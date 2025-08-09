Mới đây, MC Mai Phương đã chia sẻ một đoạn video trên TikTok cá nhân nhằm cảnh báo mọi người về tình trạng lừa đảo khi mua - nhận hàng online, bởi chính cô đã trở thành nạn nhân của trò lừa này khi ngậm ngùi mất trắng 3,7 triệu đồng. Video thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, phản ánh sự quan tâm lớn của cộng đồng trước thực trạng lừa đảo ngày càng gia tăng trong bối cảnh mua sắm online trở nên phổ biến.

Theo chia sẻ của MC Mai Phương, trước đó cô từng bị lừa với món hàng khoảng 200.000 đồng nên luôn cảnh giác khi mua sắm online. Thế nhưng lần này, vụ lừa đảo lại tinh vi hơn rất nhiều khi kẻ gian cung cấp chính xác thông tin đơn hàng mà Mai Phương đã đặt mua, là bộ chăn ga gối đệm cùng số tiền phải thanh toán là 3,7 triệu đồng. Do sự trùng hợp hoàn hảo này, Mai Phương đã tin tưởng và nhanh chóng chuyển khoản đủ tiền cho đối tượng lừa đảo.

Song, câu chuyện không dừng lại ở việc mất trắng 3,7 triệu đồng. Ngay sau khi chuyển tiền, Mai Phương nhận được một tin nhắn dài thông báo rằng cô đã đăng ký thành công việc khởi tạo gói bảo hiểm hàng hóa DBV. Và tiếp tục nhận được 1 cuộc gọi với mục đích hỏi han, gây áp lực và tạo hoang mang để lừa thêm tiền. Tuy nhiên, Mai Phương đã tỉnh táo tắt máy. Đáng chú ý hơn, kẻ giả danh shipper trước đó đã gọi lại cho Mai Phương, tỏ thiện chí báo rằng cô đã chuyển nhầm tiền và muốn được hoàn lại thì chỉ cần làm theo hướng dẫn. Do chắc chắn bản thân bị lừa, Mai Phương thẳng thắn chất vấn: "Em ở Campuchia hay ở Việt Nam để chị báo công an?", và đối tượng lừa đảo đã trả lời rất bình thản: "Em ở Campuchia, chị không báo được đâu!".

Thông tin của đối tượng lừa đảo đưa ra trùng khớp với thông tin sản phẩm mà Mai Phương đặt mua

Trước sự thúc giục của đối tượng lừa đảo, Mai Phương đã nhanh chóng chuyển khoản đủ số tiền cần thanh toán

Sau khi vỡ vạc mọi chuyện và biết mình bị lừa, Mai Phương thẳng thắn đáp trả với đối tượng lừa đảo rằng cô sẽ "báo công an"

Chia sẻ câu chuyện của bản thân, Mai Phương muốn gửi lời cảnh báo đến tất cả mọi người về chiêu trò lừa đảo tinh vi của các đối tượng gian trá, khi chúng có thể nắm chính xác thông tin đơn hàng để tạo lòng tin. Điều đáng lo ngại hơn là nếu không đủ tỉnh táo, người mua không chỉ thiệt hại vài trăm nghìn hay vài triệu đồng, mà số tiền bị lừa có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bởi phía sau màn kịch "chuyển khoản nhầm", vẫn còn rất nhiều kịch bản tinh vi đã được dựng sẵn nhằm đánh vào tâm lý hoang mang của người tiêu dùng, khiến họ sa bẫy rồi chiếm đoạt số tiền lớn hơn.