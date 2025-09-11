MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên B Trần, MC Thanh Thảo cùng một số nghệ sĩ khác.

Em Bảo Châu

Hoàn cảnh đáng thương nhất chương trình tuần này là em Lê Bảo Châu (2010), học sinh Trường THCS Xuân Hồng, tỉnh Thanh Hóa. Cha bỏ đi khi mẹ đang mang thai, từ khi sinh ra, Bảo Châu chưa từng cảm nhận được tình thương của người cha.

Năm 2023, mẹ em phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và qua đời chỉ sau vỏn vẹn hai tháng. Từ ngày mẹ mất, Bảo Châu sống cùng ông ngoại. Nhưng đến năm 2024, ông cũng qua đời vì đột quỵ và xuất huyết dạ dày nặng. Sự ra đi đột ngột của người thân cuối cùng đã đẩy Bảo Châu vào cảnh bơ vơ, không còn ai nương tựa.

Hiện tại, em sống một mình trong căn nhà cũ do ông ngoại để lại. Gần đó là nhà của ông bà bác nhưng cả hai đều đã ngoài 70 tuổi, không còn khả năng lao động. Họ chỉ có thể ở gần để trông nom, dạy bảo Bảo Châu khi cần.

Trước khi mất, ông ngoại để lại cho em một mảnh ruộng, giao cho người bác canh tác để lấy gạo cho em ăn. Bản thân Bảo Châu sau giờ học phải đi làm cỏ, vớt bèo cho vịt ăn. Mọi sinh hoạt hằng ngày, em đều phải tự chăm lo. Mỗi tháng, em nhận được khoản trợ cấp mồ côi là 500 nghìn đồng.

Thanh Thảo bật khóc

Bảo Châu tâm sự: "Đôi khi, em cũng thắc mắc về cha nhưng vì mẹ chưa từng nhắc đến nên em không dám hỏi. Nay, khi cả mẹ và ông ngoại đều đã mất, những hy vọng tìm được thông tin về người cha càng trở nên mong manh. Mỗi đêm, em nằm ngủ ngay cạnh bàn thờ của mẹ và ông bà ngoại, nơi em cảm thấy bình yên nhất, như vẫn được che chở bởi gia đình thân yêu. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có một công việc ổn định, tự lo cho chính mình".

MC Thanh Thảo bật khóc nức nở trách cha Bảo Châu: "Điều khiến tôi xót xa nhất chính là hình ảnh một đứa trẻ sống một mình, đơn độc đối diện với nỗi nhớ người thân.

Không biết cha của bé Châu có đang xem chương trình không. Anh đang ở đâu, anh là ai? Sao đến thời điểm này vẫn không hiện diện trước con gái mình? Anh không hình dung được sự đơn độc của một đứa trẻ lúc này. Đôi khi, sự cần ở đây không phải vật chất, nhưng con cũng nên hiểu là con còn có một người thân, một người ruột thịt nhưng lại không thể nương tựa. Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về".

B Trần xúc động nói: "Những khó khăn của các em khiến tôi nhận ra nỗi khổ của mình chỉ là nhỏ bé. Chỉ khi trực tiếp tham gia chương trình, tôi mới thấu hiểu hết những gì các nhân vật phải trải qua.

Tôi biết còn nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, nhưng chỉ khi được đứng cạnh, lắng nghe và trò chuyện cùng các nhân vật trong chương trình, tôi mới cảm nhận rõ ràng rằng có những gia đình thực sự quá khó khăn.

Nhìn thấy các bé thiếu thốn đủ thứ khiến tôi rất thương, nhưng cũng cảm phục trước nghị lực của các gia đình, vì họ vẫn cố gắng vượt lên số phận, các bé cũng không ngừng học tập, vươn lên.

Tôi chợt nhận ra mình cũng có những nỗi khổ riêng, nhưng so với những nỗi khổ mà các bé trong chương trình đã trải qua thì nỗi khổ của mình rất nhỏ, không là gì cả.

Tôi nghĩ, không ai chọn được nơi mình sinh ra, và những thiếu thốn đã là điều mà các em và gia đình gặp phải. Nhưng điều đáng khâm phục là họ đã chọn đối mặt và luôn cố gắng vượt qua trong khi có rất nhiều người ngoài kia có thể là sướng hơn nhưng vẫn kêu khổ.

Tôi nghĩ nếu mọi người được gặp gỡ, được xem chương trình và hiểu hơn hoàn cảnh các bé, có thể sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong cuộc sống của chính mình, vì chưa chắc cuộc sống của mình đã khó khăn, đã khổ hơn những nhân vật trong Mái ấm gia đình Việt".