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Mẹ 2 con Vbiz vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Visual thăng hạng nhờ Trường Giang chê mập, U40 trẻ như gái 18

Mộng Du
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Mỹ nhân này thăng hạng visual mà lọt luôn top thế giới, đỉnh quá ai làm lại đây.

Lâm Vỹ Dạ nổi tiếng là một nữ nghệ sĩ hài duyên dáng, có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hứa Minh Đạt cùng hai cậu con trai ngoan ngoãn. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng tiến, nhan sắc của bà mẹ hai con thời gian gần đây cũng trở thành tâm điểm chú ý khi ngày càng thăng hạng, mặn mà và trẻ trung bất chấp thời gian. Mới đây nhất, Lâm Vỹ Dạ còn xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang phê bình nổi tiếng TC Candler bình chọn, chứng minh cho sự lột xác về mặt visual của nữ diễn viên.

- Ảnh 1.

Ảnh: TC Candler

Để có được vị thế và sự yêu mến của công chúng như hiện tại, Lâm Vỹ Dạ đã trải qua một hành trình nghệ thuật bền bỉ từ khi còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô bén duyên với showbiz từ những năm 2000, miệt mài hoạt động tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới và ghi dấu ấn qua các vai diễn phụ cận kề các đàn anh lớn.

Tên tuổi của cô thực sự bùng nổ và phủ sóng rộng rãi khắp các màn ảnh truyền hình từ khoảng năm 2015 khi tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi!. Không dừng lại ở mảng tiểu phẩm hài hay các gameshow ăn khách như 7 Nụ Cười Xuân, Kỳ Tài Thách Đấu, Lâm Vỹ Dạ còn lấn sân sang mảng phim truyền hình với các bộ phim gây chú ý như Vòng Xoáy Tình Yêu, Bí Mật Quý Ông, Nhật Ký Vợ Chồng Son, Gia Đình Khó Dễ, Chuyện Gì Khó Có Má Lo...

- Ảnh 2.

Ảnh: NSX

- Ảnh 3.

Ảnh: NSX

Đóng phim truyền hình từ năm 2005 thì đến 2013, Lâm Vỹ Dạ lấn sân sang mảng điện ảnh với Nhà Có 5 Nàng Tiên. Tiếp đến, người đẹp tham gia thêm nhiều dự án nổi tiếng như Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Mang Mẹ Đi Bỏ, Quý Cô Thừa Kế. Riêng trong năm 2026, Lâm Vỹ Dạ cũng 3 lần xuất hiện trên màn ảnh rộng với Nhà Ba Tôi Một Phòng, Huyền Tình Dạ Trạch và Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

- Ảnh 4.

Ảnh: NSX

- Ảnh 5.

Ảnh: NSX

Nhìn lại những ngày đầu mới vào nghề, visual của Lâm Vỹ Dạ mộc mạc, vóc dáng từ gầy gò ngày càng "nở ra" theo năm tháng. Khi lập gia đình và liên tiếp sinh hai nhóc tỳ Bánh Mì và Xá Xị, cân nặng của nữ diễn viên có thời điểm đã chạm mốc 60kg. Sự thay đổi của vóc dáng sau sinh với gương mặt bầu bĩnh, vòng hai quá khổ khiến cô gặp không ít áp lực tâm lý khi xuất hiện trước ống kính.

- Ảnh 6.

Ảnh: Google

Bấy giờ, chứng kiến người em đồng nghiệp ngày càng đánh mất phong độ, Trường Giang đã nhắc nhở cô: "Em còn muốn làm nghề nữa không? Làm nghề mà mập quá thì không được". Câu nói đã khiến Lâm Vỹ Dạ nhận ra mình phải có trách nhiệm tôn trọng khán giả thông qua ngoại hình của mình. Ngay sau đó, cô bước vào một chế độ giảm cân nghiêm ngặt và kiên trì vượt, để rồi giảm liền 14kg còn 46kg, sở hữu vòng eo con kiến. Chứng kiến sự thay đổi của Lâm Vỹ Dạ, nhiều người không khỏi "sốc" vì quá khác lạ.

Giảm cân không chỉ mang đến cho nữ diễn viên thân hình như mong ước mà đường nét gương mặt cũng trở nên thanh thoát, trẻ ra hẳn, đến mức nhiều khán giả còn khen cô như mới 18 tuổi.

- Ảnh 7.

Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, Lâm Vỹ Dạ đang có một cuộc sống viên mãn khiến nhiều người phải ao ước cả về nhan sắc, sự nghiệp lẫn gia đình. Visual của cô giờ đây thăng hạng vượt bậc, phong cách thời trang cũng "xịn xò", sang trọng và quyến rũ hơn. Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ ngày càng vững chắc khi cô liên tục đắt show quảng cáo, đảm nhận vị trí host của nhiều chương trình lớn và nắm giữ vai trò quản lý công ty giải trí riêng, cho thấy sức hút bền bỉ của Lâm Vỹ Dạ sau hơn 20 năm hoạt động.

Mẹ 2 con Vbiz vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Visual thăng hạng nhờ Trường Giang chê mập, U40 trẻ như gái 18 - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

- Ảnh 9.

Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ sang Mỹ, mẹ chồng dạy: "Con có thể mất tất cả nhưng đừng để mất đức tin"
Tags

Lâm Vỹ Dạ

Trường Giang

TC Candler

nhan sắc

diễn viên

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