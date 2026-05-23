HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẹ bỉm chi tiêu 20 triệu/tháng nhưng vẫn áp lực: Bảng chi tiêu cho thấy vấn đề không nằm ở mức lương, mà ở 4 khoản “rò tiền” này

Phương Trần
|

Thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng, chi tiêu khoảng 20 triệu cho gia đình 4 người nhưng cuối tháng vẫn căng thẳng, không có khoản dư – câu chuyện của một mẹ bỉm ở Hà Nội đang phản ánh đúng áp lực tài chính của nhiều gia đình trẻ hiện nay. Khi ngồi ghi lại từng khoản chi, chị mới phát hiện vấn đề không nằm ở “chi quá tay”, mà ở hàng loạt khoản tiền nhỏ âm thầm bào mòn ví mỗi ngày.

"Nhà tôi thu nhập không thấp, mỗi tháng chi khoảng 20 triệu đồng cho gia đình 4 người. Nhưng lạ là tháng nào cũng thấy thiếu, cuối tháng vẫn căng thẳng vì tiền". Câu nói của Mai (34 tuổi, Hà Nội) đang phản ánh đúng tâm trạng của rất nhiều gia đình trẻ hiện nay: Thu nhập không hẳn thấp, nhưng cảm giác áp lực tài chính thì chưa bao giờ biến mất.

"Tiền đi đâu hết rồi?" - câu hỏi của rất nhiều mẹ trẻ

Mai làm văn phòng, chồng làm kỹ thuật, tổng thu nhập trung bình khoảng 33-35 triệu đồng/tháng. Sau khi sinh con thứ hai, cô nghỉ việc gần 1 năm rồi mới quay lại đi làm. Từ đó đến nay, cô luôn có cảm giác "kiếm bao nhiêu cũng không đủ".

"Mỗi tháng tôi đều nghĩ mình tiêu bình thường thôi. Không mua đồ hiệu, không du lịch sang chảnh, cũng ít ăn ngoài. Nhưng nhìn tài khoản cứ tụt dần", cô kể.

Có thời điểm, Mai cho rằng nguyên nhân là do vật giá leo thang. Nhưng khi bắt đầu ghi chép lại toàn bộ chi tiêu trong 2 tháng liên tiếp, cô mới nhận ra: Vấn đề không hẳn nằm ở mức sống cao, mà ở quá nhiều khoản nhỏ phát sinh mỗi ngày.

Bảng chi tiêu 20 triệu/tháng của gia đình 4 người

Dưới đây là bảng chi tiêu trung bình của gia đình Mai:

Khoản chi Số tiền/tháng
Tiền nhà + điện nước 7 triệu
Tiền ăn uống 5,5 triệu
Sữa, bỉm, đồ cho con 2,8 triệu
Học phí + tiền lớp kỹ năng 1,8 triệu
Xăng xe, gửi xe 1 triệu
Mua sắm online linh tinh 1,5 triệu
Cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt 900.000 đồng
Phát sinh khác 1 triệu
Tổng 20,5 triệu đồng

Nhìn qua, nhiều người sẽ thấy bảng chi tiêu này "không có gì quá đáng". Và đúng là như vậy. Vấn đề của các gia đình trẻ hiện nay thường không nằm ở một khoản quá lớn, mà ở việc có quá nhiều khoản nhỏ nhưng lặp lại liên tục.

4 khoản "rò tiền" khiến mẹ bỉm dễ áp lực tài chính

Mẹ bỉm chi tiêu 20 triệu/tháng nhưng vẫn áp lực: Bảng chi tiêu cho thấy vấn đề không nằm ở mức lương, mà ở 4 khoản “rò tiền” này - Ảnh 1.

1. Mua sắm online kiểu "tiện tay"

Mai kể trước đây chị rất ít mua đồ online. Nhưng sau khi sinh con, thời gian đi ra ngoài ít hơn, điện thoại trở thành "trung tâm mua sắm".

"Ban đầu chỉ là mua bỉm, khăn giấy, đồ ăn dặm cho con. Sau đó tiện tay mua thêm hộp đựng đồ, quần áo trẻ em, đồ gia dụng mini, rồi các món giảm giá vài chục nghìn".

