xếp chồng dưới sàn, đồ sinh hoạt cá nhân treo móc lộn xộn… Những hình ảnh này được cho là không gian sinh hoạt riêng của mẹ chồng A., nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, bàn tán.

Than thở mẹ chồng ở bẩn, chồng đáp: Bà già rồi, kệ bà!

Trong bài đăng, A. cho biết bản thân sốc khi bắt đầu sống chung với mẹ chồng vì thói quen sinh hoạt trái ngược.

"Từ ngày lấy chồng, mình bị bất ngờ vì mẹ chồng rất nhiều. Bà không đánh răng, tuần gội đầu 1 lần, mùa hè bà cũng ít tắm, còn mùa đông chắc 2 tháng bà tắm 1 lần. Bà vẫn khoẻ chứ không phải yếu không tắm được", cô chia sẻ.

Không chỉ vậy, mẹ chồng A. còn thường xuyên gọi điện cho người thân ở quê để than thở về tình trạng sức khỏe, từ viêm tiết niệu cho đến ngứa ngáy cơ thể, khiến con dâu càng thêm lo lắng.

Hình ảnh bên trong nhà vệ sinh của mẹ chồng. Ảnh: MXH.

Gia đình A. có hai nhà vệ sinh riêng biệt: một phòng dành cho vợ chồng cô và con nhỏ, một phòng dành cho mẹ chồng. Tuy nhiên, có lần vì “bất đắc dĩ”, A. phải dùng nhờ nhà vệ sinh của mẹ chồng và lập tức rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

“Quần áo la liệt dưới đất, tắm xong là vứt luôn đó. Đang buồn vệ sinh mà nhìn cảnh đó phải… nhịn lại ngay”, A. chia sẻ.

Không gian phòng ngủ của mẹ chồng cũng trong tình trạng tương tự. "Phòng ngủ thì nhét thập cẩm túi nilon, cám gà, đồ ăn mang vào phòng, ăn trên giường, có cái vỏ bánh trên chiếu, có cái dưới chiếu, xong bà lại kêu với con trai bà là trên giường có rệp nên bà bị ngứa", A. chia sẻ.

Mâu thuẫn trong nếp sống, sinh hoạt đẩy lên cao trào khi A. có con nhỏ - cô không thể an tâm giao cháu cho bà chăm sóc: “Hàng xóm thì nói ra nói vào, bảo sao không để bà nội chăm, bà còn khỏe mà. Nhưng với kiểu sinh hoạt như vậy, ít nhất là sạch cho chính bà còn chưa đảm bảo, thì làm sao mình dám gửi con?".

Điều khiến cô bế tắc hơn cả là thái độ của chồng. Dù đã nhiều lần nói chuyện, mong chồng góp ý khéo với mẹ, nhưng câu trả lời cô nhận được chỉ là sự thờ ơ: “Bà già rồi, kệ bà”.

Quần áo chưa giặt chất đống. Ảnh: MXH.

Bởi thế, lần này A. quyết định đăng tải câu chuyện gia đình lên MXH, "cầu cứu" cộng đồng mạng đưa ra giải pháp: "Vén sao cho khéo để nhà cửa êm ấm, yên tâm đi làm hả các mom?”

Vấn đề muôn thuở khó có câu trả lời hoàn hảo

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận bày tỏ sự đồng cảm với nàng dâu, cho rằng vấn đề vệ sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là các cháu nhỏ nếu ở cùng bà.

Nhiều cư dân mạng khuyên nàng dâu này nên lựa lời nói với mẹ chồng - nếu cô và chồng không thể dọn ra ngoài ở riêng, vẫn sống chung thì việc rõ ràng, thẳng thắn với nhau là điều nên làm.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, trong trường hợp chưa thể ra ở riêng, người con dâu cần lựa lời, lựa thời điểm để nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, thay vì âm thầm chịu đựng hoặc bức xúc dồn nén. Theo họ, sống chung nhiều thế hệ vốn không phải câu chuyện ngày một ngày hai, những khác biệt về thói quen sinh hoạt nếu không được nói rõ từ đầu rất dễ trở thành mâu thuẫn kéo dài.

Ảnh minh họa.

Một số ý kiến cho rằng nàng dâu nên bắt đầu từ những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là khi trong nhà có trẻ nhỏ, để mẹ chồng hiểu rằng việc giữ gìn vệ sinh không phải nhằm chê trách hay phán xét, mà là vì lợi ích chung của cả gia đình. Cách nói cần mềm mỏng, tránh quy kết, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng gợi ý những giải pháp “trung gian” như thuê người dọn dẹp định kỳ, hỗ trợ mẹ chồng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc phân chia lại không gian sống rõ ràng hơn để hạn chế va chạm. Một số khác cho rằng người chồng cần đóng vai trò chủ động hơn, trở thành cầu nối giữa mẹ và vợ, thay vì chọn cách im lặng cho qua, bởi sự thờ ơ chỉ khiến mâu thuẫn âm ỉ và ngày càng khó giải quyết.

Từ câu chuyện này, nhiều người cũng nhìn nhận rằng sống chung không chỉ đòi hỏi sự nhẫn nhịn từ phía con dâu, mà còn cần sự thay đổi, lắng nghe từ cả hai phía. Khi không thể tách ra ở riêng, việc thiết lập ranh giới rõ ràng, giao tiếp thẳng thắn nhưng tôn trọng lẫn nhau được xem là chìa khóa để duy trì sự êm ấm lâu dài trong gia đình.