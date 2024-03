Mẹ bầu Doãn Hải My được Đoàn Văn Hậu chăm sóc, bồi bổ thế nào?

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt khi có tin nàng WAG Doãn Hải My mang bầu cô nàng lại được nhận được nhiều sự chú ý hơn. Trong hình ảnh xuất hiện mới nhất, Doãn Hải My để lộ vòng 2 tròn lẳn như ngầm xác nhận đang mang bầu em bé của Đoàn Văn Hậu.

Vòng 2 lộ rõ của Doãn Hải My

Kể từ khi cặp đôi kết hôn đã thoải mái chia sẻ cuộc sống thường ngày. Trong dịp lễ Văn Hậu luôn chu đáo chuẩn bị những món quà dành cho vợ. Trong ngày 8/3 khi nhận được những bó hoa tươi thắm của chồng cầu thủ, Hải My không giấu được niềm vui và cảm ơn "người ấy".

Văn Hậu mua hoa tặng vợ

Không chỉ vậy, những món ăn màn nàng WAG Doãn Hải My dùng hàng ngày cũng được dân tình quan tâm. Đoàn Văn Hậu luôn chăm sóc chu đáo cho vợ. Hải My thường xuyên khoe đi ăn những món ngon, người đẹp sinh năm 2001 thích ăn hải sản như cua, mực... Mới đây vợ chồng Văn Hậu cũng đi Singapore và ghé các nhà hàng thưởng thức đồ ăn ngon.

Hải My khoe đồ ăn ngon