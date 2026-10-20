MC xinh đẹp Hải Anh nói về sự hoàn hảo và sức hút của phụ nữ nhân dịp 20/10

“Hải Anh nghĩ phụ nữ sẽ quyến rũ hơn khi thấy thoải mái với chính mình. Biết điểm mạnh để phát huy, biết điều chưa giỏi để học thêm và thỉnh thoảng có thể mỉm cười với một chút vụng về của bản thân", MC Hải Anh chia sẻ.

MC Hải Anh là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện thể thao, đặc biệt trong lĩnh vực golf. Cô từng giành danh hiệu Á hoàng Golf Queen, ghi dấu ấn với hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nữ MC chia sẻ về quan niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sức hút của phụ nữ hiện đại cũng như hành trình phát triển bản thân và chuyển hướng sang công việc đào tạo.

Theo Hải Anh, phụ nữ thường chu đáo với những cuộc hẹn của gia đình và công việc nhưng lại dễ trì hoãn khoảng thời gian dành cho chính mình. “Phụ nữ thường rất chu đáo với những cuộc hẹn của gia đình, công việc nhưng cuộc hẹn dành cho bản thân lại dễ được dời sang ‘hôm nào rảnh’. Mà ‘hôm nào’ ấy đôi khi đợi mãi vẫn chưa thấy đến”, cô chia sẻ.

Nữ MC thừa nhận bản thân cũng từng như vậy và hiện vẫn đang học cách dành thời gian cho mình một cách nghiêm túc hơn. Với cô, cân bằng cuộc sống không có nghĩa là phải chu toàn mọi việc cùng lúc, mà cần sự linh hoạt, sẻ chia và biết sắp xếp những ưu tiên phù hợp với từng giai đoạn.

“Có giai đoạn gia đình cần mình nhiều hơn, có lúc công việc đòi hỏi sự tập trung, cũng có thời điểm mình cần dành sức cho việc học và phát triển. Biết ưu tiên, biết nhờ hỗ trợ và chấp nhận một vài điều chưa hoàn hảo sẽ giúp mình nhẹ lòng hơn”, Hải Anh bày tỏ.

Cũng từ những trải nghiệm trong công việc và cuộc sống, nữ MC cho rằng giá trị của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn được thể hiện qua cách sống, sự hiểu biết và thái độ đối với những người xung quanh.

Hải Anh cho biết cô yêu mến những người phụ nữ càng trò chuyện càng khiến người đối diện khám phá thêm nhiều điều thú vị, từ góc nhìn sâu sắc, niềm say mê đến sự tinh tế khi lắng nghe. Theo cô, ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng điều khiến một người được trân trọng lâu dài lại nằm ở cách họ đối xử với mọi người và trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

“Càng có cơ hội gặp gỡ nhiều người, Hải Anh càng trân trọng sự hiểu biết đi cùng lòng tử tế. Một người có năng lực, có quan điểm riêng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế để người bên cạnh cảm thấy được tôn trọng — sức hút ấy rất bền”, cô nói.

Nữ MC cũng cho rằng phụ nữ không cần cố gắng trở nên hoàn hảo để tạo sức hút. Thay vào đó, mỗi người nên hiểu rõ điểm mạnh, chủ động học hỏi những điều chưa tốt và thoải mái với những nét riêng của bản thân.

“Hải Anh nghĩ phụ nữ sẽ quyến rũ hơn khi thấy thoải mái với chính mình. Biết điểm mạnh để phát huy, biết điều chưa giỏi để học thêm và thỉnh thoảng có thể mỉm cười với một chút vụng về của bản thân. Có lẽ, khi thôi bận lòng phải trở nên hoàn hảo, mình lại có thêm sự thảnh thơi để nét duyên riêng được tự nhiên bộc lộ”, cô chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hải Anh cho biết những trải nghiệm giúp cô trưởng thành nhiều nhất thường đến từ những thời điểm mọi việc không diễn ra như mong đợi. Trong công việc dẫn chương trình, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn phải đối mặt với những tình huống bất ngờ trên sân khấu. Trong cuộc sống, những lựa chọn khó khăn và những lần nhận ra bản thân chưa thực sự hiểu mình cũng giúp nữ MC có thêm góc nhìn mới.

