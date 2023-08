Mẹ bé trai bị bắt cóc kể đêm trắng lái xe mang tiền đi chuộc con

Sáng 15/8, tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, bế con trai trên tay, vợ chồng anh N.X.C. (phường Việt Hưng, quận Long Biên) vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng bởi những gì đã trải qua sau một đêm dài dằng dặc đầy lo lắng, sợ hãi.

Ôm chặt con trai vào lòng, vợ chồng anh C. xúc động nói lời cảm ơn các chiến sĩ công an đã trắng đêm vất vả, chịu thương tích trong quá trình điều tra, giải cứu cháu bé.

“Chiều tối qua, khi đi làm về, tôi gặp con ở dưới đường. Hai bố con còn hỏi nhau mẹ đã đi làm về chưa. Khi con thấy mẹ chưa đi làm về và ngỏ ý muốn ở lại dưới cổng nhà chơi tiếp, tôi lên trên phòng tắm.

Trong thời gian này, tôi có nghe thấy loáng thoáng tiếng trẻ con hô hoán là có người bắt cóc trẻ con. Nhưng khu nhà tôi ở ba bề bốn bên đều có lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn, lại là lời trẻ con nên tôi cứ nghĩ là mấy cháu nhỏ trêu đùa nhau.

Một lát sau, vợ tôi về đến nhà và hỏi con đâu, vì có người nói đã bắt cóc con đòi tiền chuộc, đến lúc này hai vợ chồng mới tin con đã bị bắt cóc”, anh C. thuật lại.

Bé trai được giải cứu an toàn tuyệt đối.

Ngồi bên cạnh anh C, chị Đ.T.H (mẹ bé trai) nhớ lại thời điểm đó, khi đang lái xe về nhà bỗng nhiên chị nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ, nói rằng đã bắt cóc con trai và đòi số tiền 15 tỷ đồng. Ngay lập tức, kẻ này tắt máy.

Chị H. cũng nghĩ là cuộc gọi trêu đùa vì khu nhà chị ở khá an toàn, có lực lượng bảo vệ trông coi 24/24h và khá biệt lập với những khu vực dân cư khác.

Khi lái xe về nhà, hai vợ chồng chạy xuống dưới cổng thì phát hiện chiếc xe đạp của cháu cùng đôi dép nằm chỏng chơ ở giữa đường.

“Câu đầu tiên tôi nói với vợ là “em phải giữ bình tĩnh” và cả hai vội vàng chạy ra công an phường để trình báo sự việc”, anh C. nhớ lại. Vì con trai nhớ số điện thoại của hai vợ chồng nên đối tượng bắt ép cháu phải nói và gọi cho vợ chồng anh C. để khủng bố tinh thần, yêu cầu giao tiền chuộc mới nhận lại được con.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường cấp báo lên Công an quận Long Biên và Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Kẻ bắt cóc cháu bé yêu cầu đích danh mẹ bé trai phải trực tiếp lái xe, mang tiền đi theo sự chỉ dẫn của hắn để đổi lấy sự an toàn của con trai mình.

“Tôi lo lắng vô cùng, ngồi lên xe mà không nổ máy nổi. Nhưng được sự hướng dẫn, động viên và giúp đỡ tối đa của các đồng chí công an cũng như chồng tôi, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, làm theo những yêu cầu của đối tượng”, chị H. kể.

Ban đầu, đối tượng yêu cầu chị H. phải lái xe đi lên cầu Thanh Trì để giao số tiền 15 tỷ đồng cho hắn và nhận lại con trai ở đó.

Tuy nhiên, khi lái xe lên đến cầu trong đêm, chị H. không thấy bất cứ ai, không thấy con trai của mình đâu. Lúc này, điện thoại trong tay của chị lại đổ chuông, nghi phạm tiếp tục yêu cầu chị phải lái xe chạy về hướng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trong suốt quá trình điều chị H. xuống Hà Nam, đối tượng liên tục gọi điện nhằm mục đích khủng bố tinh thần, không cho chị có thời gian để trao đổi với những người khác, ngăn chặn việc lực lượng công an tiếp cận vụ việc.

Khi chiếc xe đi đến khu công nghiệp Đồng Văn, hắn yêu cầu chị đi bộ từ cao tốc xuống đường ven của khu công nghiệp. Sau đó, tên bắt cóc tiếp tục yêu cầu chị phải đưa tiền để kiểm tra.

Camera an ninh ghi lại thời điểm bé trai bị bắt cóc.

Thấy mẹ cháu bé xách túi tiền đi tới, đối tượng vẫn ngồi trên xe, yêu cầu chị phải mở tiền ra. Khi hắn thấy tiền trong túi mới đi xuống. Đối tượng tiếp tục mở túi ra kiểm tra, biết là tiền thật liền hất cháu bé xuống xe và nhanh chóng lao lên xe để bỏ chạy.

Các trinh sát lúc này đã nhanh chóng ập đến bảo vệ hai mẹ con đồng thời truy bắt nghi phạm. Toàn bộ tuyến đường trong khu công nghiệp Đồng Văn được các lực lượng bịt kín. Sau khoảng 20 phút truy đuổi, Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị bắt giữ.

Hai mẹ con cháu bé đã được cảnh sát đưa lên xe chở thẳng về Hà Nội an toàn tuyệt đối.

Nhớ lại thời khắc một cán bộ công an lao đến ôm cháu bé đưa hai mẹ con lên xe ô tô, đồng thời các chiến sĩ khác phóng xe đuổi theo đối tượng, chị H. vẫn chưa hết xúc động.

Trên suốt chặng đường trong đêm từ Hà Nam về đến Hà Nội, ôm chặt con vào lòng, chị vẫn không tin phép màu kỳ diệu lại đến với gia đình và con trai của chị.

Còn anh C., lúc này đang ở trụ sở Công an phường Việt Hưng, nhận được điện thoại của vợ thông báo đã giải cứu con trai an toàn, thành công, liền vỡ òa vui mừng, ôm chặt lấy cán bộ trực ban và khóc.

“Các chiến sĩ công an như là những người cha, người mẹ đã sinh ra cháu lần thứ 2. Từ khi xảy ra sự việc, trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi vô cùng nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau giữ bình tĩnh, tin tưởng vào các chiến sĩ công an, phối hợp chặt chẽ, làm theo những hướng dẫn để giải cứu con trai thành công, an toàn. Các anh chính là những ân nhân của gia đình chúng tôi", ôm con trai đang ngủ ngon lành trong lòng, anh N.X.C. xúc động cho biết.

Từ khi xảy ra vụ việc cho đến lúc này, vợ chồng anh C. vẫn giấu biệt gia đình hai bên nội ngoại. Khi con trai được các công an giải cứu thành công, an toàn tuyệt đối, vợ chồng anh chị mới có thể thông báo cho họ hàng hai bên biết sự việc.