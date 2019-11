Cách đây chưa lâu, dân tình bỗng phát hiện ra Thu Hoài - cô MC xinh xắn lại đa-zi-năng đang yêu nhờ 1 story khoe "nửa kia" đầy tinh tế.

Bức ảnh chụp cảnh Thu Hoài và một chàng trai giấu mặt đang tay đan tay. Kèm theo đó là dòng caption lãng mạn: "Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never work out with anyone else". (Tạm dịch: Rồi một ngày, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn nhận ra nếu không phải là người ấy mà là một ai khác, cuộc đời sẽ chẳng đẹp đến thế).

Khỏi phải nói, dân tình được dịp thả tim rần rần khi biết người đẹp đã có bạn trai. Dù là gương mặt nổi tiếng, lại cực kỳ xinh đẹp, giỏi giang khi đảm đương rất nhiều công việc từ MC, BTV, đóng quảng cáo cho đến làm diễn viên, kinh doanh thời trang... nhưng bao lâu nay Thu Hoài vẫn lẻ bóng.

Sau chiếc story cực tình kia, người theo dõi cũng đã nhanh chóng tìm ra bạn trai tin đồn của cô, đó là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Hoàng Nam sở hữu ngoại hình bảnh bao, từng có thời gian du học tại Mỹ.

Trên facebook, anh cũng từng đăng clip Thu Hoài đi tập golf. Đáng chú ý là ở phần comment, nhiều bạn bè thân thiết đã vào trêu rằng "khoe khéo người yêu à?", "bác dâu đây hả bác" và anh chàng thì không phủ nhận.

Bạn trai tin đồn của Thu Hoài.

Thu Hoài thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc

Trước tin đồn, Thu Hoài cũng giữ im lặng nhưng lại tích cực... khoe những hình ảnh hạnh phúc, ngập tràn trong tình yêu của mình. Theo những gì cô chia sẻ thì bạn trai rất cưng chiều khi "đi đâu cũng tay xách nách mang, tranh xách hết đồ không cho mình mang một cái gì". Rồi nào là tặng cúc hoạ mi, khiến cô phải khen "ngọt ngào quá!"; cùng nhau uống rượu dưới ánh nến...



Điều này khiến người theo dõi vừa ghen tị, chúc phúc cho Thu Hoài nhưng cũng vừa sốt ruột, chỉ mong rằng cô công khai danh tính bạn trai nhanh nhanh chứ tò mò lắm rồi đây này!

Thu Hoài khoe ảnh hôn bạn trai, kể chuyện được cưng chiều như nào

Người ta tặng cúc hoạ mi cho nhau đây này