Hải Anh nhớ lại, khi mới tốt nghiệp, cô từng nghĩ chỉ cần cố gắng nhiều hơn là có thể giải quyết mọi chuyện. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nhận ra có những vấn đề cần thêm kỹ năng, có những mối quan hệ cần sự lắng nghe và cũng có lúc bản thân phải dừng lại để nhìn nhận liệu điều đang theo đuổi có thực sự phù hợp hay không.

Hiện tại, nữ MC đang theo học về tâm lý và phát triển bản thân nhằm hiểu rõ hơn những trải nghiệm của chính mình. Cô tập nhận diện cảm xúc, hiểu nhu cầu cá nhân và tạo khoảng dừng trước khi phản ứng trước một tình huống.

“Vẫn đang tập thôi nhé, chưa phải cứ học tâm lý là từ nay… không ai làm mình giận được nữa!”, Hải Anh hài hước chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, điều cô muốn nhắn nhủ với bản thân là tiếp tục học hỏi, tiến về phía trước nhưng không quên tận hưởng cuộc sống. “Mình không muốn mải xây dựng một phiên bản tốt hơn đến mức quên trân trọng con người mình đang là”, cô nói.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và dẫn chương trình, Hải Anh hiện phát triển công việc đào tạo kỹ năng MC và làm chủ sự hiện diện. Với cô, đây là bước tiếp nối tự nhiên sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trên sân khấu.

Nữ MC nhận thấy không ít người có chuyên môn tốt, sở hữu những câu chuyện thú vị nhưng lại ngại thể hiện trước đám đông. Trong những cuộc trò chuyện riêng, họ có thể duyên dáng và sâu sắc, song khi đứng trước micro lại trở nên lúng túng, khó truyền tải trọn vẹn điều muốn nói.

Từ đó, Hải Anh mong muốn giúp học viên từng bước cải thiện cách chuẩn bị nội dung, sử dụng giọng nói và kết nối với người nghe. Cô cho rằng mỗi tiến bộ nhỏ trong quá trình thực hành đều có thể giúp một người thêm tự tin vào năng lực của mình.

“Công việc đào tạo cũng nhắc Hải Anh tiếp tục học, hệ thống lại kinh nghiệm và tìm cách hướng dẫn phù hợp với từng người. Bởi mỗi học viên có một điểm xuất phát và một nét cuốn hút riêng cần được trân trọng”, cô chia sẻ.

Dù mở rộng sang lĩnh vực đào tạo, Hải Anh khẳng định vẫn dành tình yêu cho sân khấu. Điểm khác biệt là bên cạnh niềm vui được trực tiếp dẫn chương trình, cô còn tìm thấy hạnh phúc khi chứng kiến học viên vượt qua sự ngập ngừng, tự tin thể hiện bản thân và tỏa sáng theo cách riêng.

Trong thời gian tới, Hải Anh mong muốn xây dựng những chương trình đào tạo kết hợp kỹ năng giọng nói, giao tiếp, phong thái và sự thấu hiểu bản thân, đặc biệt dành cho phụ nữ. Theo cô, bên cạnh việc học cách diễn đạt, mỗi người cũng cần hiểu rõ điều mình muốn nói và có đủ tự tin để bày tỏ quan điểm, mong muốn của mình.

Đôi khi, sự thay đổi bắt đầu từ những hành động nhỏ như dám đặt câu hỏi, nói ra mong muốn cá nhân hay nhận lời thử sức ở một vai trò mới. Hải Anh hy vọng những kỹ năng được rèn luyện sẽ giúp học viên ứng dụng vào công việc và cuộc sống, từ việc trình bày ý tưởng, dẫn dắt chương trình đến chủ động đón nhận những cơ hội trước đây còn e ngại.

Nhân dịp 20/10, nữ MC mong phụ nữ có thêm cơ hội khám phá năng lực của bản thân, đồng thời dành thời gian chăm sóc chính mình giữa những trách nhiệm thường ngày.

“Có những điều chỉ khi bắt đầu, mình mới biết bản thân có thể làm tốt đến đâu. Và biết đâu, điều từng khiến mình hồi hộp hôm nay lại trở thành niềm say mê của mình sau này — như sân khấu đã đến với Hải Anh vậy”, cô bày tỏ.