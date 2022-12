MCV Network đoạt giải Content Partner of the Year tại TikTok Awards Vietnam 2022

Tối 20/12, TikTok Awards Vietnam 2022 đã diễn ra với quy mô khủng nhằm vinh danh những nhà sáng tạo tài năng, những nội dung truyền cảm hứng tích cực, hữu ích đã góp phần tạo nên một “vũ trụ” nội dung đa sắc màu trên TikTok trong năm 2022.

Tại sự kiện, hệ thống MCV Network thuộc Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ MCV (MCV Group) đã được Hội đồng chuyên môn từ TikTok bình chọn và vinh danh là Top 1 Content Partner of the Year - "Đối tác nội dung của năm".

Đây là cột mốc có ý nghĩa và là nguồn động lực rất lớn với MCV Network sau khoảng thời gian nỗ lực không ngừng để mang đến những nội dung sáng tạo đa dạng, bắt kịp xu hướng và ý nghĩa đến khán giả.

Bà Đỗ Duyên - Head Of Digital MCV Group đại diện nhận giải thưởng

Năm 2022, MCV Network đã phát huy mạnh năng lực ở vai trò đối tác chiến lược của các đối tác với các dịch vụ: đưa ra giải pháp “AIl - In - One solution” từ sản xuất nội dung xây kênh, quản lý kênh, KOC/KOL booking, chạy quảng cáo,... với hàng trăm đối tác lớn như EVN, Vinpearl, TV360, Viettel, các báo đài, các câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, các CLB thể thao hàng đầu cả nước,... nhằm tạo ra giá trị thực tiễn và cùng nhau phát triển trên nền tảng TikTok.

Tính đến tháng 10/2022, riêng trên nền tảng TikTok, MCV Network đã chạm mốc những con số cực ấn tượng: hơn 275 triệu lượt theo dõi, hợp tác hơn 420 đối tác, đạt hơn 800 kênh với 70% các kênh vượt mốc 100.000 theo dõi, lượt xem trung bình một tháng hơn 2 tỷ.

Lượt xem hashtag MCV trên nền tảng TikTok cũng đã chạm mốc 40 tỷ lượt xem và xuất sắc giữ vững danh hiệu Top 1 nhà sản xuất truyền hình và nội dung số đầu tiên tại Việt Nam đạt con số ấn tượng này.

Ông Phạm Từ Liêm - Chủ tịch MCV Group chia sẻ: “MCV Network sau khi đạt giải thưởng danh giá Creator MCN of the Year năm 2020, đã tiếp tục trở thành Top 1 Content Partner of the Year của TikTok Awards Việt nam 2022. Chúng tôi luôn nỗ lực để tiến lên chinh phục những đỉnh cao phía trước và sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các đối tác để cùng nhau đạt được nhiều hơn nữa những thành công trong tương lai”.

Bên cạnh là đối tác chiến lược, MCV và TikTok Vietnam còn đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án thành công vang dội như Master 2021 và Master 2022 by TikTok. Khu phức hợp phim trường MCV Complex đã được TikTok Vietnam tin tưởng lựa chọn là địa điểm sản xuất và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện này.

Đến nay, MCV Network đã chính thức hoàn thiện hệ sinh thái đa kênh: là đối tác MCN của YouTube, là MCN số 1 tại Việt Nam và “Đối tác nội dung của năm” của TikTok với gần 40 tỷ lượt xem; đồng thời là đối tác truyền thông và cung cấp nội dung số trên Facebook, Dailymotion, Twitter với hơn 341 triệu lượt người theo dõi.

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, ngoài mảng Sản xuất và Phát hành nội dung đa nền tảng, MCV Group còn phát triển mạnh mảng Công nghệ, chuyển đổi số với sản phẩm là các Platform truyền hình OTT cung cấp cho các Đài Truyền hình cùng các nền tảng mạng xã hội Fans2Star, SpeedCouple, các sản phẩm về Big Data, Ai và Blockchain.