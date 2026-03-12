MC Thanh Thanh Huyền khen ngợi Ku Phin - con trai Lê Dương Bảo Lâm sau màn hỏi đáp lên xu hướng

Mới đây, đoạn clip ghi lại màn trả lời vừa thật thà vừa hài hước của Ku Phin (tên thật là Lê Lâm Dĩ Kha, SN 2022) - con trai nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ lọt top xu hướng trên mạng xã hội.

Trong clip, cậu bé hơn 3 tuổi xuất hiện trên sân khấu với vai trò model kid tại một sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ ở TP.HCM, cùng nhiều mẫu nhí và khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả lại là phần giao lưu giữa Ku Phin và MC Thanh Thanh Huyền.

Viral màn tương tác của MC Thanh Thanh Huyền và Ku Phin ở một sự kiện mới đây.

Trong màn tương tác, nữ MC lần lượt hỏi tên, bố, mẹ và bà của cậu bé. Ku Phin nhanh chóng trả lời rành rọt. Khi được gợi ý hát tặng khán giả, Ku Phin tiếp tục thể hiện sự dạn dĩ khi hát liên tiếp nhiều bài thiếu nhi quen thuộc như Cháu Lên Ba Cháu Đi Mẫu Giáo, Một Con Vịt… Dù có đoạn quên lời, cậu bé vẫn thoải mái biểu diễn, tạo không khí vui vẻ trên sân khấu.

Màn tương tác đáng yêu khiến từ khóa Ku Phin lọt top tìm kiếm trên MXH TikTok. Ảnh chụp màn hình.

Màn tương tác đáng yêu trên nhanh chóng viral trên MXH, từ khóa “Ku Phin đi diễn” cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên TikTok, thu về nhiều lượt quan tâm. Song, bên cạnh những lời khen ngợi cậu bé thông minh, lém lỉnh, hoạt bát thì cũng có không ít bình luận cho rằng cậu bé đã quên nói “dạ”, “vâng”, “ạ” trong các câu trả lời.

Song, nhiều người lên tiếng bênh vực, cho rằng đây chỉ là một “mảng miếng”, tạo hiệu ứng hài hước. Một số khán giả theo dõi gia đình Lê Dương Bảo Lâm từ lâu cũng khẳng định Ku Phin ngoài đời rất lễ phép. Một tài khoản chia sẻ: “Ở nhà bé ngoan lắm, nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa".

Trước những bình luận này, MC Thanh Thanh Huyền - người trực tiếp giao lưu với Ku Phin trên sân khấu đã lên tiếng.

Vì là người trực tiếp làm việc với Ku Phin tại sự kiện, cô muốn chia sẻ rõ hơn về câu chuyện.

Thanh Thanh Huyền chia sẻ. Nguồn: Thanh Thanh Huyền.

Theo Thanh Thanh Huyền, phần hỏi đáp giữa hai cô cháu thực chất là một kịch bản đã được chuẩn bị và luyện tập trước. Cô nói: “Thật ra phần hỏi đáp giữa hai cô cháu là một cái kịch bản mà tụi mình đều đã luyện tập từ trước. Dụng ý của phần này là phải hỏi nhanh và đáp gọn liên tục như vậy thì mới mắc cười. Cái thứ hai nữa là phải hỏi đúng thứ tự như vậy thì Ku Phin mới nhớ được bài".

Nữ MC cũng cho biết nếu khán giả để ý kỹ sẽ thấy một chi tiết nằm ngoài kịch bản. Khi cô hỏi : “Ku Phin hát tặng mọi người được không?” , cậu bé ngay lập tức đáp “Dạ”. Theo Thanh Thanh Huyền, đó là phản xạ tự nhiên của Ku Phin được dạy dỗ từ gia đình. “Từ lúc gặp Ku Phin, mình luôn thấy em rất lễ phép. Khi nói chuyện với người lớn, em thường vòng tay trước ngực rất ngoan ”, nữ MC chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tự tin của cậu bé khi đứng trên sân khấu. “ Để một em bé có thể lên sân khấu, nói chuyện dạn dĩ, nhớ kịch bản và ứng biến như vậy thật sự không dễ. Bé làm được điều đó khiến mình cũng rất ấn tượng”, cô nói thêm.

Nữ MC lên tiếng, khen Ku Phin rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Thanh Thanh Huyền cho rằng việc khán giả góp ý cũng xuất phát từ mong muốn những điều tốt đẹp dành cho Ku Phin. Hiện đoạn video giải thích của Thanh Thanh Huyền đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều khán giả bày tỏ sự “thở phào” khi hiểu rõ câu chuyện và tiếp tục dành lời khen cho sự đáng yêu của con trai Lê Dương Bảo Lâm.

Ku Phin - còn được nhiều khán giả gọi vui là “Chủ tịch Ku Phin” là con trai út của Lê Dương Bảo Lâm. Cậu bé vừa tròn 3 tuổi vào tháng 8/2025. Từ nhỏ, cậu bé đã thường xuyên xuất hiện trong các clip trên mạng xã hội của bố, tham gia nhiều tiểu phẩm hài và đôi khi cùng bố góp mặt tại các sự kiện. Nhờ đó, cậu bé nhanh chóng được khán giả biết đến với ngoại hình bụ bẫm giống bố cùng loạt biểu cảm hài hước tự nhiên.

Năm ngoái, Ku Phin còn tham gia chương trình truyền hình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân. Ngoài ra, cậu bé cũng có các tài khoản mạng xã hội riêng, trong đó kênh TikTok đã thu hút hơn 53 nghìn người theo dõi.