Điều đáng nói là các khoản này thường không được xem là "một món lớn", nên rất khó tạo cảm giác đang tiêu nhiều. Nhưng cộng dồn cả tháng lại thành con số đáng kể.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân gọi đây là kiểu "rò rỉ tài chính mềm": Không đau ví ngay lập tức, nhưng khiến dòng tiền hao hụt đều đặn.

2. Chi tiền để "tự thưởng cho đỡ mệt"

Không ít mẹ bỉm thừa nhận: Sau một ngày vừa làm việc vừa chăm con, việc mua một cốc trà sữa hay gọi đồ ăn ngon trở thành cách tự an ủi bản thân.

Vấn đề là khi áp lực kéo dài, những khoản "thưởng nhỏ" xuất hiện ngày càng thường xuyên.

Một ly nước 50.000 đồng nghe có vẻ không nhiều. Nhưng nếu 1 tuần 4–5 lần, cộng thêm đồ ăn vặt, tiền ship, café cùng đồng nghiệp…, tổng chi phí có thể vượt cả tiền điện nước trong tháng.

3. Tiền cho con nhưng không thực sự cần thiết

Đây là điều khiến Mai bất ngờ nhất khi nhìn lại bảng chi tiêu.

"Tôi từng nghĩ miễn là cho con thì không tiếc. Nhưng sau này xem lại mới thấy có quá nhiều món mua theo tâm lý sợ con thiếu".

Từ đồ chơi giáo dục, quần áo "mặc vài lần là chật", đến các lớp kỹ năng đăng ký theo phong trào… tất cả đều khiến ngân sách đội lên nhanh chóng.

Nhiều gia đình trẻ hiện nay đang rơi vào tình trạng: Chi rất mạnh tay cho con, nhưng lại không có quỹ dự phòng cho chính mình.

Khoản áp lực lớn nhất thật ra là… không có tiền dư

Mẹ bỉm chi tiêu 20 triệu/tháng nhưng vẫn áp lực: Bảng chi tiêu cho thấy vấn đề không nằm ở mức lương, mà ở 4 khoản “rò tiền” này - Ảnh 2.

Điều khiến nhiều gia đình trẻ mệt mỏi không phải vì đang nghèo, mà vì tháng nào cũng "vừa đủ".

Không có khoản tiết kiệm rõ ràng đồng nghĩa với việc chỉ cần một biến cố nhỏ như con ốm, xe hỏng, hiếu hỉ hay thất nghiệp ngắn hạn là tài chính lập tức đảo lộn.

Mai kể có tháng con nhập viện vài ngày, gia đình phải rút sạch phần tiền định để dành.

"Khi đó tôi mới hiểu cảm giác áp lực không phải vì tiêu quá nhiều, mà vì không giữ lại được gì".

Sau 3 tháng siết lại chi tiêu, gia đình bắt đầu dễ thở hơn

Thay vì cắt giảm cực đoan, Mai chọn cách thay đổi từng phần:

- Giới hạn mua online 2 lần/tháng

- Mỗi tuần chỉ dành một khoản cố định cho đồ uống và ăn vặt

- Tạm dừng một lớp kỹ năng chưa cần thiết cho con

- Chia riêng một tài khoản tiết kiệm tự động ngay khi nhận lương

Sau khoảng 3 tháng, gia đình cô bắt đầu có khoản dư đều khoảng 3–4 triệu đồng/tháng.

"Điều khác biệt lớn nhất không phải là có nhiều tiền hơn, mà là cảm giác bớt hoang mang hơn", cô nói.

Nhiều gia đình trẻ đang mắc cùng một "bẫy tài chính"

Áp lực tài chính của các gia đình trẻ hiện nay đôi khi không đến từ thu nhập thấp, mà đến từ kiểu tiêu dùng "vô thức nhưng liên tục".

Một khoản nhỏ hôm nay không đáng sợ. Nhưng hàng chục khoản nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày lại có thể khiến cả tháng trôi qua mà không giữ nổi đồng nào.

Và với nhiều mẹ bỉm, bài toán tài chính không bắt đầu từ chuyện kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà từ việc hiểu rõ tiền của mình đang âm thầm biến mất ở đâu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại