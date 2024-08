MC Trương Thanh Thái tuyên truyền, lên án vấn nạn bạo lực học đường

Trương Thanh Thái được nhiều người biết đến với vai trò MC, giảng viên và diễn giả. Nam MC gây dấu ấn với những thành tích như: Quán quân Kể truyện sách, á quân MC Sun and Moon… Và làm giám khảo nhiều cuộc thi như Tìm kiếm tài năng nhí, Kể chuyện theo sách…

Mới đây, công ty của MC Trương Thanh Thái đã phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, cùng Ban Chỉ đạo Hè phường, Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện tổ chức diễn đàn "Tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường" và chương trình "Trao yêu thương".

Đây là hoạt động thiết thực không chỉ hướng dẫn các kỹ năng cần thiết cho các em nhỏ mà còn chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, MC Trương Thanh Thái đã có những chia sẻ thú vị, cung cấp cho các em nhỏ hành trang trong cách ứng xử, giao tiếp trong môi trường học đường. Với diễn đàn "Tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường", các em học sinh được lắng nghe và thể hiện quan điểm, tháo gỡ những khúc mắc và cùng nhau xây dựng một môi trường học đường lành mạnh, từng bước đẩy lùi bạo lực học đường.



Thông qua đó, chương trình hướng đến việc giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, định hướng cho đoàn viên, hội viên, thiếu nhi những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong xây dựng tình bạn đẹp, trường học văn hóa. Trương Thanh Thái chia sẻ, trong vai trò một MC và là người làm công tác giáo dục, anh có nhiều trăn trở về tình trạng bạo lực học đường hiện nay. "Vì vậy việc chung tay xây dựng môi trường văn minh, lành mạnh là điều tôi luôn muốn được đồng hành trong quá trình làm nghề của mình", anh bày tỏ.

"Tôi quan niệm mỗi cá thể là một phiên bản độc lập nên chỉ so sánh mình với quá khứ để tốt hơn, chứ không so sánh mình với người khác để áp lực. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi câu chuyện cuộc sống thế nên mục đích sống khác nhau dẫn đến thái độ sống khác nhau. Tôi chọn tâm thế sống bình an và bền vững với những quyết định phát triển của bản thân, nói không với so sánh tạo áp lực", anh chia sẻ thêm về áp lực đồng trang lứa.

Cũng thông qua chương trình, Trương Thanh Thái đại diện công ty nhận 5 triệu đồng tiền mặt từ Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, quy thành 25 phần học bổng cho lớp học tình thương ở Bình Tân. Lớp học này do giáo viên công ty nam MC phụ trách giảng dạy xuyên suốt những năm qua và hiện đang gắn bó. Bên cạnh đó, phía MC Trương Thanh Thái còn nhận 500 tập trắng, 200 viết, 10 balo và 20 gấu bông. Những món quà này được Trương Thanh Thái và các cộng sự gửi tặng cho các bé ở mái ấm thông qua dự án mang tên "Nụ cười trẻ thơ".

Đảm nhận vai trò kết nối, hướng đến những hoạt động thiện nguyện, Trương Thanh Thái thừa nhận, anh cũng e ngại những định kiến về việc làm từ thiện để PR tên tuổi. Tuy nhiên, nam MC tin rằng người của công chúng sẽ nhận được sự quan tâm và có khả năng kết nối mọi người chung tay cho những hoàn cảnh khó khăn nên luôn nỗ lực từng ngày. "Tôi rạch ròi giữa 2 công việc này và không có ý định dùng việc thiện nguyện để có tiếng vang", nam MC thẳng thắn.

Về bí quyết vượt qua những định kiến trong cuộc sống, Trương Thanh Thái nói ở hiện tại, anh thấy mình đủ vững vàng và biết cách chọn lọc thông tin để tiếp thu. Nam MC chia sẻ: "Cá nhân tôi cũng tự xây cho mình hệ trục quy chiếu và hệ lý tưởng sống để không bị dư luận xô ngã, mất phương hướng", anh tâm sự.