Mẹ bỉm bật khóc nức nở khi thấy tủ trữ đông sữa mở toang, toàn bộ sữa hút cho con tan hết

Đối với những mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ và hút sữa cho con thì đây thực sự là 1 cơn "ác mộng"...

Đối với mỗi người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, tủ sữa trữ đông không chỉ là tài sản, mà đó là kết tinh của những đêm thức trắng, của những cơn đau tức ngực và sự hy sinh thầm lặng. Thế nhưng, chỉ một chút sơ sẩy, “tài sản” vô giá ấy có thể tan biến trong phút chốc, để lại nỗi bất lực tột cùng.

Mẹ bỉm bật khóc nức nở khi thấy tủ trữ đông sữa mở toang

Mới đây, tài khoản cá nhân N. K đã chia sẻ một câu chuyện đầy cay đắng mà bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào nhìn vào cũng phải thắt lòng. Bước xuống nhà, đập vào mắt người mẹ ấy là cảnh tượng cánh cửa tủ lạnh trữ sữa bị hở, không đóng kín. Toàn bộ số sữa kỳ công tích lũy bấy lâu nay đã tan chảy hoàn toàn.

" Tôi đã khóc như mưa khi xuống thấy cái tủ lạnh trữ sữa của tôi cửa không đóng, sữa tan hết ra các mẹ ạ. Có ai biết cảm giác bất lực đấy không? Bao nhiêu công hút sữa, rút xương rút máu của mình mà giờ nó tan. Con ăn không ăn hết mà không trữ tiếp được. Vừa thương con vừa thương mình. May mà mang cho kịp bé ở gần nhà ăn hộ, không thì bỏ sữa mẹ đi đau đớn gì thấu".

Niềm hạnh phúc và cũng là cả 1 sự cố gắng vì con của mẹ

Cảm giác nhìn dòng "vàng lỏng", thứ được đánh đổi bằng sức khỏe, bằng những cữ hút xuyên đêm, bằng cả sự mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần bỗng chốc đổ sông đổ biển là một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn. Con ăn không hết, sữa lại không thể tiếp tục cấp đông lại một lần nữa. Đó là nỗi đau vừa thương con không được hưởng dòng sữa ngọt lành, vừa tủi thân cho chính bao công sức của bản thân.

Cũng may, dù vô cùng đau đớn, người mẹ đã kịp thời xử lý số sữa tan chảy bằng cách đem tặng ngay cho một em bé gần nhà ăn hộ. Việc không phải vứt bỏ dòng sữa mẹ quý giá vào sọt rác đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau thấu trời ấy.

Nhìn tủ sữa mẹ bỉm N.K trữ cho con mà thương các mẹ vô cùng

Dù vậy, câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã lập tức "gây bão" mạng xã hội. Hàng ngàn bình luận từ các mẹ bỉm sữa bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc:

“Chỉ có ai từng ôm máy hút sữa mỗi đêm mới hiểu được giọt sữa ấy quý giá đến nhường nào. Nhìn sữa tan mà đau như cắt từng khúc ruột.”

“Thương mom quá, đọc mà rớt nước mắt theo. Nhưng may mắn là mom đã kịp trao đi cho em bé khác, sữa không bị lãng phí, điều đó ý nghĩa lắm!”

Sự cố hy hữu nhưng lại rất dễ gặp này là lời nhắc nhở sâu sắc cho tất cả các thành viên trong gia đình. Việc bảo quản sữa mẹ đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối.

Luôn kiểm tra cửa tủ: Tạo thói quen kiểm tra kỹ cánh cửa tủ lạnh, đặc biệt là các loại tủ chuyên dụng trữ sữa sau mỗi lần đóng/mở.

Sử dụng thiết bị cảnh báo: Cân nhắc mua các thiết bị cảnh báo đóng cửa tủ lạnh hoặc khóa chốt an toàn để tránh trường hợp cửa bị hở vô ý.

Sự đồng hành của gia đình: Chăm con là hành trình dài, rất cần sự để ý, đỡ đần từ người chồng và người thân để giảm bớt áp lực, tránh những sai sót không đáng có cho người mẹ.

Hành trình nuôi con bằng sữa mẹ chưa bao giờ là dễ dàng. Xin được gửi lời chia sẻ, cái ôm đồng cảm đến người mẹ trong câu chuyện, và mong rằng các mẹ bỉm sữa luôn giữ vững tinh thần trên chặng đường nuôi con khôn lớn!