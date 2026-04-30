MC trẻ nhất VTV cao 1m50 lấy chồng giám đốc, từng rộ tin đồn nghỉ việc đi du học Singapore, Mỹ: Bây giờ thế nào?

Đó là MC Phương Thảo (Vũ Phương Thảo, sinh năm 1997)!

Cô từng được mệnh danh là “MC trẻ nhất VTV” khi bắt đầu cộng tác với nhà đài khi còn học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nữ MC 9X ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình quen thuộc như: VTV Kết nối , Khoảnh khắc yêu thương , Chuyện đêm muộn , Mỗi ngày một niềm vui , Sinh ra từ làng ...

Đồng thời, cô cũng là gương mặt quen thuộc trong làng eSports Việt Nam. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Phương Thảo còn được yêu mến nhờ lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng. Cô từng được BTV Ngọc Trinh nhận xét có phong thái “bắt người khác phải dõi theo mình”.

MC Phương Thảo.

Phương Thảo gây thiện cảm bởi nhan sắc ngọt ngào cùng chiều cao khiêm tốn 1m50. Cô chưa từng ngại chia sẻ về điều này, bởi dù “chân ngắn” nhưng vẫn luôn nổi bật nhờ sự tự tin và năng lượng tích cực.

Ngoài đời, nữ MC sinh năm 1997 theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực trên mạng xã hội.

Năm 2021, cô lên xe hoa với Lê Hồng Đức (hay còn gọi là Đức Liz) - giám đốc một công ty phân phối nhiều tựa game nổi tiếng, đồng thời phụ trách mảng eSports của Liên Quân Mobile tại Việt Nam.

MC Phương Thảo lấy chồng năm 24 tuổi.

Cả hai vốn là đồng nghiệp và bén duyên sau một sự kiện do Đức Liz làm đạo diễn. Chia sẻ về ông xã, MC Chuyện đêm muộn cho biết cô ngưỡng mộ tài năng, sự sáng tạo cũng như cách anh làm việc và đối xử với đồng nghiệp. Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lẫn công việc lên mạng xã hội. Phương Thảo từng nhiều lần bày tỏ rằng việc kết hôn sớm không phải là “điểm kết”, mà là khởi đầu để cả hai cùng theo đuổi những giấc mơ riêng.

Sau hôn nhân, cô tiếp tục công việc MC tại VTV, đồng thời dẫn dắt nhiều chương trình thể thao. Bên cạnh đó, Phương Thảo cũng dành thời gian để tận hưởng cuộc sống và phát triển bản thân, trong đó nổi bật là hành trình du học ngắn hạn.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội.

Ngày 11/4 vừa qua, nữ MC gây chú ý khi thông báo tạm thời “chia tay khán giả” để sang Mỹ tham gia một khóa học kéo dài khoảng 1 tháng. Ở ngưỡng tuổi 30, cô cho biết đây là ước mơ từ thời sinh viên mà đến nay mới có cơ hội thực hiện.

Tại Mỹ, Phương Thảo liên tục chia sẻ những trải nghiệm “lần đầu” như chủ động bắt chuyện với người lạ, giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh nhiều lần mỗi ngày, hay thậm chí… đi nhầm tàu.

Cô hào hứng viết trên trang cá nhân: “Vẫn chưa tin nổi việc mình đang ở New York, mỗi ngày thức dậy và đi học trong một ‘lâu đài’. Mỗi sáng mở mắt ra là view triệu đô từ phòng ký túc, kiểu mà khách sạn 5 sao chưa chắc có. Sáng ăn buffet miễn phí rồi chạy lên lớp vì campus nằm trên đồi - cardio mỗi ngày.

Trưa ăn cùng bạn bè, chiều bắt tàu từ Tarrytown vào Thành phố New York đi lang thang đến tối. Trong tuần thì yoga, conversation club, hoặc đi cổ vũ thể thao. Tuổi 30 mà có những trải nghiệm này thật sao?”.

Cô hiện đang du học Mỹ.

Trước đó, vào tháng 10/ 2025, nữ MC này từng bị đồn “nghỉ việc để đi du học”, sau đó Phương Thảo đã lên hẳn một clip trên kênh YouTube cá nhân để “đính chính”. Tại đây, cô nàng cho biết đây là một khóa du học ngắn hạn, chỉ kéo dài 2 tuần. “Mình không bỏ công việc ở Việt Nam để đi du học. Nó giống như một trải nghiệm dành cho những ai muốn trải nghiệm việc đi du học là như thế nào và muốn có môi trường để luyện tập tiếng Anh. Vì nó 2 tuần nên mình mới sắp xếp công việc một cách dễ dàng hơn” , nữ MC chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nữ MC cũng thường xuyên chia sẻ hành trình phát triển bản thân ở tuổi 29 như xây dựng thói quen đọc sách, vẽ tranh… Ngoài ra, cô còn có nhiều tài lẻ như chơi piano và hát.

Phương Thảo cho biết đây là giai đoạn cô cảm thấy vững vàng hơn về tài chính, đồng thời có thể cân bằng công việc và cuộc sống để theo đuổi những đam mê cá nhân, một phiên bản U30 đúng như cô từng mong muốn.

