Mẹ bỉm chi tiêu 20 triệu/tháng nhưng vẫn áp lực: Bảng chi tiêu cho thấy vấn đề không nằm ở mức lương, mà ở 4 khoản “rò tiền” này

"Nhà tôi thu nhập không thấp, mỗi tháng chi khoảng 20 triệu đồng cho gia đình 4 người. Nhưng lạ là tháng nào cũng thấy thiếu, cuối tháng vẫn căng thẳng vì tiền". Câu nói của Mai (34 tuổi, Hà Nội) đang phản ánh đúng tâm trạng của rất nhiều gia đình trẻ hiện nay: Thu nhập không hẳn thấp, nhưng cảm giác áp lực tài chính thì chưa bao giờ biến mất.

"Tiền đi đâu hết rồi?" - câu hỏi của rất nhiều mẹ trẻ

Mai làm văn phòng, chồng làm kỹ thuật, tổng thu nhập trung bình khoảng 33-35 triệu đồng/tháng. Sau khi sinh con thứ hai, cô nghỉ việc gần 1 năm rồi mới quay lại đi làm. Từ đó đến nay, cô luôn có cảm giác "kiếm bao nhiêu cũng không đủ".

"Mỗi tháng tôi đều nghĩ mình tiêu bình thường thôi. Không mua đồ hiệu, không du lịch sang chảnh, cũng ít ăn ngoài. Nhưng nhìn tài khoản cứ tụt dần", cô kể.

Có thời điểm, Mai cho rằng nguyên nhân là do vật giá leo thang. Nhưng khi bắt đầu ghi chép lại toàn bộ chi tiêu trong 2 tháng liên tiếp, cô mới nhận ra: Vấn đề không hẳn nằm ở mức sống cao, mà ở quá nhiều khoản nhỏ phát sinh mỗi ngày.

Bảng chi tiêu 20 triệu/tháng của gia đình 4 người

Dưới đây là bảng chi tiêu trung bình của gia đình Mai:

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền nhà + điện nước 7 triệu Tiền ăn uống 5,5 triệu Sữa, bỉm, đồ cho con 2,8 triệu Học phí + tiền lớp kỹ năng 1,8 triệu Xăng xe, gửi xe 1 triệu Mua sắm online linh tinh 1,5 triệu Cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt 900.000 đồng Phát sinh khác 1 triệu Tổng 20,5 triệu đồng

Nhìn qua, nhiều người sẽ thấy bảng chi tiêu này "không có gì quá đáng". Và đúng là như vậy. Vấn đề của các gia đình trẻ hiện nay thường không nằm ở một khoản quá lớn, mà ở việc có quá nhiều khoản nhỏ nhưng lặp lại liên tục.

4 khoản "rò tiền" khiến mẹ bỉm dễ áp lực tài chính

1. Mua sắm online kiểu "tiện tay"

Mai kể trước đây chị rất ít mua đồ online. Nhưng sau khi sinh con, thời gian đi ra ngoài ít hơn, điện thoại trở thành "trung tâm mua sắm".

"Ban đầu chỉ là mua bỉm, khăn giấy, đồ ăn dặm cho con. Sau đó tiện tay mua thêm hộp đựng đồ, quần áo trẻ em, đồ gia dụng mini, rồi các món giảm giá vài chục nghìn".

Điều đáng nói là các khoản này thường không được xem là "một món lớn", nên rất khó tạo cảm giác đang tiêu nhiều. Nhưng cộng dồn cả tháng lại thành con số đáng kể.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân gọi đây là kiểu "rò rỉ tài chính mềm": Không đau ví ngay lập tức, nhưng khiến dòng tiền hao hụt đều đặn.

2. Chi tiền để "tự thưởng cho đỡ mệt"

Không ít mẹ bỉm thừa nhận: Sau một ngày vừa làm việc vừa chăm con, việc mua một cốc trà sữa hay gọi đồ ăn ngon trở thành cách tự an ủi bản thân.

Vấn đề là khi áp lực kéo dài, những khoản "thưởng nhỏ" xuất hiện ngày càng thường xuyên.

Một ly nước 50.000 đồng nghe có vẻ không nhiều. Nhưng nếu 1 tuần 4–5 lần, cộng thêm đồ ăn vặt, tiền ship, café cùng đồng nghiệp…, tổng chi phí có thể vượt cả tiền điện nước trong tháng.

3. Tiền cho con nhưng không thực sự cần thiết

Đây là điều khiến Mai bất ngờ nhất khi nhìn lại bảng chi tiêu.

"Tôi từng nghĩ miễn là cho con thì không tiếc. Nhưng sau này xem lại mới thấy có quá nhiều món mua theo tâm lý sợ con thiếu".

Từ đồ chơi giáo dục, quần áo "mặc vài lần là chật", đến các lớp kỹ năng đăng ký theo phong trào… tất cả đều khiến ngân sách đội lên nhanh chóng.

Nhiều gia đình trẻ hiện nay đang rơi vào tình trạng: Chi rất mạnh tay cho con, nhưng lại không có quỹ dự phòng cho chính mình.

Khoản áp lực lớn nhất thật ra là… không có tiền dư

Điều khiến nhiều gia đình trẻ mệt mỏi không phải vì đang nghèo, mà vì tháng nào cũng "vừa đủ".

Không có khoản tiết kiệm rõ ràng đồng nghĩa với việc chỉ cần một biến cố nhỏ như con ốm, xe hỏng, hiếu hỉ hay thất nghiệp ngắn hạn là tài chính lập tức đảo lộn.

Mai kể có tháng con nhập viện vài ngày, gia đình phải rút sạch phần tiền định để dành.

"Khi đó tôi mới hiểu cảm giác áp lực không phải vì tiêu quá nhiều, mà vì không giữ lại được gì".

Sau 3 tháng siết lại chi tiêu, gia đình bắt đầu dễ thở hơn

Thay vì cắt giảm cực đoan, Mai chọn cách thay đổi từng phần:

- Giới hạn mua online 2 lần/tháng

- Mỗi tuần chỉ dành một khoản cố định cho đồ uống và ăn vặt

- Tạm dừng một lớp kỹ năng chưa cần thiết cho con

- Chia riêng một tài khoản tiết kiệm tự động ngay khi nhận lương

Sau khoảng 3 tháng, gia đình cô bắt đầu có khoản dư đều khoảng 3–4 triệu đồng/tháng.

"Điều khác biệt lớn nhất không phải là có nhiều tiền hơn, mà là cảm giác bớt hoang mang hơn", cô nói.

Nhiều gia đình trẻ đang mắc cùng một "bẫy tài chính"

Áp lực tài chính của các gia đình trẻ hiện nay đôi khi không đến từ thu nhập thấp, mà đến từ kiểu tiêu dùng "vô thức nhưng liên tục".

Một khoản nhỏ hôm nay không đáng sợ. Nhưng hàng chục khoản nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày lại có thể khiến cả tháng trôi qua mà không giữ nổi đồng nào.

Và với nhiều mẹ bỉm, bài toán tài chính không bắt đầu từ chuyện kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà từ việc hiểu rõ tiền của mình đang âm thầm biến mất ở đâu.