Mẹ 2 con ở Hà Nội chia sẻ: Tết 2026, tôi thà mang tiếng ki bo còn hơn ôm nợ sau Tết

Tết không làm tôi nghèo đi. Chính cách tôi chi tiền cho Tết mới khiến tài chính gia đình mệt mỏi.

Nhìn lại Tết 2025: Không phải chi lớn, mà là chi sai

Tết 2025, tôi không mua sắm quá tay, cũng không bày biện hoành tráng. Nhưng tổng chi vẫn vượt xa dự tính. Lý do rất đơn giản: tôi chi tiền theo cảm xúc.

- Thấy ai cũng mua, mình cũng mua “cho yên tâm”

- Thấy Tết mà giản tiện quá thì sợ bị đánh giá

- Thấy khuyến mãi là xuống tiền, dù chưa chắc cần

Sau Tết, khi ngồi lại, tôi nhận ra một sự thật rất phũ: nhiều khoản chi Tết không để phục vụ gia đình mình, mà để làm vừa lòng người khác hoặc chính cảm xúc nhất thời của bản thân.

Và điều đáng sợ nhất không phải là tốn tiền, mà là tốn tiền rồi vẫn mệt.

Quyết định cho Tết 2026: Bị chê ki bo còn hơn mang nợ

Bước sang cuối năm 2025, tôi tự đặt cho mình một nguyên tắc rất rõ ràng: Tết 2026 không được làm ảnh hưởng đến tài chính sau Tết.

Tôi chấp nhận:

- Không mua đủ “cho đẹp mâm”

- Không quà cáp theo kiểu hơn – thua

- Không chi để giữ hình ảnh

Nếu ai đó thấy tôi “ki bo”, tôi cũng chấp nhận. Bị chê vài câu không đáng sợ bằng việc phải lo trả nợ sau Tết.

Bảng chi tiêu Tết 2026 của gia đình tôi (4 người)

Dưới đây là bảng chi tiêu Tết 2026 mà tôi đã lên từ sớm, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm và khả năng tài chính thực tế.

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU TẾT 2026

Khoản chi Dự toán (VNĐ) Nguyên tắc Thực phẩm Tết (ăn uống 7–10 ngày) 5.000.000 Mua đủ dùng, không trữ quá Quà biếu hai bên nội – ngoại 4.000.000 Gọn, thiết thực, không phô trương Lì xì 3.000.000 Cố định ngân sách, không phát sinh Dọn dẹp – trang trí nhà cửa 2.000.000 Tối giản, tận dụng đồ cũ Mua sắm Tết cho gia đình 3.000.000 Chỉ mua món thực sự cần Đi lại – phát sinh 2.000.000 Có quỹ dự phòng Tổng cộng 19.000.000 Không vượt

Nguyên tắc sống còn: Chi xong Tết, tài khoản vẫn phải còn tiền.

Những khoản tôi cắt thẳng tay trong Tết 2026

So với các năm trước, tôi đã chủ động bỏ hẳn một số khoản:

- Không mua thực phẩm “để đầy tủ”

- Không mua đồ trang trí theo trend

- Không đổi quà biếu mỗi năm chỉ để “cho mới”

- Không mua quần áo Tết chỉ để mặc 1–2 lần

Tôi nhận ra, Tết không buồn đi vì ít đồ, mà chỉ buồn đi khi người lớn căng thẳng vì tiền.

Tết nhẹ đầu là Tết không phải lo sau đó

Tôi từng nghĩ: “Ráng cho Tết đàng hoàng rồi sau đó tính”. Nhưng thực tế cho thấy, sau Tết mới là quãng thời gian dài nhất cần tiền: học hành của con, sinh hoạt trở lại, công việc khởi động lại.

Một cái Tết khiến mình kiệt sức tài chính không phải là Tết đáng nhớ.

Tết 2026, tôi chọn cách khác:

- Ít mua hơn

- Ít so sánh hơn

- Ít lo hơn

Và đổi lại, tôi có:

- Một cái Tết đủ ấm

- Một tháng Giêng không áp lực

- Một gia đình thoải mái tinh thần hơn

Bị chê ki bo một chút không làm tôi mất giá. Ôm nợ sau Tết mới thực sự là điều khiến cuộc sống nặng nề.